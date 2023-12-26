農曆新年2024｜2024龍年限定美妝率先睇 好意頭紅色包裝開運必入 為肌膚注入好氣色

2024龍年即將來臨，各大化妝及護膚品牌陸續釋出新年特別版包裝的資訊，為各大王牌產品加入寓意幸運及喜氣的紅色配色，既好意頭又華麗，早點買下它們，不單為肌膚增添新年好氣息，更一併把好運氣帶回家！

龍年 2024 限定美妝｜ CHARLOTTE TILBURY 新春限定幸運四色奢彩眼影盤

龍是自信、力量和幸運的象徵，被譽為十二生肖中其中一個最幸運的生肖。為慶祝龍年將至，Charlotte Tilbury推出新春限定的QUEEN OF LUCK LUXURY PALETTE幸運四色奢彩眼影盤，為親友或伴侶送上具有幸運、自信、魔法的新年禮物。

眼影盤蘊含多重反射珍珠光澤粉末，具高飽和度和柔滑的金色粉末，營造出最迷人的光線折射；而幻彩閃爍粉紅色則可提亮眼妝，瞬間提亮雙眸並增添柔和感，讓眼睛在新一年散發閃爍動人的自信光彩。(12月26日起發售)