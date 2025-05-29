近7成香港學童體格營養現雙重警號 子母®聯乘中國香港跳繩總會 啟動飲得「營」、跳得「繩」大型健康計劃

根據2份最新調查報告顯示，香港學童正面對營養失衡與運動不足的雙重健康警號。在「香港世界牛奶日2024早餐飲食習慣調查」中發現，有近七成的港人早餐攝取之蛋白質或鈣質不足；同時每4名學童中僅約1人能達到世界衛生組織建議的每日運動量標準，反映兒童或學童面臨嚴峻挑戰或對其發展造成阻礙。有見及此，荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌子母®聯乘中國香港跳繩總會，於6月1日「世界牛奶日」，宣佈推出年度一系列的健康計劃，匯聚營養師、跳繩教練、學校及家庭等多方力量，透過飲得「營」、跳得「繩」 大型健康計劃以牛奶營養及跳繩運動，全面提升全香港學童及家長的健康意識 。

早餐營養失守 運動量不足造成成長隱憂

根據菲仕蘭（香港）委託香港浸會大學社會科學研究中心進行的「香港世界牛奶日2024早餐飲食習慣調查」結果顯示，67%的受訪港人（組別二：早餐時有進食食物及沒有飲用牛奶人士）於早餐攝取之蛋白質或鈣質需求不達標 。缺乏足夠營養的問題背後，還牽涉兒童活動量不足。

註冊營養師詹兆洲表示：「牛奶中的鈣質與蛋白質，是支持骨骼健康成長和提升兒童學習效率及表現的關鍵營養素，在兒童黃金成長期尤為重要；若長期鈣質攝取不足，或會影響身高發育、骨質密度及整體免疫力。而長期蛋白質攝取不足，可能導致兒童學習效率及表現下降。適量運動則有助強化骨骼結構、提升心肺功能及專注力，對兒童的學習與成長發展相輔相成。」

根據早前機構發表的《兒童快樂調查2023》顯示，72.7%的6至17歲學童運動量未達世衞標準（世衞組織建議：應在一星期平均每天累積最少 60 分鐘中等至劇烈強度的體能活動），其中61.8%更屬「不活躍」或「低度活躍」。更令人憂慮的是，38.5%學童坦言運動時間比疫情前減少，體能活動持續倒退，或對其骨骼發展、肌力建立及心理健康造成長遠影響。

飲得「營」、跳得「繩」 達至全面體格提升

為提升本港學童及家長對牛奶營養和運動的關注及促進學童健康發展，子母®夥拍中國香港跳繩總會，以學童牛奶營養教育及推動體格發展為宗旨，一同構思及打造適合本港學童的一連串健康活動計劃- 飲得「營」、跳得「繩」，務求透過宣傳教育及各項活動，全面推動營養充足及適量運動的重要信息，讓學童能透過攝取足夠的牛奶營養和跳繩運動，提升整體健康水平和增強體格發展，令他們每日都活力充沛。

活動將惠及三千多名學童 攜手推動健康生活

由中國香港跳繩總會主辦的「香港跳繩邀請錦標賽」將於2025年7月9日至13日假伊利沙伯體育館舉行。其中焦點活動「子母®花式跳繩表演盃」定於7月10日登場，旨在推動社區運動參與。賽事籌備期間，鼓勵學生培養每日飲用牛奶的習慣，有助肌肉修復與骨骼強化。2025全港精英跳繩賽（11歲或以下男子組30秒單人繩速度跳比賽）冠軍馬諾同分享：「自從每天早餐喝牛奶後，不僅精神更集中，一年內還長高了13厘米！」其成長見證了運動與營養的正面影響。