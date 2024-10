港創新．創意｜心靈健康：玩轉華富人 走出虛擬世界 投入人際互動

「華富人」是由社會創新及創業發展基金(社創基金)資助,目標是協助15至24歲的青少年建立深厚的社交連結,締造健康的社交生活。團隊表示:「疫情持續三年,社交距離措施削弱了青少年之間面對面的互動。青少年在家上網課,失去了在學校的人際互動。研究顯示部份青少年變得沉迷網絡遊戲、互聯網和社交媒體。復常後,不少青少年在現實生活中出現不同程度的社交困難和焦慮。」

於是,項目團隊設計了一款以華富邨為遊戲場景的互動實境解謎遊戲,邀請青少年暫時走出虛擬世界,親身進入社區與人互動。遊戲結合六大元素,分別是社區探索、團隊合作、角色扮演、實境解謎、真人非玩家角色(NPCs)和聊天機器人(Chatbot)互動。遊戲著重參加者的親身經歷,每個人都有可以發揮潛能的角色擔當,有助青少年發展協作、溝通、創造等共通能力,培育正面價值觀,以至提升未來的就業能力。除了實體互動,遊戲也加入科技元素來提升趣味性,其中Chatbot利用自然語言處理技術來核對參加者提交每個關卡的答案。參加者亦可以與Chatbot互動對答,感受多元化遊戲體驗。

「華富人」團隊表示:「青少年在遊戲中與隊友一同解謎闖關完成任務,藉此逐步建立健康的社交圈子,培養正面社交生活,促進長遠身心健康發展。It’s more than just a game – it’s a social experience(這不只是一個遊戲,更是一趟社交體驗)。」