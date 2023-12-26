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生活
2023-12-26 10:00:00

農曆新年2024｜2024龍年限定美妝率先睇 好意頭紅色包裝開運必入 為肌膚注入好氣色

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農曆新年2024｜2024龍年限定美妝率先睇 好意頭紅色包裝開運必入 為肌膚注入好氣色

農曆新年2024｜2024龍年限定美妝率先睇 好意頭紅色包裝開運必入 為肌膚注入好氣色

2024龍年即將來臨，各大化妝及護膚品牌陸續釋出新年特別版包裝的資訊，為各大王牌產品加入寓意幸運及喜氣的紅色配色，既好意頭又華麗，早點買下它們，不單為肌膚增添新年好氣息，更一併把好運氣帶回家！

龍年2024限定美妝｜CHARLOTTE TILBURY 新春限定幸運四色奢彩眼影盤

龍是自信、力量和幸運的象徵，被譽為十二生肖中其中一個最幸運的生肖。為慶祝龍年將至，Charlotte Tilbury推出新春限定的QUEEN OF LUCK LUXURY PALETTE幸運四色奢彩眼影盤，為親友或伴侶送上具有幸運、自信、魔法的新年禮物。

眼影盤蘊含多重反射珍珠光澤粉末，具高飽和度和柔滑的金色粉末，營造出最迷人的光線折射；而幻彩閃爍粉紅色則可提亮眼妝，瞬間提亮雙眸並增添柔和感，讓眼睛在新一年散發閃爍動人的自信光彩。(12月26日起發售)

龍年2024限定美妝｜新春限定QUEEN OF LUCK LUXURY PALETTE幸運四色奢彩眼影盤 $450 龍年2024限定美妝｜新春限定QUEEN OF LUCK LUXURY PALETTE幸運四色奢彩眼影盤 $450 龍年2024限定美妝｜新春限定QUEEN OF LUCK LUXURY PALETTE幸運四色奢彩眼影盤 $450

龍年2024限定美妝｜KANEBO 龍年限量版盈潤絲滑洗面霜 連濃密起泡網  $380/130g(價值$425)

蘊含豐富保濕成分的精華洗面霜，曾獲得多項日本美容大賞，以濃密起泡網揉出綿滑泡沫，溫和密貼肌膚，在潔面前後都深刻感受到奢華的滋養。今次的龍年限量版設計在「龍」字上繪有「動感向上的龍」的金色插畫，龍在水中威猛地升起，破水而出的形象，象徵著農曆新年吉祥如意，就連附送的起泡網都是紅色，用於面上絕對好意頭。(發售日期：202411)

龍年2024限定美妝｜KANEBO 龍年限量版盈潤絲滑洗面霜 連濃密起泡網  $380/130g(價值$425) 龍年2024限定美妝｜KANEBO 龍年限量版盈潤絲滑洗面霜 連濃密起泡網  $380/130g(價值$425)

龍年2024限定美妝｜Laura Mercier 2024限量版新春節日彩妝系列

Laura Mercier的「2024新春節日限定彩妝系列」，為經典王牌產品換上充滿新春節慶感的華麗緋紅新裝，綴以寓意好運的精緻金龍圖騰，以全新限定新裝送兔迎龍，帶有送舊迎新的意象。

首推剛榮獲美妝權威 @cosme 2023年香港美妝大賞碎粉部門賞No.1的王牌限量版柔光透明蜜粉，極致細滑粉質輕如無物，柔焦瑕疵，打造持久零毛孔、零瑕疵完美妝容。配合首次推出新年限定版的迷你粉金玫瑰幻魅眼影筆套裝，打造具層次感的玫瑰立體氣質眼妝。搭配極致潤色胭脂人氣肉桂奶茶#Ginger色號，綻放迷人杏桃氣息。(發售日期： 202419)

龍年2024限定美妝｜Laura Mercier 2024限量版新春節日彩妝系列

龍年2024限定美妝｜Laura Mercier 2024限量版新春節日彩妝系列

龍年2024限定美妝｜Laura Mercier 2024新年限定版柔光透明蜜粉套裝 $380

王牌柔光透明蜜粉披上奪目的開運緋紅色新裝，精緻紅色盒蓋更印上璀璨奢華的亮金龍年圖騰，設計糅合傳統及現代元素，別具特色。配上套裝隨附的限量紅色緞帶天鵝絨粉撲，打造貼膚透亮的持久開運底妝。

