ESG氣候行動峰會舉行 世界綠色組織連繫綠色金融 掌握ESG創新轉型先機

世界綠色組織（WGO）舉辦的「ESG氣候行動國際峰會」，5月6日至7日假灣仔會展中心舉行，內容包括主題演講、論壇、展覽和商業配對等，逾2500名世界各地政商領袖、專家學者及青年出席。世界綠色組織行政總裁余遠騁在開幕致辭稱，美國再次退出《巴黎協定》，既為全球減碳排放帶來挑戰，但同時亦給予中國和亞洲國家帶領氣候行動的機遇，香港亦可更發揮其亞洲區內綠色金融中心的地位。 WGO自2019年起在港舉辦氣候行動國際峰會，今年主題為「可持續發展、ESG（環境、社會與企業管治）與碳中和」。余遠騁接受記者訪問時稱，今年峰會的規模為去年的一倍，但受全球經濟不景影響，峰會的企業贊助有所下降。他指出受美國二次退出《巴黎協定》影響，今年美國企業參與峰會意欲有所減退，但在負面因素中仍有正面，「美國很多州都不理會聯邦政府，全國甚至有一半的清潔能源項目都在共和黨執政州份。」

減碳要靠綠色科技 「未來一定要靠綠色科技去減碳，但這需要透過綠色金融去融資，把資本引導至綠色項目。」余遠騁指美國退出全球氣候行動，可為亞洲帶來機遇，作為全球最大溫室氣體排放國的中國，以至熱帶雨林近年加劇減少的東南亞國家，都可以帶領行動。他舉例指，香港可以為馬來西亞的森林基金提供植林融資服務，使用人造衞星、遙距監測等技術觀察森林的分佈。「森林和泥土都很吸碳，但現在很多國家仍在觀望，在氣候變化臨界點逼近才行動。」此外，最新的人工智能（AI）技術亦可協助在堆填區分出可回收的包裝用軟塑膠（flexible plastic）。 除商界視角的ESG探討外，今年峰會特設以中學生為主的青年氣候領導論壇，通過討論豐富年輕人的環保知識。余遠騁稱，以往調查均顯示年輕人較上一代更接受可持續發展理念和綠色消費，「希望新一代能夠接受簡約低碳的生活方式，推動文化的改變。」 中銀人壽連續第三年贊助國際峰會 中銀人壽今年連續第三年贊助「ESG氣候行動國際峰會」。品牌及企業傳訊總監焦揚表示，公司已將ESG和可持續發展融入策略及營運，並為香港首批簽署《保險業氣候約章》的保險公司之一。公司近六成客戶已由傳統郵遞方式轉用電子管道，每年節省用紙逾80萬張。她補充，公司亦與跨行業夥伴攜手合作，透過推出多元化的企業公益項目回饋社會，聚焦推廣教育、青年發展、創科、體育和文化藝術，多方位推進社會的可持續發展。例如公司與社福夥伴攜手舉辦的「中銀人壽小財智編程師」計劃，支持STEAM教育，鼓勵學童將環保元素融入手機應用程式的設計中，培養他們對科研的興趣同時從小養成關懷社區及保護環境的意識。

余遠騁和焦揚

鼎力支持峰會 推動跨界合作 中銀人壽支持峰會，致力推動跨行業、跨界別合作，攜手應對氣候挑戰。焦揚表示，透過支持峰會，公司希望鼓勵業界及更多企業參與氣候行動及實踐ESG理念，為香港及區域低碳轉型注入持久動力。 推動可持續發展 支持綠色初創 中銀人壽提倡「可持續發展由我開始」，鼓勵身體力行，建立可持續發展導向的企業文化，至今已舉辦超過30場ESG講座，提升員工對相關範疇的認識及了解，推動知識交流與實踐；並與世界綠色組織合作推出亞洲首個「ESG初創企業加速器」，作為該計畫的策略夥伴，已支持逾100間來自亞洲及本港的初創企業，透過概念驗證及業務配對促進可持續的業務發展。