香港設計峰會2025 設計探索：展望創意未來

世界設計組織2025開幕典禮，(左至右)候任主席Prof.Pradyumna Vyas；香港設計師協會前主席靳埭强先生SBS，BBS；香港設計師協會主席梅傲笙女士；文化體育及旅遊局局長副劉震先生，JP；世界設計組織主席Dr. Thomas Garvey；香港設計師協會前主席石漢瑞先生

香港設計師協會（HKDA）於2025年4月25日假環球貿易廣場（ICC）sky100成功舉辦「香港設計峰會2025」，匯聚超過1,200名來自不同設計領域、企業及品牌的參與者。今屆峰會以「設計探索·創意未來」為主題，為業界提供了一個卓越的協作、交流平台，並共同表彰設計界的傑出成就。 活動同時舉行了兩大備受矚目的頒獎典禮——BDA品牌大獎及環球設計大獎（GDA），嘉許本地及國際品牌與設計界的卓越成果。峰會取得空前成功，不僅促進行業間的聯繫，更鞏固香港作為全球設計創新樞紐的地位。香港設計峰會2025很榮幸能夠邀請到文化體育及旅遊局副局長劉震先生，JP、WDO世界設計組織主席Dr. Thomas Garvey、WDO世界設計組織候任主席Prof.Pradyumna Vyas、香港設計師協會前主席靳埭强先生SBS，BBS、香港設計師協會前主席石漢瑞先生和一眾貴賓的出席。 在開幕典禮致辭上，文化體育及旅遊局副局長劉震先生，JP恭賀一眾BDA品牌大獎的得獎者，並重申設計與商業聯合的重要性，設計不僅是一種藝術表達，更是推動經濟發展的力量。而香港設計師協會（HKDA）主席梅傲笙女士在開幕致辭上亦強調了促進跨學科合作和展示本地設計卓越的重要性。

香港設計峰會2025重點回顧 1.創意未來展望峰會探討設計在應對全球挑戰中的變革力量，包括人工智能與創意、可持續發展、科技創新及文化傳承。透過主題演講與圓桌對話，參與者深入交流設計的未來趨勢及其對世界的影響。多位國際知名設計領袖及獲獎專家分享真知灼見，為與會者帶來啟發與實用洞見。 2.DesignMatch 2025：重塑業界聯繫承襲過往成功經驗，2025年DesignMatch「設計對」進一步擴展一對一商務配對機會。參與者可預約與企業、品牌及設計師會面，建立合作橋樑。此舉再次成為推動跨界合作與項目的關鍵催化劑。 BDA品牌大獎2025：彰顯品牌設計卓越成就 BDA品牌大獎持續致力表彰兼具創新性、市場影響力及可持續性的品牌設計。今年賽事吸引逾250份來自多元行業的參賽作品，進一步奠定BDA作為香港頂尖品牌獎項的權威地位。BDA品牌大獎邀請專業設計師或組織提名參賽作品，然後由專業評審團基於品牌故事、發展和成就三個方面以及用戶體驗、品牌形象、科技及創新、永續發展和市場價值五個評估標準進行評審。 BDA品牌大獎獎項涵蓋「最佳用戶體驗品牌大獎」、「最佳永續發展品牌大獎」、「最佳市場價值品牌大獎」、「最佳創新品牌大獎」、「最佳品牌形象大獎」、「年度最佳品牌大獎」及最高榮譽「最頂尖品牌大獎」。BDA品牌大獎2025初輪評審包括靳劉高設計合夥人高少康先生、Kirin+lab創辦人梁肇麟先生、白水草堂創作室創辦人及創意總監梁昆剛先生、FM+Concepts & FAVEbyKennyLi創辦人李冠然先生，以及GOODSS創辦總監譚家坤先生；而終輪評審則包括香港科技園公司首席市場總監陳漢欣女士、香港設計中心董事蔡宏興先生、香港設計師協會主席梅傲笙女士、福幼基金會及快樂港仁聯合創會董事呂施施女士，以及The Sandbox香港業務增長主管黃宏誠先生。評審們通過嚴謹的過程仔細評核參賽作品，包括初步的線上評估及現場匯報。 「最頂尖品牌大獎」這個獎項根據初步的在線評審階段（評估品牌提交的作品）和現場展示階段（入圍品牌親自展示）的綜合評估，表彰出色的參賽作品。通過對品牌的整體卓越性、影響力和與評審標準的一致性的全面評估，評審團選出了三個卓越品牌，他們獲得了「最頂尖品牌大獎Best of the Best」獎項。我們榮幸宣布，「環境保護署綠在區區」（GREEN@COMMUNITY of the Environmental Protection獎」殊榮，其成就充分展現行業標杆水準。

環球設計大獎（GDA）2025：全球聚焦 設計出海 作為HKDA旗艦項目之一，環球設計大獎（GDA）表彰平面、時裝、產品、空間及數碼媒體領域的傑出設計。兩年一度的GDA旨在發掘優秀設計師，並鞏固香港作為亞太區創意樞紐的地位。本屆賽事吸引來自33個國家及地區的作品，彰顯香港設計社群的全球影響力。以「全球聚焦設計出海」為主題，GDA 2025不僅參賽數量創新高，更特邀15位國際頂尖設計師組成評審團，嚴選數位、平面、產品、時裝及室內設計的優勝作品。頒獎典禮由香港設計師協會（HKDA）主席梅傲笙女士擔任主禮嘉賓，現場揭曉代表設計界最高榮譽的「GDA金獎」、各類別的「GDA環球十大設計大獎」以及表彰優質及卓越設計的「GDA設計大獎」獎項。 簽署合作備忘錄推動跨境協作 HKDA同時宣布與世界設計組織（WDO）及東莞市政府簽署合作備忘錄（MOU），標誌跨境合作的重要里程碑。HKDA與WDO的合作將促進國際設計交流，支持香港設計師走向國際舞台，體現雙方推動創新、以設計應對全球挑戰的共同理念。HKDA與東莞市政府的協作則聚焦大灣區機遇，透過整合香港設計人才與東莞製造業生態，推動設計驅動的經濟發展。這些合作反映HKDA致力建構更緊密的設計社群，助力本地設計師拓展市場、貢獻全球設計版圖。展望未來香港設計峰會2025的成功，印證HKDA對培育設計社群的不懈承諾。活動不僅表彰設計成就，更啟發參與者突破創意疆界，推動全球變革。