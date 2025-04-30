YO Dancical 協青街舞劇 2025《 角 。 渡：情緒節拍 》

一眾贊助商及嘉賓以及 YO 委員合照留念。

《闖，天高海深，一口氣，可衝破》；青年人親自唱出他們生活中的掙扎與成長。協青社（Youth Outreach/ YO）自2014年起，每年均舉辦「YO Dancical」週年大型街舞劇；為青年人提供發揮所長的平臺，同時亦為YO的服務籌募經費。YO Dancical承接《角。渡》的主題，帶來昇華之作：YO Dancical 協青街舞劇2025《角。渡：情緒節拍》，續以推廣青年心理健康為主軸，透過四種情緒-喜、怒、哀、樂，表達青年人的心聲。 YO Dancical 協青街舞劇2025《角。渡：情緒節拍》於2025年4月26日首度假香港理工大學賽馬會綜藝館公演，並分為日場及晚場。場內掌聲雷動，獲得觀眾高度讚賞。今年有來自12間中、小學的40多位青年人傾力演出，當中更有三位演出者是青奧霹靂舞中國香港代表，陣容相當鼎盛！

主禮嘉賓教育局常任秘書長李美嫦JP(左四)出席支持YO Dancical 協青街舞劇2025並打氣鼓勵一眾青年人，以及與YO委員及團隊一同合照留念。

YO Dancical 2025以青年人作為主導角色，劇中展示屬於他們獨一無二的故事。故事參照他們成長過程中遇到的挑戰來創作，展現青少年所面對的困難以及他們的成長歷程。並首次由YO的青年人們一手包攬構思及創作；由構思、編曲、排舞、演出，以至道具、舞臺及燈光設計。而主要角色都是由青年人所擔任，更由他們親自主唱街舞劇主題曲，讓青年人有更加多發揮才能的機會。除了有YO青年人帶來的視聽盛宴之外，亦有來自韓國的Honor Breakerz及Virus作為演出嘉賓，為演出錦上添花。 日場為中小學生免費觀看場次；邀請學校教職員、學生與其家長出席；幸蒙邀請到教育局常任秘書長李美嫦，JP擔任主禮嘉賓見證一眾青年人的心血之作。而晚場為公眾場次；榮幸邀請到勞工及福利局局長孫玉菡，JP擔任主禮嘉賓到場支持及鼓勵青年人。兩場合共吸引超過1,400名眾以及一眾關心支持青年人發展的善心人士到場支持。



YO值此之際，向所有青年人及觀眾傳遞YO Dancical的核心價值：「Dancing to Healthy Life，舞出健康人生」，亦希望大家學習擁抱喜怒哀樂等不同情緒，運用這些「人生節拍」譜寫出屬於我們獨一無二的人生樂章。觀眾此起彼伏的歡笑聲與掌聲為YO Dancical 2025畫上完美的句號。

YO Dancical 2025 兩場合共吸引超過1400名學生與教師以及一眾關心支持青年人發展的善心人士到場支持。