PTT石油與零售業務引領碳中和與永續發展之路

泰國，曼谷 - 2024年10月16日 - 石油與零售業務公共有限公司 (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited，下稱 OR) 勇於承擔社會與環境責任，為泰國石油和零售行業的永續發展樹立全新標準。該目標是在 2030 年實現碳中和，並在 2050 年達成溫室氣體淨零排放。OR 致力於持續提升各項業務，不僅強調品質和可靠性，同時也著重在各個層面推動更清潔、更永續的社會環境。OR 希望在推動業務、環境和社區共同進步的同時，能在泰國及全球舞台上展示其永續發展的龐大潛力。
在清晰且全面的永續發展戰略「OR SDG」戰略的帶動下，公司的使命基於三大核心支柱：
- S (Small，小處著眼) ： 為社區創造機會
- D (Diversified，多方發展)： 為多元化發展創造機會
- G (Green，打造綠色環境)： 為永續發展創造機會
PTT石油與零售業務公共有限公司 (OR) 藉由一系列創新舉措，致力推動永續發展，為企業的社會責任樹立全新標竿。該公司不僅在泰國，更在國際間率先作為，確保與全球步調保持一致。
PTT 加油站
OR 致力不斷提升產品和服務水準，以提供最出色的消費者體驗。該公司在優質燃油的研發上處於領先地位，並推出一系列高效能、保護引擎的燃油產品，以及含硫量低於 10ppm 的歐盟五期柴油，以減少對環境的影響。OR 另計劃在泰國全境擴展 PTT 加油站網路，並進軍菲律賓、柬埔寨和寮國。此一擴張將同時支援傳統汽車及與電動車，並運用地理分析技術來選擇最優位置。2023年，OR 在泰國率先推出「PTT 旗艦站」Vibhavadhi 62，充分體現出 OR 對於人民、社區及環境的永續發展承諾。現今，PTT 擁有超過 2,200 個加油站，每天為超過 340 萬名顧客提供服務，力求打造成為交通、生活和商業合作的平台，以促進共同發展。
Café Amazon：永續發展的全新典範
Café Amazon 不僅提供咖啡，同時還體現出循環經濟的原則。Café Amazon 將咖啡果皮等廢料升級再利用，製成實用的家具。此外，OR 生態系統亦貫穿其整個價值鏈。Café Amazon 在其他國家同樣推行永續實踐，包括使用 BIO Cup R-PET 環保材料製成咖啡杯，以及透過升級再造技術製作員工制服，是將永續理念徹底融入企業經營的成功範例。
EV Station PluZ：驅動未來交通新篇章
隨著泰國逐步轉向電動車 (EV) 時代，清潔能源的推廣也日益增長。目前，泰國已安裝超過 800 座電動車充電站，而鄰近國家如寮國和柬埔寨也分別有 6 座和 11 座充電站。OR 正藉由「EV Station PluZ」計劃引領此一變革，目標是於 2030 年在泰國全國 77 個省份安裝 7,000 座電動車充電站。該項擴展行動彰顯了 OR 致力於減少碳排放的決心，並讓清潔能源解決方案在全國普及，以因應不斷攀升的電動車需求。
永續航空燃料 (SAF)：清潔航空的先驅
OR 與泰國越捷航空 (VietJet) 合作，為推動清潔航空邁出了重要的一步。OR 率先使用由廢棄食用油製成的永續航空燃料 (SAF)，幫助減少航空業的碳足跡，且不會影響飛行性能。這種創新的燃料可以與傳統的 Jet A-1 燃料混合使用，且無需對飛機引擎進行任何變更。
此外，OR 在泰國推出一系列持續進行的優質項目，並在該國市場上獲得越來越多的關注和肯定。
Thaidet 計劃：支持當地社區發展
Thaidet 計劃精心挑選社區與中小企業的優質在地產品，並透過 PTT 加油站銷售，旨在協助社區民眾展示當地的文化與驕傲，並為產品的銷售拓展至全國。 該計畫自實施以來，一直致力於為村民、農民及社區成員創造就業機會，並提升社區產品的國際競爭力。 過去五年來，Thaidet 計劃已幫助 376 家社區企業增收和成長，並在全國擁有超過 325 個分銷點。單 2023 年之計劃總收入即突破 1.02 億泰銖。
Thaidet 計劃凸顯了 OR 對地方社區的支持，藉由 PTT 加油站作為平台來推廣社區企業的優質產品、提升當地產業水準，並同時推動環保商品，進一步體現 OR 在推動永續實踐時，不忘造福社會大眾的信念。
Yak Lak Yim 計劃：由社區主導的廢棄物管理
Yak Lak Yim 計劃鼓勵負責任的廢物處理，邀請消費者將廢物分類並丟棄到指定的垃圾箱中。回收材料的銷售收益會重新投入當地社區，形成一個良性循環，既有利於環境，亦同時惠及社區民眾。此舉展現了 OR 著眼社區永續發展的堅定承諾。
PTT潤滑油：「拯救地球，拯救愛車」活動
OR與PTT潤滑油合作推出了「拯救地球，拯救愛車」活動，邀請消費者回收使用過的機油容器，並將這些容器轉化為木塑複合材料，用於製作貧困學校的桌椅。此舉不僅推動了回收再利用，也有效支持了教育和永續發展。
邁向永續未來的願景
OR 在推動商業、環境管理與社區發展方面持續前行，堅守其打造出更清潔、更永續未來的使命。憑藉一系列具前瞻性的目標與創新計劃，OR 不僅引領了碳中和的步伐，更重塑了 21 世紀企業社會責任的新定義。
關於PTT石油與零售業務公共有限公司 (OR)
PTT石油與零售業務公共有限公司 (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited，簡稱 OR) 是 PTT 公共有限公司 (PTT Public Company Limited，簡稱 BKK PTT) 的子公司，專注於整合泰國的能源與零售業務，為所有利益相關者創造包容性成長機會。OR 致力於追求卓越與創新，負責能源和零售領域的產品和服務分銷，直接服務於消費者，並強調其在能源市場的領導地位。此外，OR 還不斷努力，運用泰國成功的商業模式來擴展全球市場業務，包括 PTT 加油站、Café Amazon、EV Station PluZ 以及 PTT 潤滑油等。這些模式將能源管理與零售業務相結合，成為國際市場成長的最佳藍圖。