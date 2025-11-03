韓國功能性保健品牌 b.balance 以科學與自然結合 重塑現代人的健康新標準

都市人長期面對繁忙的生活節奏與沉重的壓力，加上飲食不均衡、缺乏運動及作息不穩定等問題，容易導致身心健康失衡，甚至引發各類都市病。來自韓國的功能性保健品牌 b.balance 以「平衡」為核心理念，結合科學與大自然的智慧，致力於為現代人提供全方位的健康解決方案，幫助重塑身心和諧，實現健康與美麗的理想狀態。
「be balance」生活哲學：源於自然 成就平衡
b.balance的誕生源於創辦人Jay Gi 的親身經歷——他曾因健康問題深受困擾，最終透過自然 健康的方法成功改善體質，並將這份經驗融入品牌理念。Jay Gi深信，真正的健康來自身心的整體平衡，而這種平衡正是繁忙都市生活中不可或缺的一部分。「be balance」不僅是一句口號，更是一種生活哲學，為現代人帶來簡單而可持續的健康方式，幫助大眾在忙碌中找到屬於自己的節奏。
從腸道開始 解決排毒與消脂問題
b.balance Detox & Slim 50 Billion Probiotics排毒消脂500億益生菌是一款專為現代人設計的高效益生菌產品，針對腸道排毒與消脂。此產品的配方中含超過300億雙歧桿菌，這個數量在市場上極其罕見，且全部通過美國FDA GRAS認證，為用家帶來安全且高效的支援。
從消化開始 解決腸胃不適與代謝問題
b.balance Premium Fasting Enzyme極・瞬解酵素是一款專為現代人設計的高效酵素補充產品，專注於蛋白質、澱粉與糖類的快速分解，針對消化不良、胃酸 倒流及代謝失衡等問題。此產品結合六種高活性酵素，合共達50萬酶效應，可即時促進食物分解與腸道代謝，全面助力身體健康與機能平衡。
平衡之道 重新定義生活方式
b.balance深信，平衡是一種可持續的生活哲學，而非對完美的執著追求。在節奏急速的現代 社會中，如何取捨並找到屬於自己的節奏尤為重要。b.balance創辦人Jay Gi表示：「我們的理念是幫助消費者在日常生活中實現身心平衡，從而應對挑戰，迎接更從容的未來。」
《b.balance 呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文x張敬軒》
作為品牌推動健康與美麗平衡理念的一部分，b.balance 全力支持叱咤903主辦《b.balance 呈獻拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文x張敬軒》。音樂會於2025年11月1日晚上7時假亞洲 國際博覽館Arena舉行。鄭秀文與張敬軒將攜手呈現一場充滿驚喜的音樂盛會，以動人演繹為觀眾締造難忘的一夜。