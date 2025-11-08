香港酒業助推新疆葡萄酒文化與旅遊發展

新疆作為世界葡萄酒版圖上備受矚目的新興產區，香港酒業總商會創會會長蘇又萍指出，新疆與波爾多處於同一緯度，日照充足，當地許多酒莊品質穩定可靠，且性價比高，但知名度仍有待提升。為此，酒總將積極推動「 酒莊+文旅」專案，助力新疆葡萄酒品牌走向國際市場，並計畫在香港設立線上平臺，促進新疆葡萄酒的流通。
參展規模與推介會反響超往年
集美食、美景與美酒于一身的新疆，近年來旅遊業持續升溫。為了讓香港消費者有機會品嘗新疆美酒，2025年香港國際美酒展特別設立新疆展區。新疆自治區林業和草原局更於週四（6日）晚在合和酒店舉辦「中國新疆葡萄酒專業推介會」，邀請業界人士品鑒多家新疆知名酒莊的佳釀。
承辦方之一、香港酒業總商會創會會長蘇又萍表示，今年新疆葡萄酒展區面積由去年的90多平方米擴大至130平方米，參與推介會的人數也從去年的110人增加至140人，部分參與者更來自馬來西亞、日本等國，反映新疆葡萄酒正積極借助香港平臺拓展全球市場。
香港作為「超級連絡人」推動合作
蘇又萍強調，香港一直在中國酒類出口中扮演「超級連絡人」角色。酒總與新疆葡萄酒界的合作始於2023年春，隨後在全國政協副主席梁振英的邀請下，新疆政協代表團於去年5月來港進行第二輪推廣，並于同年11月參與香港國際美酒展並舉辦晚宴。當時參展的12家酒莊通過美酒展成功找到經銷商，達成逾千萬港元的交易。雖然這筆交易僅占香港50多億港元葡萄酒市場的很小部分，卻是一個良好的開端。
19家3A級旅遊酒莊打造深度體驗
隨團來港的新疆葡萄酒協會會長蘇斌表示：「香港不僅是國際葡萄酒交易中心，更是連接內地與世界的樞紐。」他指出，香港具備國際認可的品質標準體系，為新疆葡萄酒走向海外提供了理想平臺。
目前新疆共有143家葡萄酒企業，其中約八成為本土品牌，包括尼雅、樓蘭、芳香莊園等知名酒莊。今年以來，新疆葡萄酒已在國內外榮獲超過650個獎項，品質備受認可。
蘇斌還透露，新疆現已擁有19家3A級旅遊酒莊，提供集住宿、美食與景致於一體的深度體驗。未來，新疆將與酒總合作建立國際網站，積極推動「酒莊+文旅」專案發展。
開設京東旗艦店拓展銷售管道
曾多次赴新疆考察的蘇又萍指出，新疆與波爾多位處同一「黃金緯度」，陽光充沛、雨量適中，酒莊品質穩定可靠。她形容新疆葡萄酒「風味接近美國酒，口感醇厚，略帶甜味」，且性價比高，價格從90多元至1,300元人民幣不等，主要定位在中端市場，約300元人民幣。
在品嘗過當地50多家酒莊的產品後，她認為無一令人失望，但新疆葡萄酒在內地及海外市場仍缺乏知名度，流通管道亦有限。為此，酒總預計今年12月在京東（香港）開設旗艦店，銷售新疆葡萄酒等產品。蘇又萍建議，在拓展海外市場的同時，新疆也應積極開拓內銷市場，雙軌並行推動產業發展。