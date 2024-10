賽季揭幕 – CBRE Lantau 2 Peaks 大嶼山兩峰賽: 陳家強克服抽筋奪冠，朱笑倩西瓜解暑助勝

香港 - 2024年10月7日 - 香港的十月偶爾仍有颱風和雷暴,但在大嶼山兩峰賽季揭幕戰當天,卻迎來難得的藍天白雲和陽光,氣溫更破紀錄地超過攝氏30度。星期日的天氣為攀登934米的鳳凰山和超過800米的大東山,並接近1900米的累積爬升,增添了額外挑戰。





自2009年,香港的越野跑賽季都在漫長炎夏後,以最具挑戰和刺激性的賽事之一 —— CBRE Lantau 2 Peaks 大嶼山兩峰賽揭開序幕,今年吸引了超過650名參賽者。



在這場刺激的賽事中,眾多精英跑手在24公里 (23.9公里) 賽道上展開激烈角逐。



24公里全場總冠軍陳家強 (KC):「今天非常滿意,但天氣比較炎熱和潮濕,最大的困難是最後一段下降至黃龍坑時差點抽筋,最後兩公里多的平路都可以跑得完,不是真的抽著筋回來。」以2小時50分53秒的成績完成比賽,他在頒獎台上也明顯難以抬起腳。



緊隨其後的是全場第二名,是曾多次登上 Action Asia 頒獎台陳志強,他以2小時53分20秒完成比賽:「上一次參加 Lantau 2 Peaks 是2021年10月,今年第二次參加賽事。今次因為星期二跑完另一比賽,有些吃力,在昂坪棧道上過了KC,之後去到南大嶼我放鬆跑,讓KC過頭,之後在大東山都會拉鋸狀態。始終KC下山比我快,最後成續成績都算理想。」



第三個衝過24公里終點,是代表 DUO.HK 的黃偉雄,比陳志強慢了4分鐘:「今天比賽最具挑戰性的是賽道陡峭崎嶇的地形。整個路段最經典的都是兩個大攀升,由昂坪360到鳳凰山頂,然後伯公坳到大東山。這兩個攀升是最令人深刻,基本上也是最辛苦的。 」黃偉雄以2小時57分36秒完成比賽。



女子24公里全場總冠軍朱笑倩,則以3小時38分18秒完成比賽:「今天當然很辛苦,尤其是最後兩公里,雙腿都快要散了。但我很高興檢查站有西瓜,這救了我,感謝Action Asia在這麼熱的天氣很照顧跑手。」



英國的 Joanna Mockford 以3小時42分52秒,獲得全場第二名。「雖然時間不是我滿意的,我對得到第二名非常開心。最困難的部分是從大東山下坡,因為在最後的黃龍坑下那麼多級樓梯真的很要命。上大東山時速度很慢,但我周圍的很多人上坡也很慢,所以沒有必要太用力,今天超級熱,能夠完成比賽就很開心了。」



女子24公里全場第三名,是來自 Oxyone 的簡銘佩 (Mandy Kan)。「我對今天的第三名感到滿意,天氣很熱,賽前我很掙扎要不要帶一瓶還是兩瓶水,我很慶幸我帶了兩瓶,這真的救了我。上大東山時感覺很困難,好像永遠都到不了頂。到達山頂時真是鬆了一口氣,但在精神上很辛苦。」簡銘佩以4小時2分47秒獲得全場第三名。



備受期待的女子選手之一是Eszter Csillag,她在夏季完成了兩場超級馬拉松(在美國和法國參加了兩場不同的100英里 (170公里以上) 越野跑比賽)。Eszter 今次經歷了艱難的一天,她在昂坪和伯公坳檢查站都以幾分鐘的優勢領先女子全場第二名,但登上大東山時中暑了,不得不退出比賽。我們很高興她沒事,正在好好休息,但也說明了高溫對不同人的影響。