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龍年2024限定美妝｜Laura Mercier 2024新年限定版柔光透明蜜粉套裝 $380

龍年2024限定美妝｜Laura Mercier 2024新年限定版柔光透明蜜粉套裝 $380

龍年2024限定美妝｜Laura Mercier 2024新年限定版 迷你粉金玫瑰幻魅眼影筆套裝 $260

備受美妝達人熱捧的粉金玫瑰幻魅眼影筆，首度推出新年迷你限定版。套裝備有2款人氣法式攻瑰暖光色調，包括微甜玫瑰奶茶色Wild Rose及暮光朝露玫瑰色Bed of Roses，配方加入「玫瑰柔光微珍珠粉末」，秒間顯白，點亮矚目明眸。眼影筆易用顯色，不用化妝掃，只需用指尖輕輕推開，即可暈染出具深淺層次感的時尚立體眼妝，更長效12小時防水防皺，以優雅閃亮明眸迎接新一年。

龍年2024限定美妝｜Laura Mercier 2024新年限定版 迷你粉金玫瑰幻魅眼影筆套裝 $260

龍年2024限定美妝｜Laura Mercier 2024新年限定版 迷你粉金玫瑰幻魅眼影筆套裝 $260

龍年2024限定美妝｜Laura Mercier 2024新年限定版 極致潤色胭脂 $300

新年限定版極致潤色胭脂特別為暢銷熱賣的國民初戀色Ginger，換上寓意好運的高貴亮紅新裝，鑄刻上精美金龍圖騰，一掃綻放顯白透嫩的珊瑚粉橙頰彩。極致潤色胭脂濃淡可塑，細緻柔滑質地貼服，締造自然清透的紅潤好氣息。蘊含細緻柔滑粉末，觸感輕盈，一掃即可締造均勻輕透的妝效。

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龍年2024限定美妝｜Laura Mercier 2024新年限定版 極致潤色胭脂 $300

龍年2024限定美妝｜Laura Mercier 2024新年限定版 極致潤色胭脂 $300

龍年2024限定美妝｜NARS 2024限量版新年系列

踏入龍年，NARS特別推出2024限量版新年系列，包裝採用滿滿喜慶氛圍的紅金色彩，配襯傳統新春壓紋圖案，帶來備受歡迎的美妝產品。包括熱賣的原生光蜜粉餅組合，完美定妝賦予朝氣活力。再用四色眼影添上自然閃亮與啞緻色彩，透過美眸展望豐盛未來。最後少不了玩魅啞緻唇膏，一抹塑造明艷照人的霧面美唇。(發售日期：202411)

龍年2024限定美妝｜NARS 2024限量版新年系列

龍年2024限定美妝｜NARS 2024限量版新年系列

龍年2024限定美妝｜NARS 新年限量版四色眼影 $440

四色眼影配方採用純眼影顏料，提供高度濃郁色彩。以銀色閃片香檳淺金色掃於眼瞼，即時提亮，再加入啞緻杏黃色、啞緻自然裸色及灰褐色，營造深遽層次的眼妝。

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龍年2024限定美妝｜NARS 新年限量版四色眼影 $440

龍年2024限定美妝｜NARS 新年限量版四色眼影 $440

龍年2024限定美妝｜NARS 新年限量版POWERMATTE玩魅啞緻唇膏 #116 Start Me Up $280

暖粉棕色的新年限量版玩魅啞緻唇膏，色澤持久飽滿，啞緻霧面配方蘊含強效量色複合物，提供濃郁奪目色彩。

龍年2024限定美妝｜NARS 新年限量版POWERMATTE玩魅啞緻唇膏 #116 Start Me Up $280

龍年2024限定美妝｜NARS 新年限量版POWERMATTE玩魅啞緻唇膏 #116 Start Me Up $280

龍年2024限定美妝｜NARS 新年限量版LIGHT REFLECTING原生光蜜粉餅組合 $420

熱賣王牌新年限量版原生光蜜粉餅，配方採用不會引起閃光反射的自動感光科技，妝容可自動調節適應不同光源，令膚色與光線完美融合，不論真人或上鏡、任何角度和光線下，都能綻放自然光采。粉末中的聚光複合物，於肌膚完美折射光線，有效柔化臉上細紋、毛孔和瑕疵。

龍年2024限定美妝｜NARS 新年限量版LIGHT REFLECTING原生光蜜粉餅組合 $420

龍年2024限定美妝｜NARS 新年限量版LIGHT REFLECTING原生光蜜粉餅組合 $420

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