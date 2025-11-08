香港酒業助推新疆葡萄酒文化與旅遊發展

新疆作為世界葡萄酒版圖上備受矚目的新興產區，香港酒業總商會創會會長蘇又萍指出，新疆與波爾多處於同一緯度，日照充足，當地許多酒莊品質穩定可靠，且性價比高，但知名度仍有待提升。為此，酒總將積極推動「 酒莊+文旅」專案，助力新疆葡萄酒品牌走向國際市場，並計畫在香港設立線上平臺，促進新疆葡萄酒的流通。

參展規模與推介會反響超往年

集美食、美景與美酒于一身的新疆，近年來旅遊業持續升溫。為了讓香港消費者有機會品嘗新疆美酒，2025年香港國際美酒展特別設立新疆展區。新疆自治區林業和草原局更於週四（6日）晚在合和酒店舉辦「中國新疆葡萄酒專業推介會」，邀請業界人士品鑒多家新疆知名酒莊的佳釀。

承辦方之一、香港酒業總商會創會會長蘇又萍表示，今年新疆葡萄酒展區面積由去年的90多平方米擴大至130平方米，參與推介會的人數也從去年的110人增加至140人，部分參與者更來自馬來西亞、日本等國，反映新疆葡萄酒正積極借助香港平臺拓展全球市場。