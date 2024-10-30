蒙牛攜手AWS引領國際乳業可持續水管理

香港 - 2024年10月30日 - 中國蒙牛乳業有限公司（「蒙牛」、「公司」或「集團」）（股份代號：2319）與國際可持續水管理聯盟(「AWS」)於上海可持續水管理論壇期間正式簽署戰略合作備忘錄。未來，雙方將在AWS可持續水管理認證、可持續水管理消費者宣傳、乳業可持續水管理標準制定推動等方面持續開展合作，樹立國內可持續水管理新標杆。
國際可持續水管理聯盟是一個由企業、非政府組織和公共部門組成的全球成員協作組織，在可持續水管理領域享有全球影響力。AWS成員通過運用和推廣可持續用水的通用框架——《國際可持續水管理標準》，為當地水資源的可持續開發利用做出貢獻，推動、認可和獎勵良好的可持續水管理績效。
近年來，蒙牛不斷推進水資源管理工作。2020年，蒙牛設定了2025年生產單噸乳製品的水耗量相較於2020年下降6%的水資源使用目標。2023年，蒙牛單噸乳製品水耗量相較2020年已下降3.8%，年節水量達106.2萬噸。
此外，蒙牛在水資源管理方面還取得了一系列扎實成效。
- 在治理方面，由可持續發展委員會對水資源管理事宜進行監督，建立節能減排委員會，以月度、年度為單位對目標達成情況進行追蹤。
- 在運營方面，公司引入世界自然基金會(WWF)水風險過濾器(Water Risk Filter)工具，結合自身生產運營實際繪製流域水風險地圖、水流向地圖，對水風險進行系統管理。各事業部以節約使用(Save Use)、循環使用(Recycle Use)和共同使用(Common Use)的3U節水策略為指導，識別節水機會，積極開展技術改造，最大限度減少水資源的消耗。
- 在認證與標準制定方面，蒙牛共參與了多個水相關國家標準、行業標準的制定發佈，旗下27個法人單位獲得節水型企業稱號。蒙牛已有3家工廠通過AWS國際可持續水管理標準認證，是國內乳製品行業首家獲得該認證的企業。
- 在水足跡方面，特侖蘇（夢幻蓋）有機純牛奶獲得國內首張有機純牛奶《水足跡核查聲明》。蒙牛當陽工廠獲得首張以工廠為核查邊界的《組織水足跡核查聲明》。
此次蒙牛與AWS簽署戰略合作備忘錄，是基於雙方近年來在可持續水管理方面理念的高度認同。以此為契機，蒙牛將繼續提升自身水資源管理水平，與AWS密切合作，基於雙方獨特而互補的知識、經驗與影響力，推動可持續水管理標準在中國的應用與實施，持續引領中國及全球乳業的可持續發展。
有關中國蒙牛乳業有限公司
中國蒙牛乳業有限公司及其子公司主要於中國生產及銷售優質乳製品。憑藉其主要品牌蒙牛，蒙牛已成為中國領先的乳製品生產商之一。蒙牛提供多元化的產品，包括液態奶、冰淇淋、奶粉及奶酪產品。二零一四年三月，蒙牛獲納入恒生指數成份股，成為首家中國乳製品企業藍籌股。二零二三年，蒙牛的MSCI ESG評級升至AA級，並入選恒生可持續發展企業指數、恒生內地及香港可持續發展企業指數、恒生可持續發展企業基準指數及恒指ESG增強精選指數。
若希望得知更多集團的資訊，請瀏覽網頁www.mengniuir.com。