第三屆香港創科研先鋒獎名花有主 Y-LOT基金會成立五週年誌慶

由Y-LOT基金會（Y-LOT）主辦，香港特別行政區政府創新科技署、恒基兆業地產以及伯年藝術空間鼎力支持的「第三屆香港創科研先鋒獎頒獎典禮2023-2024暨Y-LOT基金會成立五週年」於2025年4月8日在香港中環皇后大道中80號H Queen's舉行。是次活動旨在表彰和嘉獎在創科研及前沿領域取得突出成果的科學家和團隊，爲其提供多元化資源，激勵推動技術轉化，促進科技落地，為「國際創新科技中心」建設注入強勁動能。 創新科技及工業局工業專員(創新及科技)葛明博士通過視頻予以致賀，高度肯定Y-LOT基金會自成立以來對於香港創科事業的投入和貢獻，並贊揚Y-LOT基金會為香港構建了一個新一代科研領袖孵化的廣闊平台。同時，葛明博士強調現在是香港創新科技發展的黃金時刻，應該充分利用香港在「一國兩制」下「內聯外通」等獨特優勢，以智慧凝聚發展共識，以創新驅動升級轉型，呼籲各界同心協力，領航大灣區發展，攜手共創美好未來。 Y-LOT創辦人兼主席費志恩先生在歡迎致辭中表示：「今年是Y-LOT迎來的第五年。這五年來，我們恪守使命，以創新驅動科技發展。『香港創科研先鋒獎HKSPA』邁入了第三屆，持續不懈地表彰跨學科合作的突破性成就，突顯香港矢志發展成爲國際創新科技中心的堅定決心。在表彰頌揚創新之餘，我們必須亦銘記『人才方是創新的根基』。創新是探索未知的燃料、挑戰極限的勇氣，更是提升社會競爭力的核心。Y-LOT將進一步拓展實施不同的項目，以期開啟創科無限發展的可能，誠邀各位與我們Y-LOT攜手，持續培育人才、推動新計劃，一起共築蓬勃的創新生態。最後，感謝創新科技署，恒基兆業地產Henderson Land及本屆評審委員會的支持，亦祝賀所有獲獎者與入圍者。」

Y-LOT創辦人兼主席費志恩先生致辭 主禮嘉賓: 香港特別行政區政府創新科技及工業局工業專員(創新及科技)葛明博士視頻致辭 恒基兆業地產首席傳訊總監梁美寶女士致辭

Y-LOT創辦人兼主席費志恩先生在接受訪問時談及，香港一直以來都極需人才，青年人才尤其重要，而科技則是當前青年所關注的焦點。Y-LOT致力於搭建一個平台，吸引更多年輕人才來到香港，並關注香港的科技發展。科技不僅僅是科學家的研究領域，還需要融入商業元素，才能更好地發揚光大。他又指出，在香港科技大學的實驗室中，積極支持不同學系之間的交流合作，通過設計產品並與工程系進行合作，再邀請商業學院的同學一起展示產品，讓他們能夠早日接觸到實際的產品開發過程。他強調，Y-LOT一直致力於舉辦各種跨界活動，強調研究成果的推廣同樣重要，成功不僅在於科研的深度，更在於如何讓更多人了解這些成果。 恒基兆業地產首席傳訊總監梁美寶女士於致辭中表示：科技創新推動社會進步，Y-LOT致力培育人才，促進創新生態。作為本屆香港創科研先鋒獎的首席贊助商，喜見得獎者於深科技、生物科技、技術轉化、ESG及未來創新領域展現卓越成就。恒基與Y-LOT理念一致，推動可持續發展與智慧方案，並期待與各界攜手，促進科技與社會融合，推動更多創新成果，創造更大價值。



在國家「十四五」規劃明確支持香港特區政府建設國際創新科技中心的宏偉戰略下，Y-LOT基金會一直以來積極響應並施之於行，通過「香港創科研先鋒獎」聚焦前沿科技突破與產學研深度融合，實現創科增速發展。Y-LOT基金會以「創新科研，前沿科技，培育人才」的使命宗旨，持之以恆地為香港和内地築構交流平臺，搭建合作橋梁，助力《香港創新科技發展藍圖》的施行，以科創驅動可持續發展，為香港完善科創生態圈作出重大貢獻。







香港創科研先鋒獎

「香港創科研先鋒獎」是「One SciTech One Future」系列的標誌性活動，旨在表彰傑出科學家和研究團隊對推動前沿科技發展的寶貴貢獻。先鋒獎體現了Y-LOT激勵新世代追求創科研卓越的承諾，見證了致力於科研工作的科學家及創新者的奉獻精神和創造力，以及他們對社會產生超越經濟利益層面的積極影響。每一屆「香港創科研先鋒獎」均引起廣泛關注，獲得業界及公眾的高度評價。 得獎者資料

ESG：許如藝教授

許如藝教授是香港中文大學及美國亞利桑那州立大學的講座教授，畢業於美國麻省理工學院，並接受貝爾實驗室和IBM培訓。許教授擁有數十項專利，致力於通過創新技術拯救地球免受能源和環境危機，發明涵蓋清潔空氣、水、能源以及太空、海洋、磁浮和飛行的安全旅行。



未來創新：朱琰珉教授

朱琰珉教授是香港大學電子電機工程系研究助理教授，畢業於香港大學，專注於人工智能驅動的計算成像與智能診斷。朱教授榮獲上海白玉蘭人才獎及多項國際發明金獎，其在全息技術和光譜學領域的創新推動了醫療健康、環境監測和材料分析的發展。



深科技：Advanced Power Electronics

Advanced Power Electronics研究團隊專注於電能和電力轉換，旨在建立一個更節能和綠色的世界。團隊正在探索新的拓撲結構、開關方法、材料和系統，以實現更智能、更高效的發電、輸電和轉換，並持續為可持續能源、交通電氣化和數據計算應用做出貢獻。



生物科技：煥境生物科技有限公司

煥境生物科技是一家開創性的生物材料平台技術公司，致力於透過合成仿生系統實現先進的細胞訊號調控。團隊結合生物材料和細胞生物學的專才，致力於開發前沿生物科技解決方案。



傑出技術轉化：思譜科技有限公司

思譜科技團隊從自然界的冷卻原理中汲取靈感，開發出一系列被動式降溫技術，專注於減少城市熱島效應和能源消耗。他們將可持續材料與人工智能設計相互結合，打造出能夠適應建築、車輛和服裝的智能降溫系統。這不僅有效降低環境負荷，還為城市社區提供了綠色、高效的降溫選擇，增強了面對氣候變化的適應能力。這一創新不僅突破了傳統降溫方式的局限，更為城市可持續發展提供了全新的思路。