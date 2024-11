香港工程師學會推出首本聯合國可持續發展目標電子書

《Engineered for Sustainability: Hong Kong’s Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》 (永續工程:香港對聯合國可持續發展目標的貢獻) 集結香港超過40項可持續發展工程項目

香港工程師學會會長馬紹祥工程師(左四)、 副會長兼工作小組顧問陳帆教授、工程師(右三) 、 工作小組主席郭偉信工程師 (左三)、工作小組成員陳善榮工程師(右二)、工作小組成員鄧社堅工程師(左二)、工作小組成員周嚴工程師(右一),及秘書長薛永恒教授、工程師(左一) 出席學會的聯合國可持續發展目標電子書《Engineered for Sustainability: Hong Kong’s Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》發布會。

附錄:《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》之香港可持續發展工程項目名單





範疇

工程項目

可持續發展目標1



消除貧困



江夏圍過渡性房屋

WEEE · PARK

可持續發展目標2



零飢餓



Farmunity

可持續發展目標3



良好健康與福祉



The Henderson

全港性污水病毒監測計劃

H Zentre太陽能集熱器系統綜合抽濕鮮風櫃

可持續發展目標4



優質教育



智惜用電

維港文化匯

俊和學生創新獎

可持續發展目標5



性別平等



Womenleaders@CW及築夢女生

女工程師事務委員會

可持續發展目標6



清潔飲水和衞生設施



飛機乾洗技術

有機資源回收中心第二期(O.PARK2)

全面水資源管理策略

可持續發展目標7



經濟適用的清潔能源







啟德發展區區域供冷系統

巴士車頂太陽能發電板

海上液化天然氣接收站

可持續發展目標8



體面工作和經濟增長



三跑道系統

北部都會區發展

可持續發展目標9



產業、創新和基礎設施



工業元宇宙

機電創科網上平台

圓方綜合人工智能示範項目

可持續發展目標10



減少不平等



「人人暢道通行」計劃

電費優惠計劃及無障礙設施/服務

可持續發展目標11



可持續城市和社區







AIRSIDE

前皇都戲院重建及保育計劃

新田科技城

不停車繳費系統

可持續發展目標12



負責任消費和生產







香港海洋公園水上樂園

顯徑站

將軍澳跨灣連接路

可持續發展目標13



氣候行動



長遠防治山泥傾瀉計劃

低窪地區抗水浸影響措施

可持續發展目標14



水下生物



「珍『識』水口」計劃

東涌河河畔公園

南丫發電廠 「聲盾」

可持續發展目標15



陸地生物



太古中央廣場

塱原自然生態公園

南丫島生物棲息地多樣性調查

可持續發展目標16



和平、正義與強大機構



綠色產品認證

S-Carbon數碼碳管理平台

可持續發展目標17



促進目標實現的夥伴關係



環境績效約章

11 SKIES

賽馬會綠建環評學校計劃















香港 - 2024年11月25日 - 香港工程師學會 (下稱「學會」)宣布推出首本介紹香港工程業界實踐聯合國可持續發展目標 (UNSDGs) 的電子書《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》(永續工程:香港對聯合國可持續發展目標的貢獻),集結本港近年超過40個標誌性的公私營工程項目,對應17個可持續發展目標,並從工程師角度深入淺出作出分析,以展示項目的特點和前瞻性科技,並提高業界以至公眾對UNSDGs的認識,攜手以行動支持可持續發展。香港工程師學會會長馬紹祥工程師表示:「聯合國的可持續發展目標,旨在建設所有人更美好和更可持續的未來,當中很多目標都與工程息息相關。今次推出《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》,冀可讓公眾及業界更了解不同工程專業如何同時顧及環境、社會及經濟,實踐可持續發展,包括在工程設計、建造、翻新、營運和再使用方面積極相互配合,使用電子控制系統、物聯網、推動新型工業化、自動駕駛技術、可持續的能源系統等。」馬紹祥會長續稱:「上星期,副會長陳帆教授、工程師率團出席了聯合國氣候變化大會COP29,分享香港工程界在應對氣候變化挑戰所採取的行動,包括提升城市建設的韌性和可持續性。未來,學會將繼續致力提倡可持續發展,包括持續更新電子書,鼓勵業界分享相關項目,並加強工程師實踐UNSDGs的能力,努力為地球建設更美好及更可持續的將來。」國際工程聯盟 (International Engineering Alliance, IEA) 於2021年更新了《畢業要求和職業勝任力》(Graduate Attributes and Professional Competencies, GAPCs),以配合UNSDGs。作為IEA成員,學會正檢視把UNSDGs納入用作評審工程課程的《畢業要求》和申請成為會員所需的《能力標準》。學會新的《畢業要求》和《能力標準》預計於2026/27年實施。另外,學會現正為《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》電子書舉行封面設計大賽,旨在讓學會會員及公眾可一同參與此書的創作,增加對UNSDGs及可持續發展的興趣,作品提交截止日期為2024年12月31日下午5時,詳情可瀏覽網址 https://www.hkie.org.hk/zh-hant/news/event_detail/679/ 。優勝作品有機會成為電子書下一版的新封面。請按此 連結 瀏覽電子書《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》