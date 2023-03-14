張國榮逝世20年｜奧海城「Timeless Leslie Encounter」紀念張國榮離開20周年 珍藏展品/打卡牆/送4R紀念相片

奧海城「Timeless Leslie Encounter」紀念張國榮離開20周年 珍藏展品/打卡牆/送4R紀念相片

為紀念一代巨星張國榮離開20週年，奧海城特意舉辦「Timeless Leslie Encounter」活動，透過20個「相遇」的故事，讓大家以多角度認識、紀念及與這位永恆傳奇巨星「相遇」。 展出「國榮盃」、珍貴禮品及相片 為了讓市民大眾更深入認識這位傳奇巨星，哥哥的好友、工作伙伴、本地、海外歌影迷將會分享他們與張國榮鮮為人知的相遇故事。哥哥生前喜愛打麻雀，原來他曾與好友舉辨「Leslie Cup國榮盃」，蘇施黃奪得冠軍贏得此盃。2021年，蘇施黃舉辦「國榮盃自我挑戰賽」，一位「哥」迷贏得此盃。活動中，將會展出由哥迷借出的「Leslie Cup國榮盃」獎盃，訴說哥哥對任何事都認真對待的態度。 另外還有一些資深歌影迷跟偶像相遇的故事，包括一位追隨張國榮至今的長情哥迷，在80年代的一次張國榮生日派對上，慶幸被抽到上台玩遊戲，並得到張國榮同意下成功親吻偶像的相片；另外一位幸運哥迷在電視節目中被成功挑選中，在九龍塘與張國榮拍攝的婚紗照。

奧海城 Timeless Leslie Encounter活動 紀念張國榮離開20周年

而指定日子更設有「導讀團」，由資深歌影迷與參加者一同細閱張國榮絕版刊物及珍藏，並訴說與哥哥有關的故事，非常難得，報名詳情請意奧海城Facebook專頁。 與張國榮亦師亦友的工作伙伴兼著名設計師陳幼堅、前排舞師Chris Choi、本地及海外資深歌影迷，並將於將於3月31日出席分享會，親身細訴與張國榮合作及相遇故事的一點一滴，新一代歌手曾比特亦會到現場演繹經典金曲。

Leslie Cup 國榮盃

韓國及日本出版社紛紛為張國榮出書

霓虹燈打卡牆 向經典作品致敬 現場亦有一幅以無限符號「∞」設計、象徵著永恆的張國榮經典作品霓虹燈打卡牆，載滿了由世界各地歌影迷投票選出、最具代表性的哥哥作品，包括經典歌曲《風繼續吹》、《MONICA》、《追》、《為妳鍾情》等；影視作品如《阿飛正傳》、《霸王別姬》、《英雄本色》等，都是為人所認識的經典之作。 鋼琴演奏多首名曲 商場中庭會放置一座會自動演奏的三角鋼琴，活動期間鋼琴會演奏出張國榮多首經典名曲，包括《追》、《風繼續吹》、《共同渡過》等。而週末期間活動更安排了多場鋼琴及音樂表演，讓大家一同感受哥哥作品魅力，更歡迎大眾一同參與表演，以音樂向哥哥作出致敬，有興趣的市民可報名參加。

張國榮 STAND UP黑膠唱片

製作巨型馬賽克張國榮相片 可獲 4R 紀念相片 另外，哥迷可以憑$20捐款或以S+ REWARDS 3點數，到場參與製作「即印即貼」的巨型馬賽克張國榮相片，並可獲得4R 相片一張以作留念，所得捐款將全數捐贈予兒童癌病基金。活動亦特製一套4款以張國榮經典作品為設計的刺繡燙布貼，當中包括了象徴著張國榮充滿自信的「I am what I am」、反映張國榮喜歡簡約的「無需要太多」、著名金曲「沉默是金」以及活動主題「Timeless Leslie」，讓哥迷以即日消費或S+ REWARDS點數換領，以作留念。

張國榮日本個人攝影寫真集