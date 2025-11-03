香港鼓樂節 2025「香港活力鼓令24式擂台賽」參賽人數創新高

香港鼓樂節「2025香港活力鼓令24式擂台賽」日前圓滿舉行，今年的參加隊伍及人數是歷年之冠，報名隊伍有多達 126 隊，參加人數更接近1,500人，最年長的參加者高達98歲，而最小的只有2歲。安全貨倉盃「中國鼓樂組」小學組冠軍由喇沙小學的代表隊奪得。
「香港鼓樂節」由香港中樂團自2003年起舉辦，多年來香港中樂團以鼓樂深耕社區，並廣發英雄帖，邀請敲擊好手組隊參與專業比賽，讓不同背景和不同地方的鼓樂愛好者共同參與。「2025香港活力鼓令24式擂台賽」是每年一度的鼓樂比賽，分為不同組別，由安全貨倉集團振萬廣場全力支持。
香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌教授對參賽人數創新表示高興：「很開心在2003年創辦『香港鼓樂節』後，得到大家的支持延續舉辦至今，已成為樂團的品牌節目之一。『香港鼓樂節』集演出、教育、社區參與於一身的使命，以鼓樂振奮人心，多年來擁抱不同階層人士，包括長者、青少年、弱勢社群、青少年在囚人士及少數族裔等參與，發揮香港人自強不息的精神，獲社會各界的讚譽，歷年來最年幼的參加者更只有兩歲。去年，擂台賽新增『國際鼓樂組』，展示香港作為中外文化藝術交流中心的地位。今年，更高興看到比賽中有『自由式』隊伍傳承民間鼓樂《晉南花鼓》來比賽。」
香港中樂團今年邀得享譽樂壇的打擊樂大師王建華教授遠道而來擔任比賽評判，王建華分享：「2014年曾來參加香港鼓樂節做評審工作，此次參加今年鼓樂節的評審，看到參賽隊伍之多、水平之高讓我感到非常震驚。」
著名敲擊樂演奏家、香港中樂團桂冠藝術家閻學敏則讚揚一眾參賽者表現優秀：「每年的表演創意非凡，一年更勝一年，今年樂見有更多團體參與擂台賽，令比賽更具觀賞性。」
安全貨倉集團支持擂台賽超過20年，集團助理總經理黃慧如表示，樂見比賽深入民心，非常成功，與集團「回饋社會，造福人群」吻合。