香港存款保障委員會連續七年公布 「香港人『儲蓄安全感』指標調查」結果

港人每人每月平均儲蓄升至9,800港元 儲蓄金額再創新高 準退休人士平均需要擁有545萬港元儲蓄 才有足夠的「安全感」退休

香港存款保障委員會主席劉燕卿女士，SBS，JP（左）及香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行） 鄭宏泰博士（右）發布2024 年香港人「儲蓄安全感」指標調查結果。

香港人更積極儲蓄

18至29歲有定下年內的儲蓄目標金額的受訪者比例高逹三成四，為所有年齡組別中比例最高，顯示年輕人對儲蓄有積極規劃。

30至39歲有儲蓄習慣的受訪者比例接近八成七，是所有年齡組別中之冠。而每人每月的平均儲蓄金額高逹12,600港元，亦比整體港人高出近三成。至於儲蓄「安全感」評分則為55.5分，在所有年齡組別中排行第二。

40至49歲有儲蓄習慣的受訪者比例有七成八，在所有年齡組別中排行第二。同時，他們認為擁有139萬港元的儲蓄金額才能獲得足夠的「安全感」，數字是所有組別之冠；相信這年齡組別人士的家庭負擔相對較重，因此需要較多儲蓄才能安心。

香港 - 2024年11月26日 - 香港存款保障委員會（存保會）連續第七年進行香港人「儲蓄安全感」指標調查，調查顯示，每人每月的平均儲蓄金額達9,800港元，較去年增近一成，再創調查以來新高；而每人每月平均儲蓄達1萬港元或以上的受訪者佔四成，較去年增加六個百分點；此外，逾六成七受訪者有儲蓄習慣，比例與去年相若。在銀行存款利率仍高企、投資環境亦波動之際，受訪者儲蓄方式仍以銀行活期或定期儲蓄為主，比例高達近八成，較去年多近五個百分點。近兩成有儲蓄習慣的受訪者有定立年內儲蓄目標，平均目標金額為30.7萬港元，是調查進行以來最高，按年激增六成八；其中三分二受訪者認為自己可以達成目標，而四成則表示儲蓄是為了「應付不時之需」(39%)，其次為「準備退休」(26%)。調查結果顯示，香港人就現有儲蓄能夠帶來「安全感」的評分為53.5分，近七成半受訪者的儲蓄「安全感」評分達50分或以上，與去年相若，給予80分或以上的比例為17%，較去年上升近三個百分點。調查顯示，按維持一年的生活水平來說，港人今年認為平均需要擁有103萬港元儲蓄或流動資金，方能獲足夠安全感，較去年微跌近半成。繼2019年後，今年的調查再次就準退休人士 （50至65歲在職人士）進行深入意見調查，藉以對比有關組別在儲蓄習慣上的變化。本年度調查發現，有儲蓄習慣的準退休人士比例超過八成，較2019年有顯著上升，增加約十個百分點；而每人每月平均儲蓄金額為9,600港元，比2019年的9,900港元微跌三個百分點；平均需要擁有545萬港元儲蓄才有足夠的「安全感」，以作退休之用；受訪的準退休人士最常以銀行儲蓄 (57%) 的形式儲錢為退休作準備，其次為投資金融產品 (30%)。惟現時物價持續上漲，若儲備不足，受訪的準退休人士會傾向通過兼職工作 (34%)、節省支出 (17%) 及延後退休 (17%) 等方式，來維持生活穩定。調查結果亦顯示，準退休人士平均計劃在64歲退休，而直接影響他們退休後的「安全感」的三大主要因素為 : 健康的身體 (79%)、足夠的儲蓄(43%)及穩定的居所 (28%)。香港存款保障委員會主席劉燕卿女士, SBS, JP表示：「今次調查在全球息率仍處於較高的環境下進行，市民傾向以銀行存款作儲蓄方式的情況明顯，與此同時，我們樂見整體市民在『每人每月儲蓄金額』及『儲蓄目標金額』均有所增加，尤其平均儲蓄目標金額更超過30萬港元，較去年大幅上升六成八，可見港人居安思危的意識大大提升。」劉女士補充說：「香港面對人口老化，港人愈趨長壽，不少市民都表示會為準備退休而儲蓄，為人生的下半場綢繆。是次調查我們再次以準退休人士為對象，作出進一步調查，發現50 至65 歲在職的受訪者當中，為未雨綢繆的比例大幅上升，當中有儲蓄習慣人士較2019年增加約十個百分點，調查結果令人鼓舞。存保會會繼續透過廣泛宣傳及社區教育工作，向市民大眾推廣儲蓄及理財教育的重要性。存款保障計劃亦會繼續為大家的銀行存款提供法定保障，協助維持銀行體系的穩定以及增強市民對銀行體系的信心。」按照存款保障計劃（存保計劃）成員（即本港持牌銀行）的申報，2023年內受存保計劃保障的成員銀行持有的相關銀行存款總額為25,850億港元。按計劃成員的統計資料顯示，當中近九成存款人的存款獲全面保障。香港人「儲蓄安全感」指標調查由香港存款保障委員會委託香港中文大學香港亞太研究所，於2024年8月23日至10月7日，透過隨機抽樣並以電話訪問形式，訪問了共1,001名18歲或以上的香港人，並對323名準退休人士進行了深入意見調查。