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生活
2025-04-12 12:00:00

復活節2025｜九龍海逸君綽酒店$288無邊際泳池暢泳3小時+滋味套餐

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復活節池畔滋味套餐包氣泡酒或餐酒，更可在酒店無邊際泳池暢泳3小時。

復活節池畔滋味套餐包氣泡酒或餐酒，更可在酒店無邊際泳池暢泳3小時。

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港人周末北上蔚然成風，酒店、餐飲業出盡奇謀吸本地客留港消費，九龍海逸君綽酒店就破天荒推出復活節池畔滋味套餐，每位付出$288就可以在擁有維港廣闊美景、無邊際泳池暢泳3小時，兼大歎池畔滋味套餐連餐酒，真係好抵喎！

套餐包意大利氣泡酒

復活節池畔滋味套餐除了在酒店獨有的無邊際透視泳池暢泳3小時之外，更附上滋味套餐，有雞肉羊肉串標(2串)、泰式素菜春卷(2件)、雞翼 (2件)、熱狗、鮮果碗、藜麥牛油果沙律碗、意大利氣泡酒或餐酒 (1杯)、特調飲品或果汁 (1杯)。只要在eShop選購便可!每份套餐最多供1位成人免費使用泳池；惠顧兩份套餐可額外攜同1位5歲以下之小童使用泳池。
 

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滋味套餐有雞肉羊肉串標(2串)、泰式素菜春卷(2件)、雞翼 (2件)、熱狗、鮮果碗、藜麥牛油果沙律碗、意大利氣泡酒或餐酒 (1杯)、特調飲品或果汁 (1杯)。 復活節池畔滋味套餐或復活節賞味悠「游」海景假期，均可以在無邊際透視泳池暢泳3小時。

復活節賞味悠「游」海景假期

為打算留港消費家庭而設的復活節賞味悠「游」海景假期，每晚只需$1,500起，入住寬敞舒適、面積達430平方呎的豪華海景客房，可免費延遲退房至下午三時，更可享用雙人復活節池畔滋味套餐及雙人豐盛自助早餐。咁吸引，大家會否考慮留港享受假期呢？
預訂日期：即日起至2025年4月21日
入住日期：2025年4月18日至21日
查詢電話：2996 8006
立即預訂 : https://bit.ly/easterbliss_pr_tc 

復活節賞味悠「游」海景假期連入住面積達430平方呎的豪華海景客房，可免費延遲退房至下午三時。 池畔坐擁維港廣闊美景。

復活節池畔滋味套餐

供應日期：4月18日至21日
供應時間：中午12時至下午3時/下午5時至晚上8時
價目：每位$288 
eShop：必須提前於eShop預訂及付款
https://eshop.harbourgrand.com/kowloon/zh/festive-offer
地址：九龍黃埔花園德豐街20號九龍海逸君綽酒店
電話：2996 8678
 

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