【智醒旅人】香港快運機票改期唔駛俾港幣580？教你一招鎖定「改票易」 靈活改期無有怕！

香港快運不時推出優惠，讓熱愛外遊的港人可以非常抵的價格搶購平機票，但不少打工仔或家庭客可能怕有突發工作安排、家庭瑣事，或演唱會延期等「變數」而未敢提前購買平機票，怕一旦需要更改行程，要支付手續費，因而錯失優惠。以往每位乘客每改一程機票，更改費用為港幣580元，但新服務就可為顧客節省港幣400元，同時為個人行程帶來更多彈性和便利度！

HK Express「香港快運改票易」登場 低成本換彈性和自由

為了讓旅客在規劃行程時更無後顧之憂，香港快運HK Express 近日推出全新的附加服務「香港快運改票易 (HK Express Flexi)」。這項服務主打「高性價比」的彈性保障，讓旅客能以低成本鎖定一次改期權利，即使行程突變亦無需大失預算。