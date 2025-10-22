「大灣區時尚之旅分享會 THE GBA FASHION JOURNEY」 逾百觀衆參與活動分享成果 現場豐富交流促日後嶄新發展

由香港特別行政區政府文創產業發展處贊助，Fashion Farm Foundation (FFF) 主辦的粵港澳大灣區時尚企劃 「大灣區：時尚融合 2025」迎來壓軸一舞！企劃今年先後巡迴5個大灣區城市，包括廣州、深圳、珠海、中山及香港，並前往了西南潮流城市 —— 成都，舉辦一系列精彩的創意活動，包括時裝匯演、時裝展覽、時尚音樂會及時裝跨界聯乘等。 「大灣區時尚之旅分享會 THE GBA FASHION JOURNEY」於10月17日在荔枝角D2 Place One的THE SPACE舉行，為整個企劃畫下完美句號。分享會中首播「大灣區：時尚融合 2025」項目紀錄片，紀錄片輯錄6站巡迴城市的重點活動的花絮，與現場觀衆一同沉浸式回顧活動的美好點滴。

分享會邀請參與「大灣區：時尚融合 2025」的時裝設計師總結旅程的經驗，更有業界代表、合作夥伴聚首一堂實現深度對談，為大灣區時尚產業的藍圖探索更多機遇。現場座無虛席，觀眾反應踴躍。 三大主題展開深入對談 探究大灣區時 尚產 業面貌 第一節的「時尚對話」邀請4個香港時裝設計師品牌的主理人，包括香港時裝設計師品牌 DEMO 創辦人陳進傑先生、香港時裝設計師品牌 IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO 創辦人曾志豐先生、香港時裝設計師品牌 Aepel 創辦人何毅珩先生、香港時裝設計師品牌 EU 創辦人程家煒先生，分享透過參與時裝匯演、時裝展覽、時尚音樂會及時裝跨界聯乘的收穫，為現場的觀衆帶來激勵，同時為大灣區的時尚產業生態注入新思維。 第二節「時尚機遇」以業界代表各自從不同的視角探討了當前時尚行業的機遇與挑戰。澳門時裝設計行業協會會長盧嘉慶先生分享了創業歷程及探討澳門在時尚創新方面的潛力。港澳時裝買手店Novelty Lane及MHMH的聯合創辦人鄧善方女士，則分享了他對目前市場趨勢的見解，指出消費者對於環保和可持續產品的需求日益增加，為品牌創造了新的機會。時裝演藝製作公司Key-Point Productions的創辦人梁潔蓮女士，則探討了時尚與演藝的結合，分享如何透過策劃及多媒體技術提升時裝秀的吸引力，吸引了眾多年輕觀眾的注意。而香港設計中心時裝創業培育計劃的項目經理張逸女士，分享了他們在支持新興設計師方面的努力，並鼓勵更多的年輕人投身於時尚產業，創造屬於他們的品牌故事。