幪面超人50週年紀念展志田音音亮相 主題café+獨家周邊 拉打迷必去

《幪面超人 50 週年紀念展》登陸香港，飾演幪面超人HAKUBI的志田音音來港出席活動。

《幪面超人 50 週年紀念展》終於登陸香港！由香港娛樂體驗製作和策劃公司 Incubase Studio 攜手東映株式會社及羚邦集團，於9月28日至11月24日在香港動漫文化基地 INCUBASE Arena 舉辦的《幪面超人 50 週年紀念展》海外首站－香港，將集結昭和、平成、令和三代幪面超人，乃系列史上最大規模展覽，早於 2022 年於日本開展，如今選址香港作海外首站，為香港「拉打迷」帶來無比驚喜！ 為隆重其事，大會邀請了遠道由日本而來的星級嘉賓－曾參與《幪面超人GEATS》，飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面，並為紀念展香港首站進行開幕儀式！因演出《幪面超人GEATS》而人氣急升的音音，甫出場便引來掌聲雷動，她亦不忘演出其招牌變身動作，聯同台上五名幪面超人，將現場氣氛推至沸點！

香港特色打卡位及日本直送矚目展品 今次《幪面超人 50 週年紀念展》海外首站－香港不只忠實還原日本展覽，更設有不小香港獨有的特色打卡位，例如以香港地標及街道景物為背景的位置，粉絲可扮演心愛的幪面超人在座駕上留影；又有印上不同超人腰帶及道具的空間，讓觀眾憑空「變身」拍照。至於其他受矚目的展品包括 1：1 立像，昭和、平成、令和三代幪面超人包括幪面超人一號、V3、古迦、龍騎等逾 30 個立像濟濟一堂，輪流跟參觀者打卡！ 此外，現場還會展出多件複製電視劇道具及演員戲服、代表幪面超人們的變身腰帶等，均由日本直送香港，並有多代幪面超人介紹及回顧，讓參觀者全面掌握整個《幪面超人》宇宙；大會亦特設大受歡迎的印章體驗，展覽途中設有不同圖案的印章，供參展者收集蓋印留念。

獨家周邊勢掀搶購熱潮 展覽周邊亦是廣大拉打迷關注之處，今次《幪面超人 50 週年紀念展》海外首站－香港將有大量來自日本展覽直送的周邊，包括多款幪面超人亞加力立牌、文件夾、徽章、貼紙等，而於早鳥期間被搶購一空的紀念幣套裝都成功補貨，大家可以繼續搶購！另外亦有幪面超人珍藏版八達通套裝，套裝包括以幪面超人一號及幪面超人二號為主題的八達通、獨立編號的收藏盒、幪面超人頸巾造型匙扣及可轉動式金屬牌（可與匙扣組合），全球限量僅 3,000 套；同時現場亦設有貼紙相機，方便拉打迷和喜愛的幪面超人角色同框合照留念。 期間限定 Pop Up Café 驚喜登場 除了展品和周邊，現場還設有期間限定《幪面超人》主題café，店內裝潢引入不同《幪面超人》元素，每個座位更設有不同幪面超人陪伴用餐，拉打迷可以盡情打卡。裝潢以外，Café 更提供多款幪面超人主題餐飲，巧妙地用上不同年號及幪面超人名稱作為區分，如1號腰帶咖哩芝士蛋包飯、令和騎士爆谷桶、 50 週年幪面超人盲盒曲奇套裝等，美味之餘款色設計亦非常用心，絕對要「相機食先」！ 除了餐點外，Café 更提供不同味道的梳打飲品，選購梳打飲品更可獲贈盲盒杯墊乙個，兩面印有不同的幪面超人精美圖案，拉打迷必儲珍藏！