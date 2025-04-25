Chiikawa主題限定店元朗開幕 率先賣香港設計正版授權產品/逾百款公仔及精品

Chiikawa主題期間限定店，場內設有過百款正版授權產品以及自日本官網的商品，包括公仔、文具及家居用品等，更有全新獨家推出長毛地毯、毛絨手提袋、毛絨別針匙扣及大頭造型咕𠱸等！各位Chiikawa粉絲可以期待一下！

復活節/鯉魚旗新品同步登場 NIKO-NIKO今日(25日)宣布，即日起於全線門市發售CHIIKAWA系列新品，全新限定生日系列及鯉魚旗系列都有得入手！即日起，NIKO-NIKO 門市全線同步開賣，是次商品開售不包含海港城期間限定店。每款每人限購 1 件，售完即止。 KKday 預約時段：請按此

Chiikawa 主題限定店登陸元朗 日系家品店Niko-Niko將於元朗YOHO MALL開設期間限定店，是旗下首間Chiikawa主題專門店，店內將有逾百款正版chiikawa精品，更有獨家香港設計正版授權新品率先發售，包括毛絨別針匙扣、地毯及咕𠱸等。店內環境亦經過精心設計，展示眾多人氣角色的可愛形象，門外特設的打卡位，讓粉絲與Chiikawa、Usagi 及Hachiware合照打卡， 一同留下難忘回憶！

為讓大家有更好的體驗，並減省排隊時間，NIKO-NIKO今日公布入場方式及安排，將與 KKday合作，使用「網上預約」來進行入場管制，同時每日也會開放少量的「現場登記」。每30分鐘為一節，每節現場登記人數上限為20人，先到先得，額滿即止。為保障其他進場人士之權益，每天僅限預約一個場次，如發現同一日內重複預約，會以最先預約之場次為準，其他預約場次將被取消。6歲或以下小童可免登記入場，每名小童（6歲或以下）必須有一名成人（18歲或以上）陪同。

「 Chiikawa 主題限定店」 @ YOHO MALL 日期：2024年11月29日至2025年2月16日 地址：香港新界元朗形點1期二樓2003號舖 營業時間：上午11時至下午10時(進場時段為11:00 至21:30) 網上預約連結 其他門市分店 新城市廣場店 地址：香港新界沙田新城市廣場三期1樓A109號舖 營業時間: 中午12時至晚上9時 香港機場店 地址：香港國際機場一號客運大樓離港層L7-7T041號舖 (非禁區) 營業時間: 早上7時至晚上11時 apm店 地址：香港九龍觀塘apm L1-15號舖 營業時間：中午12時至晚上9時 皇室堡店 地址：香港銅鑼灣皇室堡2樓217號舖 營業時間：中午12時至晚上9時 又一城店 地址：香港九龍塘又一城2樓217號舖 營業時間：早上11時至晚上9時 朗豪坊店 地址：香港九龍旺角朗豪坊612號舖 營業時間：中午12時至晚上9時