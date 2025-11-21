轉季趕走痰咳獸 大人細路要識揀

無論轉天氣、室內室外冷熱溫差，小朋友咳到聲沙，喉嚨有痰呼吸不順，無曬精神，連瞓都瞓唔好～好彩屋企常備全家人止咳除痰法寶！位元堂猴棗除痰散連續榮獲12年全港銷量No.1*，超過90年祖傳獨門中醫配方，成分天然，有效除痰止咳之餘，仲可以健肺、健脾胃，無睡意，唔會影響課堂集中力，蠶豆症適用+，通過800多項品質檢測，信心保證！由即日至11月30日到位元堂門市或網店購買2盒猴棗除痰散即送寶寶膚安寧450ml乙盒(標準價$62)！送完即止！買3盒有更多驚喜禮遇，快去搶購啦！
*根據尼爾森公司 (2013年6月至2020年5月) 及IQVIA (2020年6月至2025年5月)，截至2025年5月止12年期間，全港連鎖超市、便利店及藥房化痰止咳藥(猴棗散類別)零售調查報告 (©️2020尼爾森公司版權所有及©️2025 IQVIA版權所有) +根據香港醫院管理局指引，患有G6PD蠶豆症（全名為葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症）應避免使用黃連、牛黃、臘梅花、金銀花、珍珠末等中藥，而位元堂猴棗除痰散及位元堂正猴子棗未沒有醫管局指引中提及G6PD蠶豆症患者需要避免的中藥成份。建議蠶豆症患者服用任何中藥前，需諮詢醫生或中醫師意見。