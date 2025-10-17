高露潔攜手全港No.1回收零售商屈臣氏，於去年推出香港首個牙膏管回收行動 ー「塑」造微笑牙膏管回收獎賞計劃。計劃現迎來第二階段升級，即日起至2026年12月31日，大家除可繼續將任何品牌的空牙膏管帶到全線屈臣氏門巿回收外，於當中120間屈臣氏門市更新增設牙膏管回收箱，鼓勵大家自助投入以作回收。每成功回收一支任何品牌空牙膏管，易賞錢會員即可獲得50易賞錢積分。此外，凡於屈臣氏購買印有可回收牙膏管標誌的指定高露潔產品^，易賞錢會員將繼續尊享雙倍積分獎賞。
^包括高露潔Total全效專業系列及抗敏專家系列牙膏。
香港高露潔
日報
高露潔 x屈臣氏「塑」造微笑牙膏管回收獎賞計劃 全新升級
高露潔攜手全港No.1回收零售商屈臣氏，於去年推出香港首個牙膏管回收行動 ー「塑」造微笑牙膏管回收獎賞計劃。計劃現迎來第二階段升級，即日起至2026年12月31日，大家除可繼續將任何品牌的空牙膏管帶到全線屈臣氏門巿回收外，於當中120間屈臣氏門市更新增設牙膏管回收箱，鼓勵大家自助投入以作回收。每成功回收一支任何品牌空牙膏管，易賞錢會員即可獲得50易賞錢積分。此外，凡於屈臣氏購買印有可回收牙膏管標誌的指定高露潔產品^，易賞錢會員將繼續尊享雙倍積分獎賞。