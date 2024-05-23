香港化粧品同業協會第22屆理監事會就職典禮及周年晚宴 順利舉行

香港化粧品同業協會第22屆理監事會就職典禮及周年晚宴2024於5月17日(星期五) 假座荃灣西如心酒店隆重舉行。大會邀請到香港特別行政區保安局局長鄧炳強, GBS, PDSM, JP蒞臨主禮，為第22屆理監事會主持監誓儀式，並頒授委任狀予會長、理事長、監事長、執行顧問、特邀顧問及名譽會長。此外，全國政協委員, 立法會邵家輝議員, JP、行政會議成員高永文醫生, GBS, JP、港區全國人大代表鄺美雲女士, JP和政制及內地事務局副局長胡健民先生, MH,JP亦分別頒授委任狀予眾理監事成員及委員會主席。

就職典禮首先由上屆會長陳郭詩慧, MH致辭展開序幕，她感恩過去13年在本會中親歷大大小少不同挑戰，並見證零售及批發界的轉變，與各屆理監事並肩推動會務，她祝褔新一屆會長及理監事會能繼續美麗傳承。 主禮嘉賓鄧局長於致辭中讚揚本會與海關合作，保障消費者權益，並感謝本會一直對特區政府工作的支持，祝願新一屆理監事會在新任會長謝景霞領導之下，協會能邁向更好發展。 邵議員感謝本會過去落力為業界與政府溝通，協助業界提升；近日中央政府再加開多個自由行城市，包括西安及青島，邵議員勉勵業界把握機會，提供更優質服務。

新任會長謝景霞於典禮上發表工作願景及計劃，她寄望未來能舉辦更多行業活動和交流會，為會員提供平台去實踐和溝通，聯繫國際組織交流合作，開拓海外市場。謝會長相信憑藉使命感與信心，加上第22屆理監事會團結一致，將可以引領美容業界蓬勃發展。 新任理事長莫佩環於致謝辭中感謝出席的貴賓、社會賢達與業界人士，他們是敦促本會仝人努力前行，力求進步的動力泉源，她尤其讚賞晚宴籌備工作，足以見證本會上下一心。 就職典禮上，委任了多位來自不同界別的資深榮譽會長、名譽會長及特邀顧問，期望他們能在日後為會務發展提供寶貴意見。