香港婦協「有效預防子宮頸癌：不可不知 HPV 關注日」 預防子宮頸癌鐵三角 HPV篩查不可不做

癌症，一向令人聞之色變，世上其中一種可以預防的癌症，就是由人類乳頭瘤病毒（HPV）引發病變的子宮頸癌。剛過去的1月，是世界衛生組織（WHO）訂立的世界子宮頸癌關注月，旨在團結各界婦女、維護婦女合法權益的香港各界婦女聯合協進會（香港婦協），便主辦了「有效預防子宮頸癌：不可不知 HPV 關注日」活動，希望喚起本港婦女對HPV篩查的關注，以助預防子宮頸癌。

「有效預防子宮頸癌：不可不知 HPV 關注日」由香港各界婦女聯合協進會主辦、香港醫護聯盟協辦，羅氏診斷（香港）有限公司及美國默沙東藥廠有限公司贊助，並獲得傑出青年協會、Y Fitness 躍動力、九龍樂善堂樂善復康站、循道衛理楊震社會服務處及梁冬陽醫生鼎力支持，各單位代表在活動上合照留念。

由香港各界婦女聯合協進會主辦、香港醫護聯盟協辦、羅氏診斷（香港）有限公司及美國默沙東藥廠有限公司贊助的「有效預防子宮頸癌：不可不知 HPV 關注日」活動假城景國際酒店舉行，有逾百名婦女參與。活動開始，首先由香港婦協副主席兼社會發展委員會召集人黃汝璞女士，太平紳士致歡迎辭，她表示子宮為女性的第二心臟，近年子宮頸癌患病人數日益趨升，不可掉以輕心，呼籲婦女定期做HPV篩查。香港婦協為感謝多個機構協辦及支持當日活動，黃汝璞女士即場致送感謝狀予相關機構，之後隨即由梁冬陽醫生為現場人士講解如何預防子宮頸癌。

HPV符合WHO病毒篩查條件

2021年香港女性10大癌症當中，子宮頸癌位列第7位。梁冬陽醫生指子宮頸癌死亡率有下降趨勢，可能與推廣HPV篩查有關。「WHO訂明了推廣病毒篩查的幾項條件，包括屬於常見的病毒、感染後可引致重症、篩查方法簡易及符合經濟效益，以及篩查後有治療方案。HPV篩查完全附合這些條件。」

梁冬陽醫生指HPV已知種類超過200種，其中約14種為致癌性，而HPV 16 與 18更是引發70%子宮頸癌的元兇。也有證據顯示口咽癌、肛門癌、外陰癌/陰道癌與HPV有關。由於感染HPV後並無明顯病徵，持續感染多年後最終引致病變，其中6成癌症確診時已屆2至4期。

不過，自研發HPV疫苗後，WHO便訂立根除子宮頸癌目標，即90%女童15歲前完成接種HPV疫苗；70%婦女在35歲前接受一次高效能子宮頸癌篩查，在45歲前接受多一次篩查；90%確診子宮頸癌前病變或癌患者提供適當治療。這是人類史上首次全球攜手共同根除一種癌症，香港政府已在香港兒童免疫接種計劃中，為合資格的女童提供HPV疫苗接種。疫苗、安全性行為再加上HPV篩查，便是預防子宮頸癌的鐵三角。