香港設計峰會2025 設計探索：展望創意未來

香港設計峰會2025重點回顧

1.創意未來展望峰會探討設計在應對全球挑戰中的變革力量,包括人工智能與創意、可持續發展、科技創新及文化傳承。透過主題演講與圓桌對話,參與者深入交流設計的未來趨勢及其對世界的影響。多位國際知名設計領袖及獲獎專家分享真知灼見,為與會者帶來啟發與實用洞見。

2.DesignMatch 2025:重塑業界聯繫承襲過往成功經驗,2025年DesignMatch「設計對」進一步擴展一對一商務配對機會。參與者可預約與企業、品牌及設計師會面,建立合作橋樑。此舉再次成為推動跨界合作與項目的關鍵催化劑。

BDA品牌大獎2025:彰顯品牌設計卓越成就

BDA品牌大獎持續致力表彰兼具創新性、市場影響力及可持續性的品牌設計。今年賽事吸引逾250份來自多元行業的參賽作品,進一步奠定BDA作為香港頂尖品牌獎項的權威地位。BDA品牌大獎邀請專業設計師或組織提名參賽作品,然後由專業評審團基於品牌故事、發展和成就三個方面以及用戶體驗、品牌形象、科技及創新、永續發展和市場價值五個評估標準進行評審。

BDA品牌大獎獎項涵蓋「最佳用戶體驗品牌大獎」、「最佳永續發展品牌大獎」、「最佳市場價值品牌大獎」、「最佳創新品牌大獎」、「最佳品牌形象大獎」、「年度最佳品牌大獎」及最高榮譽「最頂尖品牌大獎」。BDA品牌大獎2025初輪評審包括靳劉高設計合夥人高少康先生、Kirin+lab創辦人梁肇麟先生、白水草堂創作室創辦人及創意總監梁昆剛先生、FM+Concepts & FAVEbyKennyLi創辦人李冠然先生,以及GOODSS創辦總監譚家坤先生;而終輪評審則包括香港科技園公司首席市場總監陳漢欣女士、香港設計中心董事蔡宏興先生、香港設計師協會主席梅傲笙女士、福幼基金會及快樂港仁聯合創會董事呂施施女士,以及The Sandbox香港業務增長主管黃宏誠先生。評審們通過嚴謹的過程仔細評核參賽作品,包括初步的線上評估及現場匯報。

「最頂尖品牌大獎」這個獎項根據初步的在線評審階段(評估品牌提交的作品)和現場展示階段(入圍品牌親自展示)的綜合評估,表彰出色的參賽作品。通過對品牌的整體卓越性、影響力和與評審標準的一致性的全面評估,評審團選出了三個卓越品牌,他們獲得了「最頂尖品牌大獎Best of the Best」獎項。我們榮幸宣布,「環境保護署綠在區區」(GREEN@COMMUNITY of the Environmental Protection獎」殊榮,其成就充分展現行業標杆水準。