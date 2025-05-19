聖若瑟書院150周年慶祝酒會 匯聚各界舊生 共賀輝煌歷史

左起：程景坡先生 (聖若瑟書院替代校監、前校長）、何承天先生（知名建築師、前香港立法局、臨時立法會和香港立法會議員等）、梁智鴻醫生（前香港大學校務委員會主席、香港行政會議成員和醫院管理局主席等）、羅嘉瑞醫生（鷹君集團主席及董事總經理）、石永泰先生（資深大律師、前香港大律師公會主席）、杜惠愷先生（豐盛企業集團主席、曾任全國政協委員、上海市政協常務委員兼港澳區政協委員召集人等）

聖若瑟書院舊生會的法律、金融、醫療、房地產及工程等專業界別分會於2025年5月9日假香港會（The Hong Kong Club）舉辦盛大舊生慶祝酒會，逾300名「若瑟夫」（聖若瑟書院的校友）聚首一堂，慶祝創校150周年，並回顧母校過去150年間作育英才的卓越貢獻。

聖若瑟書院於1875年正式成立，其歷史更可追溯至1860年。作為香港首間天主教男子學校，學校選址中環核心地段，一直為社會提供免費教育、致力培育精英人才，促進香港發展成為亞洲的國際商業樞紐。

過去150年間，聖若瑟書院人才輩出，當中包括三位香港交易所前主席（利國偉爵士、夏佳理先生、鄭維健博士）、三位醫院管理局前主席（羅嘉瑞醫生、梁智鴻醫生及梁智仁教授）及三位香港賽馬會前主席（黃頌顯先生、施偉賢爵士及夏佳理先生）等，更培育了本地多個著名地產及銀行家族的成員，以及眾多跨國企業及國際專業事務所的董事總經理和合夥人等領袖。此外，在香港現任資深大律師中有十位是本校舊生，而本校舊生亦佔本港司法機構中（男性）實任法官和司法人員超過十分之一，彰顯學校在法律界的卓越貢獻。