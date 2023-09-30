帶飯｜慳錢帶飯！6款帶飯常用飯盒比較 玻璃/陶瓷/矽膠邊個最好用？

上班或上學帶飯成為近年新興的趨勢，而帶飯的時候除了餸菜外，儲存餸菜的容器亦特別重要。以下就為大家比較6款帶飯常用的飯盒，建議可以按照需要選擇最適合帶飯時使用的飯盒。

帶飯飯盒｜玻璃／陶瓷飯盒 大部份人帶飯都會選擇使用玻璃或陶瓷食物盒，兩款飯合的材質類似，不但不會在加熱時釋放不良物質，而且還可以放入微波爐或蒸焗爐中使用，甚至大部份都帶有具密封功能的蓋子，保存時便可以更加安心。由於使用玻璃質地，從雪櫃內取出後建議不要立刻放入微波爐加熱，以防因溫差造成玻璃破損。同時，一般玻璃及陶瓷飯盒的重量都較重，而且較容易摔破，所以攜帶時需要特別留意。

帶飯飯盒｜矽膠飯盒 近年流行使用方便攜帶的矽膠飯盒作為帶飯飯盒，比起其他材質，矽膠飯盒較為有彈性，因而較為輕便及方便攜帶，加上純矽膠的耐溫範圍為-40~240℃，放入微波爐亦不成問題，因此特別適合上班一族帶飯使用。不過由於其材質原因，矽膠容易殘留氣味及食物色素，甚至容易滋生霉菌，建議清洗時可以用梳打粉加水浸泡以助除色除味。而選擇矽膠飯盒的時候，需要特別留意其標示的矽膠純度，如果使用非100%純矽膠來製造容器有機會對人體產生危害，建議盡量避免選擇。

帶飯飯盒｜不鏽鋼飯盒 如果公司或學校使用蒸焗爐加熱飯盒的話，便可以選擇使用不鏽鋼飯盒帶飯，不但較為輕便，而且亦比較堅固，不用擔心摔破飯盒的問題。但由於不鏽鋼飯盒絕不可以放入微波爐加熱，所以上班族使用時可能會受到限制，最好因應加熱的器材來選擇容器，以防造成安全問題。

帶飯飯盒｜塑膠飯盒 如果想帶飯時比較輕便，塑膠飯盒便是其中一個選擇，但塑膠飯盒亦有細分多種材質，微波爐適用的塑膠飯盒通常會在飯盒底部有相應的標示，使用時需要特別留意。不過塑膠飯盒始終是由塑膠製造，耐熱性較差，而且較容易腐蝕及老化，長期加熱更有機會釋放有害物質，影響進食者的健康，所以帶飯時應盡量只在塑膠飯盒中放置沙律、水果等冷藏食品，避免將需要加熱的食材放入塑膠飯盒。