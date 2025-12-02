《WILD WILD SHOW》兩大男神空降乳酪店 金鎮友+金是佑開啟「Oppa乳酪結界」

「韓國乳酪專門店YoYogurt」的香港區代言人，韓國人氣節目《WILD WILD SHOW》的金鎮友，於2025年11月29日聯同其好友、同樣深受歡迎的金是佑，驚喜現身啟德YoYogurt HK啟德零售館2期分店，擔任品牌「一日店長」。活動現場氣氛熱烈，吸引粉絲及市民圍觀，共同見證這場充滿歡笑與甜蜜的「狂野」見面會。

活動於當日下午三時正式開始，金鎮友與金是佑以一身帥氣休閒的造型亮相，瞬間點燃全場熱情。兩位「店長」不僅親切地向在場所有人打招呼，更以韓語及簡單廣東話問候本地粉絲，盡顯親和力。他們分享了平日保持健康與活力的秘訣，金鎮友表示，積極樂觀的心態和均衡飲食非常重要，而美味又健康的乳酪正是他喜愛的零食之一，與《WILD WILD SHOW》的宗旨不謀而合。

擔任「店長」期間，兩位韓星與現場粉絲進行了輕鬆有趣的互動遊戲，親手為粉絲調配了特製的「專屬乳酪」，並與粉絲合影留念，引發陣陣羨慕的尖叫聲。互動遊戲勝出者，可獲得由兩位偶像的手上獲得YoYogurt紀念禮品，將現場氣氛推向高潮。