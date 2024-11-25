香港工程師學會推出首本聯合國可持續發展目標電子書

《Engineered for Sustainability: Hong Kong’s Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》 (永續工程：香港對聯合國可持續發展目標的貢獻) 集結香港超過40項可持續發展工程項目香港 - 2024年11月25日 - 香港工程師學會 (下稱「學會」)宣布推出首本介紹香港工程業界實踐聯合國可持續發展目標 (UNSDGs) 的電子書《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》(永續工程：香港對聯合國可持續發展目標的貢獻)，集結本港近年超過40個標誌性的公私營工程項目，對應17個可持續發展目標，並從工程師角度深入淺出作出分析，以展示項目的特點和前瞻性科技，並提高業界以至公眾對UNSDGs的認識，攜手以行動支持可持續發展。
香港工程師學會會長馬紹祥工程師表示：「聯合國的可持續發展目標，旨在建設所有人更美好和更可持續的未來，當中很多目標都與工程息息相關。今次推出《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》，冀可讓公眾及業界更了解不同工程專業如何同時顧及環境、社會及經濟，實踐可持續發展，包括在工程設計、建造、翻新、營運和再使用方面積極相互配合，使用電子控制系統、物聯網、推動新型工業化、自動駕駛技術、可持續的能源系統等。」
馬紹祥會長續稱：「上星期，副會長陳帆教授、工程師率團出席了聯合國氣候變化大會COP29，分享香港工程界在應對氣候變化挑戰所採取的行動，包括提升城市建設的韌性和可持續性。未來，學會將繼續致力提倡可持續發展，包括持續更新電子書，鼓勵業界分享相關項目，並加強工程師實踐UNSDGs的能力，努力為地球建設更美好及更可持續的將來。」
國際工程聯盟 (International Engineering Alliance, IEA) 於2021年更新了《畢業要求和職業勝任力》(Graduate Attributes and Professional Competencies, GAPCs)，以配合UNSDGs。作為IEA成員，學會正檢視把UNSDGs納入用作評審工程課程的《畢業要求》和申請成為會員所需的《能力標準》。學會新的《畢業要求》和《能力標準》預計於2026/27年實施。
另外，學會現正為《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》電子書舉行封面設計大賽，旨在讓學會會員及公眾可一同參與此書的創作，增加對UNSDGs及可持續發展的興趣，作品提交截止日期為2024年12月31日下午5時，詳情可瀏覽網址 https://www.hkie.org.hk/zh-hant/news/event_detail/679/ 。優勝作品有機會成為電子書下一版的新封面。
請按此連結瀏覽電子書《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》
附錄：《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》之香港可持續發展工程項目名單
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範疇
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工程項目
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可持續發展目標1
消除貧困
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可持續發展目標2
零飢餓
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可持續發展目標3
良好健康與福祉
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可持續發展目標4
優質教育
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可持續發展目標5
性別平等
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可持續發展目標6
清潔飲水和衞生設施
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可持續發展目標7
經濟適用的清潔能源
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可持續發展目標8
體面工作和經濟增長
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可持續發展目標9
產業、創新和基礎設施
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可持續發展目標10
減少不平等
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可持續發展目標11
可持續城市和社區
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可持續發展目標12
負責任消費和生產
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可持續發展目標13
氣候行動
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可持續發展目標14
水下生物
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可持續發展目標15
陸地生物
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可持續發展目標16
和平、正義與強大機構
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可持續發展目標17
促進目標實現的夥伴關係
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