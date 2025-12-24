Anchor安佳 X 6間港澳人氣烘焙小店 推介聖誕甜品 另推多項限時優惠

慶祝聖誕節少不了各款精緻甜品，紐西蘭乳製品品牌Anchor安佳 (安佳)，特別與6間港澳人氣烘焙小店合作，舉辦「Anchor安佳聖誕甜品推介」，以安佳優質乳製品配合甜品師無窮創意，製作出多款聖誕主題的創意甜點！

「Anchor安佳聖誕甜品推介」合作伙伴包括:享樂烘焙、Shan’s Late、Sugar Brothers、Plus Bread，以及來自澳門的新中央酒店和思甜餅店，全是獨當一面的烘焙品牌，產品使用安佳乳製品，務求為大眾製作健康且美味的優質甜點。

「Anchor安佳聖誕甜品推介」 聖誕限定優惠一覽

享樂烘焙：網店訂購聖誕樹幹蛋糕，輸入優惠碼"Anchor2025"，可享$30優惠(名額130個)

Shan’s Late：安佳優惠碼 ANCHOR100 購買聖誕蛋糕可以減$100(名額共20個)

Sugar Brothers：

網頁上訂購原個蛋糕，輸入以上優惠碼「anchor50」可獲$50折扣(名額40個)

Plus Bread：兩款聖誕甜品會以$100兩件優惠推出(名額250個)

新中央酒店：全系列聖誕蛋糕9折！前 10名預訂，直接獲享7折！

思甜餅店：聖誕指定產品蛋糕／甜品8折優惠(名額40個)

*優惠數量有限，售完即止

「Anchor安佳聖誕甜品推介」 聖誕創意甜品一覽