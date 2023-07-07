恐怖情人｜法國「綠帽癖」男子下藥迷暈老婆 尋83名男子回家性侵偷拍 妻子最後這樣發現……

女士們即使是結了婚都要好好保護自己！法國一名有嚴重「綠帽癖」(NTR)傾向的男子，在2011年至2020年期間，多次落藥迷暈妻子，並安排最少83名男子到家裡性侵，更將過程拍下收藏。妻子得知後情緒崩潰，更被診斷罹患性病，萌生自殺念頭。預計案件明年開審。

根據外媒報道，居於法國普羅旺斯(Provence)卡龐特拉鎮(Carpentras)的男子Dominique P，與妻子Françoise(化名)結婚50多年，育有3名子女。案情指，Dominique在2011至2020年間透過網上論壇，結識一群男子，並邀請這些人到家中性侵其妻。他會在妻子的晚餐中落藥，規定這些男子不可吸煙及噴香水，並要在入夜時分摸黑走到其家中，以免被鄰居發現。這群男子年齡介乎26歲至73歲，職業包括市議員、消防員、獄警、護士及記者等，當中有人更不只一次與受害人發生性關係，多次出入Dominique寓所。由於計劃精密，妻子對事件一直毫不知情，只是常常感到疲倦，並有婦科問題。

曾提議「交換伴侶」

直至2020年，Dominique因在超市偷拍女客人裙底被捕。警方調查時，在其家中搜出USB，內有數十段妻子被性侵的片段，揭發這件驚人「案中案」。Françoise助查時透露，丈夫曾向她提議「交換伴侶」，但她以「不喜歡被沒感情的人觸碰身體」拒絕，但沒想到對方如此過分。她得悉真相後情緒崩潰，出現自殺傾向，後來檢查更發現自己染上4種性病，目前已提出離婚。

目前已知此案牽涉至少83人，其中51名男性已確認身分，全被控以性侵。預計案件明年開審，Dominique將面臨最少20年的有期徒刑。