香港工程師學會推出首本聯合國可持續發展目標電子書

香港工程師學會會長馬紹祥工程師(左四)、 副會長兼工作小組顧問陳帆教授、工程師(右三) 、 工作小組主席郭偉信工程師 (左三)、工作小組成員陳善榮工程師(右二)、工作小組成員鄧社堅工程師(左二)、工作小組成員周嚴工程師(右一)，及秘書長薛永恒教授、工程師(左一) 出席學會的聯合國可持續發展目標電子書《Engineered for Sustainability: Hong Kong’s Contribution to United Nations Sustainable Development Goals》發布會。