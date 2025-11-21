轉季趕走痰咳獸 大人細路要識揀

*根據尼爾森公司 (2013年6月至2020年5月) 及IQVIA (2020年6月至2025年5月)，截至2025年5月止12年期間，全港連鎖超市、便利店及藥房化痰止咳藥(猴棗散類別)零售調查報告 (©️2020尼爾森公司版權所有及©️2025 IQVIA版權所有) +根據香港醫院管理局指引，患有G6PD蠶豆症（全名為葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症）應避免使用黃連、牛黃、臘梅花、金銀花、珍珠末等中藥，而位元堂猴棗除痰散及位元堂正猴子棗未沒有醫管局指引中提及G6PD蠶豆症患者需要避免的中藥成份。建議蠶豆症患者服用任何中藥前，需諮詢醫生或中醫師意見。