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生活
2023-10-28 11:00:00

廚房清潔丨檸檬洗淨微波爐、焗爐、蒸焗爐油漬、污垢 天然注入清香氣息

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微波爐、焗爐或蒸烤焗爐等小型家電除了可以用來烹調食各種美食，還有部分包含解凍肉類等功能。但由於很多生肉中都帶有沙門氏菌或大腸桿菌等，若不同食物在這些煮食爐內交替運作，再加上烹調煮食時菜汁飛濺，便很容易造成交叉感染，細菌滋長。日積月累之下，更會產生難聞氣味，影響家居衛生。由此可見，要找一些便捷而又天然的方式，定期清潔的重要性。為免這些小幫手頓成細菌溫床，滿佈的污垢影響其使用效能，我們請來清潔達人，教大家利用切片檸檬及梳打粉的天然去污功能，幫這些小家電來一個大翻新，讓廚房注入檸檬清香的新氣息。檸檬不僅有強力的去污功能，而且還有除去異味的效果。假若家中的雪櫃出現難嗅氣味，不妨嘗試把檸檬切開放於雪櫃內可有助減少異味。

檸檬有強力的去污功能。

檸檬有強力的去污功能。

天然用品清潔微波爐 / 蒸烤焗爐方法

清潔用品：

  • 清潔抹布

  • 即棄濕紙巾 / 廚房紙

  • 梳打粉適量

  • 切片檸檬3～5片

接下內，還要清潔微波爐 / 蒸烤焗爐的內部。

天然用品清潔焗爐方法

清潔用品：

  • 清潔抹布

  • 即棄濕紙巾 / 廚房紙

  • 少量錫箔紙

  • 梳打粉

  • 白醋

  • 檸檬

接著再清潔焗爐配件。

清潔小提示

1) 梳打粉是清潔的小幫手，但切記它絕不可以乾烤加熱清潔，因為加熱過程會把它凝固成粉狀黏貼在有風扇位的焗爐上。

2) 由於部分焗爐的玻璃位，遇上劇烈的冷熱水交替會很易產生裂痕，因此當清潔或煮食時，切勿在焗爐遇熱時加冷水或靜待焗爐降溫再清潔，以減低玻璃破裂的風險。

原文刊登於 C9．達人

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