香港血友病會調查：患者關節出血不自知 預防性治療重拾正常生活

預防勝於治療雖是老生常談，卻也是恆久不變的道理。以遺傳性凝血障礙疾病血友病為例，中至重度的患者接受預防性治療後病情普遍得到改善，甚至可以重拾積極的生活，令患者身心愈趨健康。有病友和專科醫生均指出，接受預防性治療後更有效減少關節出血，可以實現「零差距」的人生。

血友病患者因體內缺乏某種凝血因子，容易反覆出血，大多數位於關節和肌肉組織。此外，病友也有機會容易瘀傷、流牙血等。病情屬於重度的病友（身體缺乏特定凝血因子，濃度是正常人的1%以下），甚至沒有受到任何碰撞也可引起出血。

​「保持距離」造成心理壓力

健康人士的凝血因子正常值應為多於40%；Donald血液中第八凝血因子水平僅1%至5%，為中度血友病患者。小時候常他因出血而無法行走，甚至大部分時間都在醫院度過，無法正常上學，令他社交生活大受影響，亦造成一定心理壓力。

隨著藥物的發展和普及，Donald接受了預防性治療，他形容終於可以嘗試「零差距」生活：「我現在每週只須注射一次長效凝血因子；配合一年做一次超聲波檢查，就可以好好控制病情。我可以去行山、去外地旅行，安心和人接觸，真的很開心。」