CBRE Lantau 2 Peaks 大嶼山兩峰賽,以其艱難、技術性強的路線而聞名,並特意安排在十月初舉行,此時氣溫開始從夏季的33-35°C 高溫降至30°C 左右。雖然天氣仍然炎熱,但這些條件挑戰參賽者保持水分,並為比賽的嚴苛要求做好準備。這項賽事是參賽者評估夏季訓練成果,並為即將到來的新越野跑賽季,設定目標的基準。



Action Asia Events 致力舉辦高質素的體育賽事,而 CBRE Lantau 2 Peaks 大嶼山兩峰賽,正是這個目標就最佳實踐。



世邦魏理仕集團 (CBRE Group) 顧問業務北亞區總裁 Tom Gaffney (郭富禮) 先生表示: 「恭喜所有得獎者和參賽者! 這次活動再次將我們的朋友和社區聚集在一起,共同欣賞大自然的美景。透過參與,我們也再次確認了我們對推廣更健康生活方式的承諾。」



賽事總監兼路線設計師 Michael Maddess 強調社區在賽事中的重要性:「CBRE Lantau 2 Peaks 賽季揭幕戰一直是我最喜歡的賽事之一,因為它將整個越野跑社區聚集在一起,而美好的天氣更讓它變得更加特別,讓我們看到了香港原始的自然美景,這也讓每個人都突破了自己的舒適圈。」



沒有冠名贊助商世邦魏理仕的慷慨支持,大嶼山兩峰賽是不可能舉辦的。特別感謝所有合作夥伴,包括 Royale International、Action X Store、屈臣氏水、Fitz、國泰航空、聖約翰救傷隊、BIX recovery、塑新生有限公司、Cosman Health Group、Action Asia Sports Academy 和 Ocean Recovery Alliance。最後,衷心感謝所有工作人員、工作人員和義工,他們貢獻了時間和精力,使這次活動取得成功。



RESULTS



Top 5 Men – 24km (Full Lantau 2 Peak course)



Overall / BIB / Last Name / First Name / Nationality / Team / Sponsor / Time



1 (512) Chan KC 陳家強HKSAR - 02:50:53



2 (256) Chan Chi Keung 陳志強 HKSAR - 02:53:20



3 (483) Wong Wai Hung 黃偉雄 HKSAR DUO.HK 02:57:36



4 (476) Pelletant Jeremy France - 03:02:20



5 (253) Carey Matthew United Kingdom - 03:11:10



Top 5 Women – 24km (Full Lantau 2 Peak course)



Overall / BIB / Last Name / First Name / Nationality / Team / Sponsor / Time



1 (304) Zhu Xiaoqian 朱笑倩 HKSAR - 03:38:18



2 (499) Mockford Joanna United Kingdom - 03:42:52



3 (385) Kan Ming Pui 簡銘佩 HKSAR Oxyone 04:02:47



4 (407) Leung Hong Kiu 梁康翹 HKSAR The North Face HK / TPH Elite Team 04:10:45



5 (489) Ching Wing Yee Flora 莊穎怡 HKSAR - 04:10:45



Top 5 Men – 15 km



Overall / BIB / Last Name / First Name / Nationality / Team / Sponsor / Time



1 (920) Loasby Hideo Harry HKSAR BuffCo 01:22:50



2 (943) Lee Brian 李君宇 HKSAR CBRE Limited 01:40:50



3 (875) Chatagnon Alban France - 01:48:36



4 (889) Lai Wai Tong Wilson 黎 HKSAR - 01:48:59



5 (850) Sandes Robert United Kingdom - 01:51:35



Top 5 Women – 15 km



Overall / BIB / Last Name / First Name / Nationality / Team / Sponsor / Time



1 (945) Lee Tsz Kwan 李梓鈞 HKSAR - 01:37:07



2 (852) Chau Nicole 周 HKSAR - 01:40:58



3 (958) Hughes Christine United States - 01:42:26



4 (954) Cheung Vivi 張盈 Macau Bix/Duo 01:50:05



5 (921) Buil Judith Germany - 02:01:58