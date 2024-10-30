蒙牛攜手AWS引領國際乳業可持續水管理

香港 - 2024年10月30日 - 中國蒙牛乳業有限公司（「蒙牛」、「公司」或「集團」）（股份代號：2319）與國際可持續水管理聯盟(「AWS」)於上海可持續水管理論壇期間正式簽署戰略合作備忘錄。未來，雙方將在AWS可持續水管理認證、可持續水管理消費者宣傳、乳業可持續水管理標準制定推動等方面持續開展合作，樹立國內可持續水管理新標杆。



國際可持續水管理聯盟是一個由企業、非政府組織和公共部門組成的全球成員協作組織，在可持續水管理領域享有全球影響力。AWS成員通過運用和推廣可持續用水的通用框架——《國際可持續水管理標準》，為當地水資源的可持續開發利用做出貢獻，推動、認可和獎勵良好的可持續水管理績效。



近年來，蒙牛不斷推進水資源管理工作。2020年，蒙牛設定了2025年生產單噸乳製品的水耗量相較於2020年下降6%的水資源使用目標。2023年，蒙牛單噸乳製品水耗量相較2020年已下降3.8%，年節水量達106.2萬噸。



此外，蒙牛在水資源管理方面還取得了一系列扎實成效。



