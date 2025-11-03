香港鼓樂節 2025「香港活力鼓令24式擂台賽」參賽人數創新高

香港鼓樂節「2025香港活力鼓令24式擂台賽」日前圓滿舉行，今年的參加隊伍及人數是歷年之冠，報名隊伍有多達 126 隊，參加人數更接近1,500人，最年長的參加者高達98歲，而最小的只有2歲。安全貨倉盃「中國鼓樂組」小學組冠軍由喇沙小學的代表隊奪得。

「香港鼓樂節」由香港中樂團自2003年起舉辦，多年來香港中樂團以鼓樂深耕社區，並廣發英雄帖，邀請敲擊好手組隊參與專業比賽，讓不同背景和不同地方的鼓樂愛好者共同參與。「2025香港活力鼓令24式擂台賽」是每年一度的鼓樂比賽，分為不同組別，由安全貨倉集團振萬廣場全力支持。