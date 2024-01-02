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2024-01-02 13:34:19

廣州酒店6大抵住推介 人均最平$150起 近火車站＋免費取消 廣州旅遊必睇

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廣州旅遊｜廣州酒店6大抵住推介 人均最平$150起 近火車站＋免費取消

廣州旅遊｜廣州酒店6大抵住推介 人均最平$150起 近火車站＋免費取消

廣州酒店推介！香港人不止喜歡北上深圳旅遊飲食，不少人更喜歡深入大灣區，搭高鐵上廣州玩返兩日一夜。今次記者就為各位精選6間位於廣州的高CP值酒店，不止裝修靚，近高鐵及火車站，而且價錢相宜，人均最平$150起，部分在網上預訂更可免費取消，絕對是外遊住宿的好選擇！

廣州酒店推介1. 麗楓酒店（廣州市橋地鐵站鑽滙廣場店）

酒店位於廣州市番禺市橋的商業街中心路段，周邊非常繁華。入住時可以選擇由地鐵3號線市橋地鐵站C出口步行前往，另外港澳直通車站、新機場快線、公交車站等站點均在酒店附近，交通非常方便。酒店設有多種房型，所有裝修材料採用環保材質，佈置豪華典雅，提供特大雙人床、免費 Wi-Fi等基本設備。重點是價錢平，高級大床房最平每晚$285起，即人均只需約$150！

麗楓酒店（廣州市橋地鐵站鑽滙廣場店）地址：

市橋大北路108號禺山商務大廈,番禺區, 廣州

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廣州酒店推介2. 廣州中心皇冠假日酒店

如果預算充足，不妨入住由國際酒店品牌旗下營運的廣州中心皇冠假日酒店。酒店同樣位於市中心商業及購物區域，從酒店步行約200米即可抵達淘金或小北地鐵站，方便住客在廣州地區遊樂。房間空間感十足，最便宜的房型是高級房，每晚約$820，可選1張大床(1.8米寬) 或 2張單人床(1米寬)，更可以加嬰兒床和加床，方便家庭或好友結伴去廣州旅遊時入住。房內浴室亦值得一提，除了基本乾濕分離，更設有浴缸，入住時更舒適！

廣州中心皇冠假日酒店地址：環市東路339號, 越秀區, 廣州

 

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廣州酒店推介3.廣州天河希爾頓酒店

廣州天河希爾頓酒店位於市中心天河區，步行5分鐘可至廣州火車東站、地鐵3號線北延段林和西站，周邊設有有大型購物商場，如吉之島、東方寶泰、宜家、中天購物廣場等，方便各位消費購物。貴為希爾頓集團旗下酒店，房間質素有保證，提供人房、套房、豪華房等房型，坐擁廣州城景。希爾頓大床房每晚最平＄771，房內有1.8米寬大床、梳化、獨立浴缸等設施。另外酒店內亦有不少餐飲選擇，隨軒中餐廳、意畔意大利餐廳及無貳全日自助西餐廳。

廣州天河希爾頓酒店地址：林和西橫路215號, 天河區, 廣州

 

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廣州酒店推介4.廣州北京路步行街美居酒店

廣州北京路步行街美居酒店地理位置想當理想，坐落於北京路步行街商圈，鄰近大佛寺、南越王博物館、石室聖心大教堂、沙麪島、永慶坊景區和陳家祠等著名景點，步行5分鐘即可到達地鐵，交通便利。標準大床房每晚約$ 503，房間裝修走現代簡約路線，提供免費 Wi-Fi，浴室乾濕分離，整體乾淨企理。

廣州北京路步行街美居酒店地址：北京路182號, 越秀區, 廣州

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廣州酒店推介5.微八逸居公館（廣州永慶坊沙面島店）

廣州永慶坊是廣州時下最熱門的旅遊景點，周邊有不少特色小店和咖啡店，很受當地年輕人歡迎。而今次要推介的微八逸居公館則位於永慶坊附近，靠近地鐵六號線如意坊站B出口和一號線長壽路地鐵D1出口，住客可以從酒店步行至上下九路十里購物商鋪、荔灣湖公園、永慶坊、西關大屋等景點。酒店設計亦有特色，由國內知名設計師操刀，打造成年輕、時尚、復古的裝修風格。逸靜大床房最平每晚＄314就有交易，大家不妨考慮下！

微八逸居公館（廣州永慶坊沙面島店）地址：多寶路107號, 荔灣區, 廣州

 

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廣州酒店推介6.喆啡酒店（廣州北京路地鐵站步行街店）

不少人都喜歡時尚摩登的酒店設計，而喆啡酒店主打以咖啡文化與酒店結合，大堂設有的咖啡吧、圖書館、網紅打卡區，整體感覺型格有活力。酒店位於廣州市越秀區萬福路，地鐵6號線北京路站B出口可步行至酒店，交通夠方便！醇享體驗房每晚約$ 372，以木材打造溫暖的住宿空間，處處都充滿細節！

喆啡酒店（廣州北京路地鐵站步行街店）地址：萬福路293號, 越秀區, 廣州

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