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2024-11-25 19:30:00

香港工程師學會推出首本聯合國可持續發展目標電子書

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《Engineered for Sustainability: Hong Kong’s Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》 (永續工程：香港對聯合國可持續發展目標的貢獻) 集結香港超過40項可持續發展工程項目

香港 - 2024年11月25日 - 香港工程師學會 (下稱「學會」)宣布推出首本介紹香港工程業界實踐聯合國可持續發展目標 (UNSDGs) 的電子書《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》(永續工程：香港對聯合國可持續發展目標的貢獻)，集結本港近年超過40個標誌性的公私營工程項目，對應17個可持續發展目標，並從工程師角度深入淺出作出分析，以展示項目的特點和前瞻性科技，並提高業界以至公眾對UNSDGs的認識，攜手以行動支持可持續發展。

香港工程師學會會長馬紹祥工程師(左四)、 副會長兼工作小組顧問陳帆教授、工程師(右三) 、 工作小組主席郭偉信工程師 (左三)、工作小組成員陳善榮工程師(右二)、工作小組成員鄧社堅工程師(左二)、工作小組成員周嚴工程師(右一)，及秘書長薛永恒教授、工程師(左一) 出席學會的聯合國可持續發展目標電子書《Engineered for Sustainability: Hong Kong’s Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》發布會。
香港工程師學會會長馬紹祥工程師(左四)、 副會長兼工作小組顧問陳帆教授、工程師(右三) 、 工作小組主席郭偉信工程師 (左三)、工作小組成員陳善榮工程師(右二)、工作小組成員鄧社堅工程師(左二)、工作小組成員周嚴工程師(右一)，及秘書長薛永恒教授、工程師(左一) 出席學會的聯合國可持續發展目標電子書《Engineered for Sustainability: Hong Kong’s Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》發布會。

香港工程師學會會長馬紹祥工程師表示：「聯合國的可持續發展目標，旨在建設所有人更美好和更可持續的未來，當中很多目標都與工程息息相關。今次推出《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》，冀可讓公眾及業界更了解不同工程專業如何同時顧及環境、社會及經濟，實踐可持續發展，包括在工程設計、建造、翻新、營運和再使用方面積極相互配合，使用電子控制系統、物聯網、推動新型工業化、自動駕駛技術、可持續的能源系統等。」

馬紹祥會長續稱：「上星期，副會長陳帆教授、工程師率團出席了聯合國氣候變化大會COP29，分享香港工程界在應對氣候變化挑戰所採取的行動，包括提升城市建設的韌性和可持續性。未來，學會將繼續致力提倡可持續發展，包括持續更新電子書，鼓勵業界分享相關項目，並加強工程師實踐UNSDGs的能力，努力為地球建設更美好及更可持續的將來。」

國際工程聯盟 (International Engineering Alliance, IEA) 於2021年更新了《畢業要求和職業勝任力》(Graduate Attributes and Professional Competencies, GAPCs)，以配合UNSDGs。作為IEA成員，學會正檢視把UNSDGs納入用作評審工程課程的《畢業要求》和申請成為會員所需的《能力標準》。學會新的《畢業要求》和《能力標準》預計於2026/27年實施。

另外，學會現正為《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》電子書舉行封面設計大賽，旨在讓學會會員及公眾可一同參與此書的創作，增加對UNSDGs及可持續發展的興趣，作品提交截止日期為2024年12月31日下午5時，詳情可瀏覽網址 https://www.hkie.org.hk/zh-hant/news/event_detail/679/ 。優勝作品有機會成為電子書下一版的新封面。

請按此連結瀏覽電子書《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》

附錄：《Engineered for Sustainability: Hong Kong's Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》之香港可持續發展工程項目名單

範疇
工程項目
可持續發展目標1

消除貧困

  • 江夏圍過渡性房屋
  • WEEE · PARK
可持續發展目標2

零飢餓

  • Farmunity
可持續發展目標3

良好健康與福祉

  • The Henderson
  • 全港性污水病毒監測計劃
  • H Zentre太陽能集熱器系統綜合抽濕鮮風櫃
可持續發展目標4

優質教育

  • 智惜用電
  • 維港文化匯
  • 俊和學生創新獎
可持續發展目標5

性別平等

  • Womenleaders@CW及築夢女生
  • 女工程師事務委員會
可持續發展目標6

清潔飲水和衞生設施

  • 飛機乾洗技術
  • 有機資源回收中心第二期(O．PARK2)
  • 全面水資源管理策略
可持續發展目標7

經濟適用的清潔能源



  • 啟德發展區區域供冷系統
  • 巴士車頂太陽能發電板
  • 海上液化天然氣接收站
可持續發展目標8

體面工作和經濟增長

  • 三跑道系統
  • 北部都會區發展
可持續發展目標9

產業、創新和基礎設施

  • 工業元宇宙
  • 機電創科網上平台
  • 圓方綜合人工智能示範項目
可持續發展目標10

減少不平等

  • 「人人暢道通行」計劃
  • 電費優惠計劃及無障礙設施/服務
可持續發展目標11

可持續城市和社區



  • AIRSIDE
  • 前皇都戲院重建及保育計劃
  • 新田科技城
  • 不停車繳費系統
可持續發展目標12

負責任消費和生產



  • 香港海洋公園水上樂園
  • 顯徑站
  • 將軍澳跨灣連接路
可持續發展目標13

氣候行動

  • 長遠防治山泥傾瀉計劃
  • 低窪地區抗水浸影響措施
可持續發展目標14

水下生物

  • 「珍『識』水口」計劃
  • 東涌河河畔公園
  • 南丫發電廠 「聲盾」
可持續發展目標15

陸地生物

  • 太古中央廣場
  • 塱原自然生態公園
  • 南丫島生物棲息地多樣性調查
可持續發展目標16

和平、正義與強大機構

  • 綠色產品認證
  • S-Carbon數碼碳管理平台
可持續發展目標17

促進目標實現的夥伴關係

  • 環境績效約章
  • 11 SKIES
賽馬會綠建環評學校計劃






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