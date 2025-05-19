聖若瑟書院150周年慶祝酒會 匯聚各界舊生 共賀輝煌歷史

聖若瑟書院舊生會的法律、金融、醫療、房地產及工程等專業界別分會於2025年5月9日假香港會（The Hong Kong Club）舉辦盛大舊生慶祝酒會，逾300名「若瑟夫」（聖若瑟書院的校友）聚首一堂，慶祝創校150周年，並回顧母校過去150年間作育英才的卓越貢獻。
聖若瑟書院於1875年正式成立，其歷史更可追溯至1860年。作為香港首間天主教男子學校，學校選址中環核心地段，一直為社會提供免費教育、致力培育精英人才，促進香港發展成為亞洲的國際商業樞紐。
過去150年間，聖若瑟書院人才輩出，當中包括三位香港交易所前主席（利國偉爵士、夏佳理先生、鄭維健博士）、三位醫院管理局前主席（羅嘉瑞醫生、梁智鴻醫生及梁智仁教授）及三位香港賽馬會前主席（黃頌顯先生、施偉賢爵士及夏佳理先生）等，更培育了本地多個著名地產及銀行家族的成員，以及眾多跨國企業及國際專業事務所的董事總經理和合夥人等領袖。此外，在香港現任資深大律師中有十位是本校舊生，而本校舊生亦佔本港司法機構中（男性）實任法官和司法人員超過十分之一，彰顯學校在法律界的卓越貢獻。
這次酒會旨在表彰學校對人才培養的深遠影響。與會舊生共同回顧母校光輝歷程，並勉勵後輩繼承優良傳統，延續聖若瑟書院的卓越精神。
關於聖若瑟書院
聖若瑟書院創立於1875年，是香港歷史最悠久的天主教男子學校。在過去150年裡，書院始終秉持全人教育的理念，扎根於中環，為香港社會培育無數棟樑之才。