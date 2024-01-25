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生活
2024-01-25 17:06:20

情人節禮物2024｜男女朋友情人節禮物推薦 實用又貼心 (持續更新)

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情人節禮物2024｜男女朋友情人節禮物推薦 實用又貼心 (持續更新)

情人節禮物2024｜男女朋友情人節禮物推薦 實用又貼心 (持續更新)

情人節2024｜情人節禮物 一年一度的情人節又就快到了，除了book餐廳食餐好之外，貼心又實用的禮物，絕對為自己大大加分！如果不知從何入手，今次整合多份男女朋友最想收到的情人節禮物，無論預算是多少，或是還沒想好送甚麼禮物，都可以作為參考！

情人節禮物2024Diptyque 情人節限定經典蠟燭禮盒—漿果和玫瑰二重奏 $1,200 (即日至214日期間發售)

Diptyque首次推出限定版蠟燭套裝，慶祝心靈和氣味的邂逅與結合。將品牌最暢銷產品之一的漿果（Baies）和玫瑰（Roses）香氛蠟燭完美結合，這對形影不離的組合以全新視覺設計呈現，以俏皮、流行的風格體現出愛意，當紅色和粉紅色橢圓形交織在一起，隨即匯聚成一個愛心形狀，成就浪漫二重奏。顧客即日起於Diptyque精品店或官方網店購買此禮盒或任何產品（需包括一個香氛蠟燭）滿$1,200或以上，將可獲得情人節限定設計火柴一盒，數量有限，送完即止。

情人節禮物2024｜Diptyque 情人節限定經典蠟燭禮盒—漿果和玫瑰二重奏 $1,200 (即日至2月14日期間發售) 情人節禮物2024｜Diptyque 情人節限定經典蠟燭禮盒—漿果和玫瑰二重奏 $1,200 (即日至2月14日期間發售) 情人節限定設計火柴

情人節禮物2024narciso rodriguez for her MUSC NUDE $600/ 30ml$900/ 50ml$1,200/ 90ml (21日起發售)

narciso rodriguez推出全新for her MUSC NUDE，為經典for her系列帶來細膩感性的氛圍。充滿陽光氣息的for her MUSC NUDE，重新詮釋溫暖裸肌的柔美感性。香氛以經典的柑苔香調為框架，由微辛的粉紅胡椒調和一束精緻而抽象的鮮花開篇章，融合白茉莉，為香氛注入如被陽光輕吻過的迷人清香。香氛的核心綻放精緻的大馬士革玫瑰，於陽光初露的清晨時份以手工採摘，捕捉其最珍貴的精華，交織混合出迷人氣息。

情人節禮物2024｜narciso rodriguez for her MUSC NUDE $600/ 30ml、$900/ 50ml、$1,200/ 90ml (2月1日起發售) 情人節禮物2024｜narciso rodriguez for her MUSC NUDE $600/ 30ml、$900/ 50ml、$1,200/ 90ml (2月1日起發售)

情人節禮物2024Tom Ford Love Collection

Tom Ford Love Collectionh4款產品外形別致，鮮紅包裝綴以心形圖案設計，浪漫造型成為伴侶的首選禮物。全新限量推出的Eye Color Quad眼影盤($825)，心形壓花極具設計心思，04Honeymoon由桃粉色系眼影組成，微閃以至柔霧質地皆備，簡單塗抹即可呈現煙燻妝效果，塑造性感、濃淡皆宜等多種迷人情人節魅惑眼，輕鬆打造可愛性感兼備的約會妝容。

情人節禮物2024｜Tom Ford Love Collection Eye Color Quad眼影盤($825) 情人節禮物2024｜Tom Ford Love Collection Eye Color Quad眼影盤($825) 情人節禮物2024｜Tom Ford Love Collection

另一款全新限量的Powder Blush胭脂($730)，心形設計為伴侶盡表愛意。01Love Scene溫暖珊瑚桃色調，為臉部增添立體感，呈現柔和均匀，無可挑剔的性感通透亮澤，簡單畫出自然害羞的戀愛感雙頰紅暈。

兩款限量版lip color matte($530)16Scarlet rouge100100，精緻配方滋潤雙唇，經典天鵝絨啞光質感，為嘴唇增添「紅酒玫瑰」色調，融合神秘感與自信魅力。

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情人節禮物2024｜Tom Ford Love Collection Powder Blush胭脂($730) 情人節禮物2024｜Tom Ford Love Collection Powder Blush胭脂($730) 情人節禮物2024｜Tom Ford Love Collection Lip Color Matte($530) 情人節禮物2024｜Tom Ford Love Collection Lip Color Matte($530)

情人節禮物2024agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 特色瓶花擺設

agnès b. CAFÉ & FLEURISTE今年首推特色瓶花擺設，直接以玻璃瓶裝著鮮花花束，花束與花瓶之間放置一層精巧的花紙，營造層次感。瓶花擺設可節省大量包裝，響應綠色生活潮流，而且容易打理，更切合現代人的習慣及需要。情人在收到特色瓶花後不用費神處理，已可立即擺放於家中或辦公室，邊賞花邊感受心意，待花落時又可自行插上新一束鮮花。設有兩款選擇，Adrianna以紅白為主色，選用肯亞玫瑰、珍珠草及小尤加葉等，風格高貴典雅；Ophélie色調較柔和粉嫩，採用肯亞玫瑰、棉花、白雪山及煥錦等，呈現嬌美氛圍。

情人節禮物2024｜agnès b. CAFÉ & FLEURISTE特色瓶花Adrianna $1,980 情人節禮物2024｜agnès b. CAFÉ & FLEURISTE特色瓶花Ophélie $2,180

