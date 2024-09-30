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生活
2024-09-30 12:55:00

幪面超人50週年紀念展志田音音亮相 主題café+獨家周邊 拉打迷必去

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《幪面超人 50 週年紀念展》登陸香港，飾演幪面超人HAKUBI的志田音音來港出席活動。

《幪面超人 50 週年紀念展》登陸香港，飾演幪面超人HAKUBI的志田音音來港出席活動。

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《幪面超人 50 週年紀念展》終於登陸香港！由香港娛樂體驗製作和策劃公司 Incubase Studio 攜手東映株式會社及羚邦集團，於9月28日至11月24日在香港動漫文化基地 INCUBASE Arena 舉辦的《幪面超人 50 週年紀念展》海外首站－香港，將集結昭和、平成、令和三代幪面超人，乃系列史上最大規模展覽，早於 2022 年於日本開展，如今選址香港作海外首站，為香港「拉打迷」帶來無比驚喜！

為隆重其事，大會邀請了遠道由日本而來的星級嘉賓－曾參與《幪面超人GEATS》，飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面，並為紀念展香港首站進行開幕儀式！因演出《幪面超人GEATS》而人氣急升的音音，甫出場便引來掌聲雷動，她亦不忘演出其招牌變身動作，聯同台上五名幪面超人，將現場氣氛推至沸點！

《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。 《幪面超人 50 週年紀念展》，請來飾演幪面超人HAKUBI的志田音音，和香港拉打迷見面。

香港特色打卡位及日本直送矚目展品

今次《幪面超人 50 週年紀念展》海外首站－香港不只忠實還原日本展覽，更設有不小香港獨有的特色打卡位，例如以香港地標及街道景物為背景的位置，粉絲可扮演心愛的幪面超人在座駕上留影；又有印上不同超人腰帶及道具的空間，讓觀眾憑空「變身」拍照。至於其他受矚目的展品包括 1：1 立像，昭和、平成、令和三代幪面超人包括幪面超人一號、V3、古迦、龍騎等逾 30 個立像濟濟一堂，輪流跟參觀者打卡！

此外，現場還會展出多件複製電視劇道具及演員戲服、代表幪面超人們的變身腰帶等，均由日本直送香港，並有多代幪面超人介紹及回顧，讓參觀者全面掌握整個《幪面超人》宇宙；大會亦特設大受歡迎的印章體驗，展覽途中設有不同圖案的印章，供參展者收集蓋印留念。

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《幪面超人 50 週年紀念展》，期間限定Pop up Cafe。 《幪面超人 50 週年紀念展》，周邊產品。 《幪面超人 50 週年紀念展》，日本展覽直送的周邊產品。 《幪面超人 50 週年紀念展》，Pop up Cafe。 《幪面超人 50 週年紀念展》，香港站。

獨家周邊勢掀搶購熱潮

展覽周邊亦是廣大拉打迷關注之處，今次《幪面超人 50 週年紀念展》海外首站－香港將有大量來自日本展覽直送的周邊，包括多款幪面超人亞加力立牌、文件夾、徽章、貼紙等，而於早鳥期間被搶購一空的紀念幣套裝都成功補貨，大家可以繼續搶購！另外亦有幪面超人珍藏版八達通套裝，套裝包括以幪面超人一號及幪面超人二號為主題的八達通、獨立編號的收藏盒、幪面超人頸巾造型匙扣及可轉動式金屬牌（可與匙扣組合），全球限量僅 3,000 套；同時現場亦設有貼紙相機，方便拉打迷和喜愛的幪面超人角色同框合照留念。

期間限定 Pop Up Café 驚喜登場

除了展品和周邊，現場還設有期間限定《幪面超人》主題café，店內裝潢引入不同《幪面超人》元素，每個座位更設有不同幪面超人陪伴用餐，拉打迷可以盡情打卡。裝潢以外，Café 更提供多款幪面超人主題餐飲，巧妙地用上不同年號及幪面超人名稱作為區分，如1號腰帶咖哩芝士蛋包飯、令和騎士爆谷桶、 50 週年幪面超人盲盒曲奇套裝等，美味之餘款色設計亦非常用心，絕對要「相機食先」！

除了餐點外，Café 更提供不同味道的梳打飲品，選購梳打飲品更可獲贈盲盒杯墊乙個，兩面印有不同的幪面超人精美圖案，拉打迷必儲珍藏！

《幪面超人 50 週年紀念展》海外首站－香港

  • 日期：2024 年 9 月 28 日至 11 月 24 日
  • 地點：INCUBASE Arena
  • 地址：香港尖沙咀廣東道 30 號 1/F
  • 展期票（由9月28日起至11月24日）
  • 展期成人票 HK$110/張
  • 展期學生票 HK$88/張

門票將於 Incutix、UUTix、猫眼、Ctrip、Trip.com、01空間，以及 7-11 網頁發售。
所有購票入場人士，皆可獲贈送限量幪面超人透明相框一張（款式隨機）。
 

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