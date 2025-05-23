Quooker 香港家居博覽 2025 限定優惠

看似清澈的水喉水，可能暗藏雜質、重金屬甚至微生物？歐洲頂尖廚衛科技品牌Quooker，以創新設計徹底革新傳統飲水方式，將笨重的電熱水壺、濾水器和飲水機整合成一套隱藏式智慧系統。透過專利真空保溫技術，櫥櫃內的儲水箱能持續提供100°C過濾滾水，並通過NSF認證三重過濾系統去除99.9%雜質。今年5月29日至6月1日期間，Quooker更特別為香港家居博覽2025推出限定禮遇優惠，包括購買任何Quooker系統，享受免費安裝；購買帶有室溫水過濾器或CUBE的Quooker系統，額外贈送一個室溫水過濾器濾芯/一個CUBE濾芯。現場訂購Quooker系統或預約睇位，均可獲贈Quooker精美禮品乙份。現時更可以到訪Quooker網站登記免費領取家居展門票！

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