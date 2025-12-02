《WILD WILD SHOW》兩大男神空降乳酪店 金鎮友+金是佑開啟「Oppa乳酪結界」

「韓國乳酪專門店YoYogurt」的香港區代言人，韓國人氣節目《WILD WILD SHOW》的金鎮友，於2025年11月29日聯同其好友、同樣深受歡迎的金是佑，驚喜現身啟德YoYogurt HK啟德零售館2期分店，擔任品牌「一日店長」。活動現場氣氛熱烈，吸引粉絲及市民圍觀，共同見證這場充滿歡笑與甜蜜的「狂野」見面會。
活動於當日下午三時正式開始，金鎮友與金是佑以一身帥氣休閒的造型亮相，瞬間點燃全場熱情。兩位「店長」不僅親切地向在場所有人打招呼，更以韓語及簡單廣東話問候本地粉絲，盡顯親和力。他們分享了平日保持健康與活力的秘訣，金鎮友表示，積極樂觀的心態和均衡飲食非常重要，而美味又健康的乳酪正是他喜愛的零食之一，與《WILD WILD SHOW》的宗旨不謀而合。
擔任「店長」期間，兩位韓星與現場粉絲進行了輕鬆有趣的互動遊戲，親手為粉絲調配了特製的「專屬乳酪」，並與粉絲合影留念，引發陣陣羨慕的尖叫聲。互動遊戲勝出者，可獲得由兩位偶像的手上獲得YoYogurt紀念禮品，將現場氣氛推向高潮。
狂野變身「甜心Oppa」 大讚香港美食
兩位Oppa當日變身「甜心店長」，笑容比乳酪更甜！金鎮友指：「食住健康嘅Yogurt，先有能量去挑戰更多Wild Adventure！」金是佑就大讚：「香港嘅乳酪同韓國一樣好味，仲多咗好多特色配料同口味，正！」他們更即場學講廣東話「好味」、「多謝」，冧死一班港粉。
YoYogurt發言人表示：「我們非常榮幸能邀請到金鎮友先生與金是佑先生擔任我們的一日店長。他們陽光、健康的形象，與YoYogurt品牌的理念完美契合。本次活動反應空前熱烈，我們期待未來能帶來更多驚喜給香港的顧客。」
活動尾聲，金鎮友與金是佑向所有到場支持的朋友表示衷心感謝，並鼓勵大家繼續支持《YoYogurt》及《WILD WILD SHOW》節目。活動在熱烈且溫馨的氛圍中圓滿結束。
YoYogurt是來自韓國的人氣乳酪專門店，正式登陸香港！品牌嚴守韓式製法，主打低糖、高蛋白的健康乳酪雪糕及特式飲品，為您帶來正宗韓國的清新口感與純粹美味，讓您彷彿置身首爾街頭，享受這份零負擔的甜蜜。
YoYogurt現已進駐香港三大熱點，隨時隨地為您送上地道韓風：
• YoYogurt (啟德零售館2期店)
地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德零售館2期3樓M2-LA303A號舖
• YoYogurt (雙子匯店)
地址：九龍城啟德沐翠街12號雙子匯2期B171-B172號舖
• YoYogurt (V Walk店)
地址：深水埗深旺道28號V Walk 2樓L2-13號舖