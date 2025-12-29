粵劇與AI融合　重現名伶風采 以新科技發揮傳統藝術的潛力

「說好中國故事．港 AI 粵劇文化交流展演」透過數位生成舞台背景及音樂設計，更運用AI技術，在台上重現粵劇名宿梁醒波及靚次伯的音容與聲線，與當代演員跨時空同台。（左至右）中國文化藝術傳承協會主席郭俊亨；新界鄉議局議員及協會顧問歐陽鳳珍村長；粵劇紅伶王志良；前立法會主席、中國文化藝術傳承協會顧問曾鈺成；殿堂級粵劇紅伶、中國文化藝術傳承協會顧問謝雪心；粵劇紅伶林穎施；資深傳媒人車淑梅。

為推廣「粵劇」這項非物質文化遺產，中國文化藝術傳承協會將粵劇與AI融合，於2025年12月5日至7日在新加坡舉行「說好中國故事．港AI粵劇文化交流展演」。中國文化藝術傳承協會主席郭俊亨表示，今次是香港首次將粵劇與AI融合，當地觀眾反應理想，未來會考慮在《華光十殿救母》中加入AI機械人元素，繼續推動中外文化互動與欣賞。 「說好中國故事．港AI粵劇文化交流展演」透過數位生成舞台背景及音樂設計，更運用AI技術，在台上重現粵劇名宿梁醒波及靚次伯的音容與聲線，與當代演員跨時空同台。演出的劇目包括《碧天賀壽》、《六國大封相》、《金裝觀音得道》、《華光十殿救母》、《承功承傳．折子戲專場》及《金裝白蛇傳奇》。

粵劇紅伶王志良(左)及林穎施(右)在「說好中國故事．港 AI 粵劇文化交流展演」中，親身體驗與AI融合的粵劇表演。

參與演出的粵劇紅伶王志良對於可以和梁醒波及靚次伯跨時空同台演出，感到驚訝及欣喜，「真的尤如和兩位前輩面對面同台演出，和前輩合作是做夢也沒想過的事，新加坡的觀眾亦特別興奮。AI豐富了想像力，相信日後可以帶來很多突破。」 中國文化藝術傳承協會主席郭俊亨表示，新加坡的觀眾對AI粵劇表演非常接受，不過，即使科技先進，仍難以完美重現梁醒波及靚次伯的風采，「他們的靈氣和感情難以利用AI技術數位完美複製，永遠會有瑕疵。人類無論在演戲、彈奏音樂或演唱時，均具有靈氣和感情。我認為AI在粵劇上的應用，暫時應該用於人類做不來的事。」他相信，AI難以完全取代人類在粵劇表演上的位置。 粵劇紅伶、中國文化藝術傳承協會顧問謝雪心認為，部分情節適合運用AI表達，「部分情節難以利用實景表達，譬如舞台上不能有火，如果劇情涉及火燒，可以用AI交代。落雪、落雨及行雷等情節亦非常適合。」

中國文化藝術傳承協會於12月5日至7日在新加坡舉行「說好中國故事．港 AI 粵劇文化交流展演」，呈獻融合傳統粵劇藝術與創新 AI 科技的文化交流演出，觀眾反應理想。（左至右）中國文化藝術傳承協會主席郭俊亨；粵劇紅伶王志良；前立法會主席、中國文化藝術傳承協會顧問曾鈺成；殿堂級粵劇紅伶粵劇紅伶、中國文化藝術傳承協會顧問謝雪心；粵劇紅伶林穎施。

AI的獨特之處豐富了粵劇 前立法會主席、中國文化藝術傳承協會顧問曾鈺成坦言，初時得知將AI與粵劇結合的概念，曾擔心融合的效果，結果能發揮AI的獨特之處，同時亦豐富了傳統粵劇，「透過AI的輔助，劇情的表達會更清楚，表演的情景更加立體及真實，令觀眾更投入。我相信將來AI粵劇會有更廣闊的天地繼續發揮。」 在今次的展演中，《金裝白蛇傳奇》的海浪及蝦兵蟹將以AI表達，粵劇紅伶林穎施認為，展現了粵劇的創新及可能性，「粵劇是傳統藝術，同時具有豐富潛力，可以透過新時代的科技創新發展。作為傳統粵劇表演者，我們有義務及責任去推動粵劇，將更好的中華傳統文化傳承予年輕人。」