PTT石油與零售業務引領碳中和與永續發展之路

泰國,曼谷 - 2024年10月16日 - 石油與零售業務公共有限公司 (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited,下稱 OR ) 勇於承擔社會與環境責任,為泰國石油和零售行業的永續發展樹立全新標準。該目標是在 2030 年實現碳中和,並在 2050 年達成溫室氣體淨零排放。OR 致力於持續提升各項業務,不僅強調品質和可靠性,同時也著重在各個層面推動更清潔、更永續的社會環境。OR 希望在推動業務、環境和社區共同進步的同時,能在泰國及全球舞台上展示其永續發展的龐大潛力。 在清晰且全面的永續發展戰略「OR SDG」戰略的帶動下,公司的使命基於三大核心支柱:

S (Small ,小處著眼 ) : 為社區創造機會

為社區創造機會 D (Diversified ,多方發展 ) : 為多元化發展創造機會

為多元化發展創造機會 G (Green,打造綠色環境): 為永續發展創造機會

PTT石油與零售業務公共有限公司 (OR) 藉由一系列創新舉措,致力推動永續發展,為企業的社會責任樹立全新標竿。該公司不僅在泰國,更在國際間率先作為,確保與全球步調保持一致。OR 致力不斷提升產品和服務水準,以提供最出色的消費者體驗。該公司在優質燃油的研發上處於領先地位,並推出一系列高效能、保護引擎的燃油產品,以及含硫量低於 10ppm 的歐盟五期柴油,以減少對環境的影響。OR 另計劃在泰國全境擴展 PTT 加油站網路,並進軍菲律賓、柬埔寨和寮國。此一擴張將同時支援傳統汽車及與電動車,並運用地理分析技術來選擇最優位置。2023年,OR 在泰國率先推出「PTT 旗艦站」Vibhavadhi 62,充分體現出 OR 對於人民、社區及環境的永續發展承諾。現今,PTT 擁有超過 2,200 個加油站,每天為超過 340 萬名顧客提供服務,力求打造成為交通、生活和商業合作的平台,以促進共同發展。Café Amazon 不僅提供咖啡,同時還體現出循環經濟的原則。Café Amazon 將咖啡果皮等廢料升級再利用,製成實用的家具。此外,OR 生態系統亦貫穿其整個價值鏈。Café Amazon 在其他國家同樣推行永續實踐,包括使用 BIO Cup R-PET 環保材料製成咖啡杯,以及透過升級再造技術製作員工制服,是將永續理念徹底融入企業經營的成功範例。隨著泰國逐步轉向電動車 (EV) 時代,清潔能源的推廣也日益增長。目前,泰國已安裝超過 800 座電動車充電站,而鄰近國家如寮國和柬埔寨也分別有 6 座和 11 座充電站。OR 正藉由「EV Station PluZ」計劃引領此一變革,目標是於 2030 年在泰國全國 77 個省份安裝 7,000 座電動車充電站。該項擴展行動彰顯了 OR 致力於減少碳排放的決心,並讓清潔能源解決方案在全國普及,以因應不斷攀升的電動車需求。OR 與泰國越捷航空 (VietJet) 合作,為推動清潔航空邁出了重要的一步。OR 率先使用由廢棄食用油製成的永續航空燃料 (SAF),幫助減少航空業的碳足跡,且不會影響飛行性能。這種創新的燃料可以與傳統的 Jet A-1 燃料混合使用,且無需對飛機引擎進行任何變更。此外,OR 在泰國推出一系列持續進行的優質項目,並在該國市場上獲得越來越多的關注和肯定。Thaidet 計劃精心挑選社區與中小企業的優質在地產品,並透過 PTT 加油站銷售,旨在協助社區民眾展示當地的文化與驕傲,並為產品的銷售拓展至全國。 該計畫自實施以來,一直致力於為村民、農民及社區成員創造就業機會,並提升社區產品的國際競爭力。 過去五年來,Thaidet 計劃已幫助 376 家社區企業增收和成長,並在全國擁有超過 325 個分銷點。單 2023 年之計劃總收入即突破 1.02 億泰銖。Thaidet 計劃凸顯了 OR 對地方社區的支持,藉由 PTT 加油站作為平台來推廣社區企業的優質產品、提升當地產業水準,並同時推動環保商品,進一步體現 OR 在推動永續實踐時,不忘造福社會大眾的信念。Yak Lak Yim 計劃鼓勵負責任的廢物處理,邀請消費者將廢物分類並丟棄到指定的垃圾箱中。回收材料的銷售收益會重新投入當地社區,形成一個良性循環,既有利於環境,亦同時惠及社區民眾。此舉展現了 OR 著眼社區永續發展的堅定承諾。「拯救地球,拯救愛車」活動OR與PTT潤滑油合作推出了「拯救地球,拯救愛車」活動,邀請消費者回收使用過的機油容器,並將這些容器轉化為木塑複合材料,用於製作貧困學校的桌椅。此舉不僅推動了回收再利用,也有效支持了教育和永續發展。OR 在推動商業、環境管理與社區發展方面持續前行,堅守其打造出更清潔、更永續未來的使命。憑藉一系列具前瞻性的目標與創新計劃,OR 不僅引領了碳中和的步伐,更重塑了 21 世紀企業社會責任的新定義。