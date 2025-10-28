熱門搜尋:
恆香元朗旗艦店開幕 首設唐餅文化館 實玩烘焙工作坊

說起傳統唐餅店，不知哪間餅舖是各位的首選。百年老字號恆香老餅家於元朗大馬路開設全新三層高旗艦店，首設「唐餅文化館」及烘焙工作坊。訪客除了可了解品牌歷史外，更可親手製作新舊式唐餅等，絕對是家庭活動的好選擇！

恆香老餅家首設「唐餅文化館」及烘焙工作坊。

展出多項展品+點心車/飲茶打卡位

恆香唐餅文化館位於旗艦店1樓，以「香港餅王・百年恆香」為主題打造。館內擺設多項歷史展品，當中包括月餅模具、月餅券、老婆餅、木盒飾櫃設計的月餅盒，甚至有「黃金月餅」與「黃金老婆餅」珍貴展品。微型街景模型亦是另一焦點展品。恆香將其中一段元朗大馬路化身為微型模型，值得訪客一拍。恆香老餅家原身為「恆香酒家」，其後推出唐餅後大受歡迎，並轉型成餅家。文化館同時設手推點心車與「一盅兩件」打卡位，讓訪客感受當年氣氛。 

手推點心車與「一盅兩件」打卡位。（本報攝） 唐餅券。（本報攝） 嫁女餅。（本報攝） 月餅券。（本報攝） 月餅券。（本報攝） 月餅券。（本報攝） 微型街景模型。（本報攝） 品牌歷史介紹。（本報攝） 歷史展品。（本報攝） 木盒飾櫃設計月餅盒（本報攝） 月餅模具（本報攝） 影片介紹唐餅歷史。（本報攝） 黃金老婆餅（本報攝） 黃金月餅（本報攝）

烘焙工作坊 學整傳統唐餅/新派甜點

旗艦店2樓打造成「烘焙工作坊」，推出不同傳統唐餅、新派甜點及非物質文化遺產技藝體驗課程，當中包括日本雞蛋焦糖布丁燒、聖誕唧花曲奇和黃金鳳梨酥等。人氣爆江師傅更於1122日現身帶領參加者製作開心果爆餡糯米糍及肉鬆花生燒餅，開心果迷必到！除了烘焙工作坊外，恆香推出非遺技藝工作坊「恆香 x傳耆」，讓訪客體驗手雕麻雀、手寫小巴牌、圖章雕刻及剪紙藝術等魅力。

記者率先體驗製作「酥皮QQ麻糬肉鬆酥」。工作坊已經準備所有材料及份量，導師會仔細講解及示範每個步驟，加上有工作人員協助，對廚房新手相當友好，同時十分適合親子參與。

酥皮QQ麻糬肉鬆酥出爐！（本報攝） 小朋友亦容易上手。（本報攝） 小朋友亦容易上手。（本報攝） 工作坊已經準備所有材料及份量（本報攝） 導師會仔細講解及示範每個步驟（本報攝） 導師會仔細講解及示範每個步驟（本報攝）

恆香元朗旗艦店

地址：新界元朗大馬路62

預約烘焙工作坊按

