華發集團上周六發表 「新一代好房子華發科技+產品體系技術標準」 打造「四化十二優」智慧型社區 「珠海灣」將成為全國首個無人機配送社區

華發集團上週六（13日）發表「新一代好房子華發科技+產品體系技術標準」，先後與華為、順豐、海康威視、億航等企業簽訂合作，攜手將鴻蒙系統、無人機配送等AI時代科技植入新一代好房子、第四代住宅建造，全面發展數字智慧社區、智慧無人機服務、智慧社區養老、智慧家居、綠色低碳、質美生態規劃、科技精工建築、健康可變戶型、高訂品質精裝、智慧綠色園林、優+生活配套、優質物業管理，致力打造「珠海範本」。

華發股份董事局副主席、總裁陳茵表示，華發將繼續堅定貫徹落實珠海市委、市政府決策部署，以「新一代好房子華髮科技+產品體系技術標準」為契機，加速推進「四化」（數位化、智慧化、綠色化、產業化）新型住宅產品試點示範項目建設，深度參與珠海市「雲上智城」「天空之城」建設，助力珠海發展全域低空經濟的天空之城，實踐「雙碳」戰略示範城市，打造新能源之都，為推動中國式現代化珠海實踐貢獻更大力量。預計於今年下半年，華發旗下的珠海灣就將成為全國首個實現無人機配送的智慧住宅小區。