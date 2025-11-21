黃斑病變可致永久視力損傷 及早預防降患病風險

黃斑病變是一種影響視網膜中心區域的眼疾，60歲以上人士最易發病，估計香港約有50萬人患有黃斑病變，而且隨著人口老化，患病人數趨向持續上升。若延誤診治，黃斑病變可導致永久性視力損傷。有醫生忠告，及早採取預防措施，是守護眼睛健康的關鍵。

眼科專科陳迅傑醫生解釋，黃斑是視網膜上一個非常小的區域，負責精細視力、顏色辨識等；一旦黃斑出現問題，將嚴重影響中央視力。

黃斑病變主要分為乾性及濕性兩種，前者約佔患者總數九成，通常進展較慢，但有機會隨時間惡化為濕性；濕性黃斑病變病情較嚴重，病徵是黃斑區出現異常新生血管，並有血液或液體滲出，若惡化至形成疤痕，便屬於永久性損傷，無法復原。估計香港約有5萬人為濕性患者。