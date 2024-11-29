「澳門銀河」悅動心弦節日慶典隆重啟動 2,500萬獎賞點亮全城喜悅氣氛

澳門特別行政區 - 2024年11月29日 - 冬日已至，澳門漸已瀰漫節日的氣氛。「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）呈獻「悅動心弦」節日活動，於11月28日下午舉辦別出心裁的啟動儀式，獲澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華、銀河娛樂集團管理層和眾多貴賓出席支持，共同揭開冬日節慶的序幕。



「澳門銀河」冬日慶典於11月28日舉辦啟動儀式，澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華（右二）與銀河娛樂集團管理層一同推動推桿，點亮「悅動心弦- Symphony of Joy」。

今年的慶典以「悅動心弦 - 如願 · 讓喜悅昇華」為主題，首度打造傳統歐陸聖誕小鎮風情，旨在為全球賓客創造實現心愿的夢幻之地，在奢旅、美饌、娛樂、購物等體驗中更送出共計高達澳門元$2,500萬獎賞，將濃厚的節日氣氛再度昇華，讓喜悅充盈繽紛冬日的每一天。今年適逢澳門特別行政區成立25周年，亦賦予12月的節日慶典以特殊的意義。銀河娛樂集團旗下度假城推出專屬酒店，購物及美饌禮遇，與全城市民及到訪遊客一同分享節慶喜悅。



奇幻雪花飄落而下，化身成聖誕精靈的舞者翩然起舞。

啟動儀式於明珠大堂的「喜悅小鎮」舉行。在掛滿裝飾的巨型聖誕樹下，五座色彩繽紛的小屋彷彿散布於森林綠野中，讓人猶如置身歐陸小鎮，無論風雨，都可以滿足假日外遊的願望。儀式現場隨着閃耀的燈光、繽紛的裝飾，以及傑出的澳門鋼琴家張薰之美妙的演奏，喜悅的情緒在「澳門銀河」傳遞。



以傳統歐陸聖誕小鎮為藍本設計的「喜悅小鎮」坐落於明珠大堂，讓人猶如置身歐洲。

銀河娛樂集團首席營運總監—澳門 祁嘉杰在致辭中表示：「「澳門銀河」的活動總是充滿生動且獨一無二的體驗，這也成為「澳門銀河」的標誌，每年都吸引了來自世界各地的賓客。今年，根據澳門特別行政區政府的『旅遊+』戰略，我們將繼續以豐富和多樣化的娛樂、體育、藝術和文化活動，進一步鞏固澳門作為『世界旅遊休閑中心』的地位。」



隨後，點燈時刻來臨，台上貴賓一同推動推桿，正式點亮「悅動心弦- Symphony of Joy」，奇幻雪花在絢麗燈光照耀中飄落而下，化身成聖誕精靈的舞者隨著聲光秀翩然起舞，節日的氣氛被瞬間點燃。



全城最豐厚購物獎賞

今年佳節，「澳門銀河」共會送出高達$2,500萬獎賞。即日起至2025年1月5日，來銀河時尚匯享佳節購物喜悅，可瓜分高達$1,600萬的全城最豐厚購物返現，同時每日即抽即獎送$25,000無門檻購物現金券。於銀河時尚匯指定品牌使用內地支付寶購物，即有機會獲得高達$1,000禮券。



今年佳節，「澳門銀河」共會送出高達$2,500萬獎賞，全城最豐厚。

註冊成為「澳門銀河」微信小程序「銀河致尚」會員，持「澳門銀河」旗下酒店的有效房卡連卡套、於「澳門銀河」消費滿澳門元1,000，或憑銀河綜藝館或百老匯舞台的入場門票可以前往明珠大堂「禮品屋」參與抽獎，即抽即獎贏取奢華酒店住宿、演唱會門票、澳門航空機票、美食購物券等豐厚好禮總值高達800萬。



親臨「澳門銀河」領取明信片，填寫並投入位於一樓的聖誕郵筒，即有機會贏取澳門安達仕酒店住宿及雙人早餐。在小紅書、Instagram或Facebook等社交平台分享在「澳門銀河」的節日瞬間，帶上指定話題標籤，即可在明珠大堂領取驚喜小禮物（先到先得，送完即止）。此外，參加小紅書「銀河冬日悅享清單」線上互動遊戲，有機會贏取來回機票、酒店住宿等豪華獎品，及被挑選成爲幸運兒，以購物現金券實現清單上的願望。



「喜悅小鎮」充滿佳節驚喜

今年精心打造的「喜悅小鎮」不僅傳承了西方傳統的節日元素，還注入了創新的互動體驗。包括充滿時尚氣息的「水晶屋」，閃耀著Jimmy Choo最新的派對手袋和飾品；高貴雅緻的「香氛屋」里，Penhaligon's潘海利根於佳節烘焙坊香氛屋揚起香氣交響曲，開啓充滿魅力的感官之旅；童趣盎然的「玩具屋」，匯聚UMJ Jellycat最新的可愛毛絨玩具，喚醒每個人心中的童真。還有別出心裁的「心願屋」和「禮品屋」，讓你有機會贏取豐厚好禮總值高達800萬。



度假城多處設有聖誕裝置及燈飾，爲充滿歡樂的佳節添上夢幻色彩。

節日氛圍還遠不止此，度假城多處設有聖誕裝置及燈飾，爲充滿歡樂的佳節添上夢幻色彩，置身其中打卡拍照，必定成爲朋友圈亮點。在翡翠大堂，還精心準備了燈光變色特效，賓客可自由演繹——無論是溫馨、搞笑、浪漫還是耍帥，每個時刻都值得被銘記。



佳節美饌及派對，餐飲優惠低至75折

「澳門銀河」綜合度假城呈獻多國應節美饌盛宴。多間招牌餐廳分別推出意、法、日、中、泰等多國風味的節日主題套餐。無論是全家齊聚一堂，在安達仕廚薈、麗思咖啡廳、名廚都匯享用豐盛自助餐，與摯愛在8½ Otto e Mezzo BOMBANA、麗軒浪漫同享米芝蓮晚餐，還是與閨蜜在 CHA BEI 、奈和美打卡精緻悅目的下午茶，抑或是與好友在麥卡倫威士忌吧、麗思酒廊小酌一杯，一系列節日饕餮盛宴將喚醒賓客的味蕾，值得與摯愛親朋歡聚，締造歡樂時光。為升級全城節慶喜悅，「澳門銀河」傾情推出慶祝澳門特別行政區成立25周年專屬酒店套票及美饌歡慶折扣。



聖誕演出及精彩活動

「澳門銀河」在這個聖誕季準備了豐富的節日活動，從聖誕倒數派對和聖誕巡遊，讓每一刻都充滿不期而遇的驚喜和歡聲笑語。備受喜愛的孔雀小淘淘將「雀躍」亮相聖誕巡遊，在才華橫溢的舞者樂手們的陪伴下，開啓奇幻的旅程。而笑容可掬的「聖誕老人」亦會在度假城現身，與賓客互動合照，送上溫馨雀躍的節日祝福。



了解更多精彩活動及禮遇，可瀏覽「澳門銀河」官方網站：www.galaxymacau.com或關注官方Facebook、Instagram、微信、小紅書、抖音等社交媒體平台的最新動態。



（註：文中幣種為澳門元。）

