第二屆「新質生產力企業大獎」 250家企業獲獎

由大灣區家族辦公室協會、財經周刊《金星匯》、及家族辦公室雜誌《家辦》聯合主辦，的「新質生產力企業大獎」，早前於JW萬豪酒店舉行頒獎禮，共有250家本地企業於第二屆「大灣區新質生產力企業大獎」評選活動中脫穎而出，榮獲「新質生產力企業大獎」殊榮，當中大部分為本港上市的企業。頒獎禮並邀得財經事務及庫務局副局長陳浩濂、政制及內地事務局副局長胡健民擔任主禮嘉賓。

獎項以香港企業為主要對象，無論是上市公司、老牌企業或初創公司皆可參與。首屆獎項評選以8大範疇予以劃分，而本屆獎項則分成10大類別，分別為「機器人, 無人機, 芯片及人工智能」；「 環保節能及新能源、新材料」；「汽車、精密儀器、高端製造及工程」；「生物醫藥、藥物及儀器製造及醫療服務」；「信息科技及互聯網」；「智慧生活」；「酒店、餐飲、零售及營銷服務」；「運輸、貨運、物流及供應鏈」；「專業服務」，以及「金融服務」。