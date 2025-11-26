DesignInspire 12 月 3日首設貴賓預展 12 月4-6日免費開放予業界及公眾入場

由香港貿發局主辦 、香港設計中心協辦、文創產業發展處（文創處）贊助的DesignInspire創意設計博覽，將於12月3至6日在香港會議展覽中心舉行，首天將設貴賓預展，其後三日全面開放予業界人士及公眾免費入場。本屆以「連繫世界 靈感綻放」為主題，匯聚多方創意力量。今年展會匯聚了來自13個國家及地區、超過250家參展商，策略合作夥伴Maison&Objet將以近兩倍的擴大規模載譽回歸香港，帶來更多創意設計；國際設計大師陳幼堅與新銳藝術家鄭智禮更分別策劃兩大跨文化空間——「BOTTEGA HONG KONG」與「TINY STUDIO」，呈現東西交融的設計對話。同期，由香港設計中心主辦的「設計營商周」2025峰會將於12月3日至5日在灣仔會展舉行，今年邀請意大利作為合作伙伴國家，促進國際設計文化交流與產業合作。