情人節禮物2024Lush Love Burger Bath Bomb 愛情麵包沐浴套裝 $200

愛情麵包沐浴套裝提供3種產品：頂部的心型汽泡彈散發車厘子香氣、加上酸甜的番茄和生菜香氛皂，以及底部的果香泡泡浴芭。漢堡的每層各具特色，在情人節以鴛鴦浴為節日升溫，愛情和麵包兩者兼得！沐浴套裝的心形番茄皂更是由真正的番茄製成，新鮮番茄具有潔淨肌膚的功效，為身體降溫和袪味作用。

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情人節禮物2024｜Lush Love Burger Bath Bomb 愛情麵包沐浴套裝 $200

情人節禮物2024｜Lush Love Burger Bath Bomb 愛情麵包沐浴套裝 $200

情人節禮物2024NICORIO 補充品

日本知名日常補充品品牌NICORIO今年1月登錄香港，帶來5款產品進駐香港松本清。多種補充功能讓針對不同問題，讓香港女性在缺少運動的情況下，都能養成健康和美麗的身型。

五款補充品包括：

FLAVOS 燃脂丸：針對腹部脂肪問題，改善局部肥胖

Junca 循環丸：促進體內血液循環，減緩女性腿部腫脹感覺及手腳冰冷問題

Lakubi Premium益生菌：有助調整腸內菌群生態平衡

CellMii 元氣丸：有效抵抗自由基能力高，强化細胞的修復能力

UKA 酵素：促進食物分解，令多餘糖分油分能夠排出體外

情人節禮物2024｜NICORIO 補充品 $150-$260

情人節禮物2024｜NICORIO 補充品 $150-$260

情人節禮物2024Ulike Sapphire AIR-3冰點無痛脫毛儀 $2,999

Ulike Sapphire Air-3配備的專利藍寶石冰涼技術，令頑固毛髮更易脫除，同時獲得美國FDA認證，確保其安全性以及可靠性。 脫毛儀具有可調節的功率級別，可以針對不同部位採用不用功率模式，包括針對面部、上唇和比基尼等區域的柔和模式，針對腿部和手臂的身體模式以及胸部和腋下的強力模式。

在脫毛過程中，脫毛儀採用石墨烯冷卻溶液VC液冷卻，可在使用30分鐘的情況下將溫度控制在14.4°C，大大避免在治療過程會產生的任何不適感。加上其雙氣道的散熱技術，可以排除任何額外的熱量。

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情人節禮物2024｜Ulike Sapphire AIR-3冰點無痛脫毛儀 $2,999

情人節禮物2024｜Ulike Sapphire AIR-3冰點無痛脫毛儀 $2,999

情人節禮物2024SWATCH 手錶

Swatch推出The Simpsons角色的兩款手錶，作為世界上最經典的夫妻角色，Homer Marge Simpson 的愛情故事動人之餘歷久不衰。Swatch NEW GENT 手錶SWEET EMBRACE上飾以這對快樂的夫妻，二人享受浪漫時刻的畫面溫馨動人，定能融化粉絲的心。

想以邱比特愛神之箭捕捉摯愛的心，不妨看看GENT型號手錶ANGEL BART，上面飾以拉起彈弓、扮演邱比特的BartBart 的翅膀會讓人心動不已，助你奪得最愛芳心，成為情人節的完美助攻。

情人節禮物2024｜SWATCH ANGEL BART $760 情人節禮物2024｜SWATCH SWEET EMBRACE $840

情人節禮物2024John Hardy Classic Chain Pebble 純銀鑽石(0.04ct)霓虹粉紅搪瓷吊墜配2mm項鏈 ($5,970)

Pebble Heart 啟發自歷久常新的Kali系列，在峇里語中解作「河流」的意思。Pebble Heart 展現了簡約的本質以及鵝卵石的天然特性，每顆心形鵝卵石雕刻都會讓人聯想起與愛人海灘漫步時，找到驚喜寶物並將其串在鏈上佩戴的回億。精美吊墜、戒指及耳環以100%再生銀或14K金製成，並鑲有白鑽增添魅力。

情人節禮物2024｜John Hardy Classic Chain Pebble 純銀鑽石(0.04ct)霓虹粉紅搪瓷吊墜配2mm項鏈 ($5,970)

情人節禮物2024｜John Hardy Classic Chain Pebble 純銀鑽石(0.04ct)霓虹粉紅搪瓷吊墜配2mm項鏈 ($5,970)

情人節禮物2024John Hardy Love Knot系列 2.5mm 戒指 $3,390

Love Knot以兩條相互連接的John Hardy標誌性編織鏈條結合成美麗的繩結，巧奪天工的手藝賦予承諾、堅韌和愛的意義。系列備有垂墜式耳環、粗戒指、可調式項鏈及雙行手鏈等，讓情侶們低調地放閃。

情人節禮物2024｜John Hardy Love Knot系列 2.5mm 戒指 $3,390

情人節禮物2024｜John Hardy Love Knot系列 2.5mm 戒指 $3,390

情人節禮物2024Viktor&Rolf Fragrances Spicebomb 激情炸彈

Spicebomb 激情炸彈以手榴彈造型的瓶身設計，綴以冷酷硬朗的黑銀色調，讓透明瓶身散發出璀璨如鑽的光彩。香水結合木質辛香香調，充滿活力，散發令人難以抗拒的性感魅力。前調結合佛手柑、西柚和粉紅胡椒，中調融入了藏紅花、肉桂和辣椒，而基調則以皮革、菸草和香根草為主，帶來濃郁的辛香香氣。

情人節禮物2024｜Viktor&Rolf Fragrances Spicebomb 激情炸彈

情人節禮物2024｜Viktor&Rolf Fragrances Spicebomb 激情炸彈

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