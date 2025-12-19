【智醒旅人】香港快運機票改期唔駛俾港幣580？教你一招鎖定「改票易」 靈活改期無有怕！

香港快運不時推出優惠，讓熱愛外遊的港人可以非常抵的價格搶購平機票，但不少打工仔或家庭客可能怕有突發工作安排、家庭瑣事，或演唱會延期等「變數」而未敢提前購買平機票，怕一旦需要更改行程，要支付手續費，因而錯失優惠。以往每位乘客每改一程機票，更改費用為港幣580元，但新服務就可為顧客節省港幣400元，同時為個人行程帶來更多彈性和便利度！
HK Express「香港快運改票易」登場 低成本換彈性和自由
為了讓旅客在規劃行程時更無後顧之憂，香港快運HK Express 近日推出全新的附加服務「香港快運改票易 (HK Express Flexi)」。這項服務主打「高性價比」的彈性保障，讓旅客能以低成本鎖定一次改期權利，即使行程突變亦無需大失預算。
精明計劃：加購價僅港幣180
這項服務的運作原理相當簡單且具吸引力。旅客只需在初次預訂機票時，以優惠價港幣180元（每位旅客／每航段計算）加購「改票易」。
萬一日後需要更改出發日期或時間，系統將豁免原價港幣580元的航班更改費。旅客屆時只需補回機票的票價及稅項差額即可享免手續費改期一次。換言之，只需預付港幣180，便能省去港幣580的行政費用，對於追求靈活度的旅客而言，絕對是「刀仔鋸大樹」的精明之選。
入手前必讀：留意加購時機
有意選用此服務的讀者要特別留意，「香港快運改票易」設有特定的購買限制。旅客必須於官網、手機應用程式或微信小程序進行初次預訂時同步加購，一旦完成訂票程序，便無法後補。此外，若屬多人同行的訂單，所有乘客必須一同加購，不能僅為個別乘客選購。
下次計劃行程時，不妨多一步考慮加購「改票易」，以最低成本換取最大彈性，做個真正的「智醒」旅人。
詳情、條款及細則及預訂：>查看更多<