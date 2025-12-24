Anchor安佳 X 6間港澳人氣烘焙小店 推介聖誕甜品 另推多項限時優惠

慶祝聖誕節少不了各款精緻甜品，紐西蘭乳製品品牌Anchor安佳 (安佳)，特別與6間港澳人氣烘焙小店合作，舉辦「Anchor安佳聖誕甜品推介」，以安佳優質乳製品配合甜品師無窮創意，製作出多款聖誕主題的創意甜點！
「Anchor安佳聖誕甜品推介」合作伙伴包括:享樂烘焙、Shan’s Late、Sugar Brothers、Plus Bread，以及來自澳門的新中央酒店和思甜餅店，全是獨當一面的烘焙品牌，產品使用安佳乳製品，務求為大眾製作健康且美味的優質甜點。
「Anchor安佳聖誕甜品推介」 聖誕限定優惠一覽
享樂烘焙：網店訂購聖誕樹幹蛋糕，輸入優惠碼"Anchor2025"，可享$30優惠(名額130個)
Shan’s Late：安佳優惠碼 ANCHOR100 購買聖誕蛋糕可以減$100(名額共20個)
Sugar Brothers：
網頁上訂購原個蛋糕，輸入以上優惠碼「anchor50」可獲$50折扣(名額40個)
Plus Bread：兩款聖誕甜品會以$100兩件優惠推出(名額250個)
新中央酒店：全系列聖誕蛋糕9折！前 10名預訂，直接獲享7折！
思甜餅店：聖誕指定產品蛋糕／甜品8折優惠(名額40個)
*優惠數量有限，售完即止
「Anchor安佳聖誕甜品推介」 聖誕創意甜品一覽
享樂烘焙 Ly Bakery
享樂烘焙 Ly Bakery 宗旨為所有產品絕無麵包改良劑，使用全天然牛油，絕不使用植物、人造牛油及豬油。兩位創辦人均熱愛烘焙，並十分嚮往烘焙的樂趣。固此取名享樂烘焙，寓意寄望顧客可共同享受烘焙的樂趣。
享樂烘焙 Ly Bakery
享樂烘焙 IG
Shan’s Late Studio
Shan’s Late Studio 以新鮮食材、製作外型美觀，適合香港人口味的簡約法式甜品。
Shan’s Late Studio
Shan’s Late Studio IG
Sugar Brothers
Sugar Brothers 以五星級酒店甜品師班底，全港首創字母／中文字拿破崙始祖，以味撼動人心。
Sugar Brothers IG :
Sugar Brothers Fb:
Plus Bread
Plus Bread 追求創新的同時也希望能保持高品質的出品，Plus Bread每天確保烤製超過30款麵包，種類眾多又不失創意。
Plus Bread
Plus Bread IG
澳門新中央酒店
百年歷史酒店活化，以復古懷舊為主題，著名景點新馬路的中心，澳門歷史城區地標新中央酒店樓高11層，設有114間別具歷史韻味的精緻奢華客房，帶您穿越從1920年代的復古追憶，1930年代的經典底蘊，1940年代經典優雅，讓您感受不同年代的澳門情懷。
澳門新中央酒店
澳門新中央酒店 IG
澳門思甜餅店
澳門思甜餅店的主打產品是以安佳牛油製的酥脆牛角包，充滿牛油香氣，並帶有獨特的風味；此外，葡撻、日式蛋糕卷、芝士蛋糕和提拉米蘇等甜點均是甜品師精心傑作。
澳門思甜餅店FB