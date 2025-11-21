黃斑病變可致永久視力損傷 及早預防降患病風險

黃斑病變是一種影響視網膜中心區域的眼疾，60歲以上人士最易發病，估計香港約有50萬人患有黃斑病變，而且隨著人口老化，患病人數趨向持續上升。若延誤診治，黃斑病變可導致永久性視力損傷。有醫生忠告，及早採取預防措施，是守護眼睛健康的關鍵。
眼科專科陳迅傑醫生解釋，黃斑是視網膜上一個非常小的區域，負責精細視力、顏色辨識等；一旦黃斑出現問題，將嚴重影響中央視力。
黃斑病變主要分為乾性及濕性兩種，前者約佔患者總數九成，通常進展較慢，但有機會隨時間惡化為濕性；濕性黃斑病變病情較嚴重，病徵是黃斑區出現異常新生血管，並有血液或液體滲出，若惡化至形成疤痕，便屬於永久性損傷，無法復原。估計香港約有5萬人為濕性患者。
高齡人士高風險
陳迅傑醫生表示，黃斑病變的高風險因素包括年齡，年紀愈大，黃斑退化的機會愈高；吸煙、飲酒、「三高」（高血糖、高血脂、高血壓）及有家族病史的人士，患病風險也較高。近期有研究指「喝即溶咖啡的人，患退化性黃斑病變的風險增加近7倍」，他直言這類觀察性研究需要小心解讀。「目前醫學界尚未有足夠證據，證明即溶咖啡與黃斑病變之間存在直接的因果關係，仍需更多研究證實。」他強調，任何食物都不宜過量攝取，均衡飲食才是健康之本。
治療方面，目前乾性黃斑病變沒有特效治療方法，一般以觀察為主；至於濕性黃斑病變，主要治療方式是「眼內玻璃體內注射抗血管內皮生長因子」（Anti-VEGF），透過直接將藥物注射到眼球玻璃體內，以抑制異常血管的生長和滲漏，從而控制病情，改善甚至恢復部分視力。
治療效果與時機密切相關，陳迅傑醫生強調愈早治療效果愈好；一旦黃斑區域出現疤痕，視力損傷將不可逆轉。因此，患者必須定期覆診和按時注射；否則可能導致病情反彈，甚至比之前更差。
陳迅傑醫生曾有一位年逾70歲的患者，兩隻眼都患有濕性黃斑病變，但因害怕注射而遲遲不願接受治療。後來他同意治療其中一隻眼，效果良好，另一隻未治療的眼睛卻因延誤而嚴重惡化，可見把握黃金治療期的重要性。
預防勝於治療，陳迅傑醫生建議幾項預防方法，包括防護紫外線，例如佩戴太陽眼鏡或太陽帽；戒煙限酒；控制「三高」；多攝取富含葉黃素（Lutein）和玉米黃素（Zeaxanthin）的食物，如紅蘿蔔、菠菜、南瓜、番茄等天然抗氧化劑，有助保護黃斑，亦可考慮在醫生指導下服用相關營養補充劑。
定期進行眼科檢查
自我檢測亦是及早發現黃斑病變的重要方法，陳迅傑醫生推薦使用阿姆斯勒方格表（Amsler Grid）檢查，在光線充足的環境下，將方格表放在眼前約30厘米處，用手遮蓋一隻眼睛，用另一隻眼睛注視方格表中心的黑點；兩隻眼輪流重複步驟。
如果發現方格表中的直線或橫線出現彎曲、變形、模糊、變色，或有部分線條消失，都可能是黃斑病變的徵兆，應立即求醫。「通常一隻眼黃斑病變後，另一隻眼不久亦會發病。即使沒症狀，高風險人士也應每週或每兩週做一次方格表檢查；另定期進行眼科檢查，例如眼底相（視網膜圖像）、光學相干斷層掃描（OCT）等檢查，以監測黃斑的健康狀況。」