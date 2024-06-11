亞洲體育科技發展協會 首創融合國民教育＋科技＋體育 跨地區實時交流　歷史場景配合體育互動

亞洲體育科技發展協會舉行「國情教育研討會 — 中華文化長征路：過去與未來」，首創透過數字體育科技融合國民教育，將AI人工智能運動設備，結合歷史場景和即時跨地區互動，讓學生一邊實時與不同地區的學生進行運動競技交流，一邊代入智能場景，了解中華文化歷史背景。
AI運動設備 更準確掌握學生運動情況
項目只須使用AI智慧運動設備，即可透過智能動作識別，讓學生於校園內隨時隨地參與各種運動項目模式，和校內同學以至聯校、甚至其他地方的學生競技比賽交流。訓練成績與表現由智能數據庫記錄，老師毋須再以傳統手動方式記錄，更準確掌握學生的運動情況以作參考或安排比賽，再配合將歷史場景融入運動，提升學生運動時的樂趣。
亞洲體育科技發展協會:冀助學生以更科學方法訓練
亞洲體育科技發展協會創會會長吳偉表示，初時發現學生需要正規化、專業化及系統化訓練，所以希望通過科技手段，讓學生以更科學的方法進行訓練，達到更好的成長目標。協會亦有不同的方案，配合香港不同學校的需要。亞洲體育科技發展協會主席高曉榮指出，協會一直積極配合國家及特區政府關心青少年、支持體育和科技發展的施政方針，項目在2022年開始研發，香港較少類似項目，協會是「行先一步」。項目首目標是於100間中小學展開實踐示範，讓更多師生一同體驗。
學生自發做運動 AI配合國情教育料相得益彰
有學校認為，引入器材後對學校有幫助。中華基督教青年會小學校長羅勁柱表示，近月引入這套器材後，學生自發做運動，學生和家長更清楚知道學生的身體狀況，及會否落後於訂下的目標，加上AI已進行分析，老師可以集中進行教學設計。路德會聖十架學校副校長羅秀玲透露，學校在國情教育方面有不錯的基礎，若配合AI科技進行，相信會有相得益彰的效果。學生的反應亦不俗，保良局陳南昌夫人小六學生鄭愛提到，作為花式跳繩隊隊員，隊員和同學均喜歡這套器材，平時練習時會有不同花式，器材可以即時傳送數據作為參考，對訓練有幫助。