亞洲體育科技發展協會 首創融合國民教育＋科技＋體育 跨地區實時交流　歷史場景配合體育互動

亞洲體育科技發展協會舉行「國情教育研討會 — 中華文化長征路：過去與未來」，首創透過數字體育科技融合國民教育，將AI人工智能運動設備，結合歷史場景和即時跨地區互動，讓學生一邊實時與不同地區的學生進行運動競技交流，一邊代入智能場景，了解中華文化歷史背景。

AI運動設備 更準確掌握學生運動情況

項目只須使用AI智慧運動設備，即可透過智能動作識別，讓學生於校園內隨時隨地參與各種運動項目模式，和校內同學以至聯校、甚至其他地方的學生競技比賽交流。訓練成績與表現由智能數據庫記錄，老師毋須再以傳統手動方式記錄，更準確掌握學生的運動情況以作參考或安排比賽，再配合將歷史場景融入運動，提升學生運動時的樂趣。