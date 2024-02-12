情人節2024｜精選6間異國菜餐酒館！煙花靚景/探戈表演/送特色調酒

情人節2024｜情人節將至，大家有沒有訂好餐廳與另一半共渡浪漫的晚上呢？若果還未有計劃，不妨考慮以下的異國菜餐酒館。除了有情人節套餐外，不少都有推岀現場表演及贈送特色調酒。

山頂意大利餐廳 FIAMMA 菜單融入意大利星級廚師Enrico Bartolini、及經驗豐富的意籍主廚Paolo Olivieri共同創作，於2月14日星期三推出情人節4道菜晚餐。最適合和另一半一邊享用星級意式美食，一邊俯瞰獨特的香港維港夜景，更有一番風味及難忘。

阿根廷扒房 TANGO Argentinian Steakhouse 中環蘭桂坊新店，主打優質來自阿根廷肉類及多款海鮮，還有多款自家手製美食，讓探戈起舞旋轉進入南美洲精彩的美食國度。TANGO特別在情人節套餐上加添心思，務求讓愛侶們體驗不同滋味，當晚還會加插探戈精彩表演環節。

情人節2024｜ 蘇豪法式餐館 BOUCHON Bistro Français

中環蘇豪擁有室內及露天用餐區的精緻法式餐館BOUCHON Bistro Français，擺放雅緻傢俬配搭柔和光線，戶外庭園更以花卉佈置而成，打造輕鬆寫意的用餐氛圍，最適合和另一半沉醉法國花都浪漫國度，製造浪漫回憶。

首先享用法國芬迪加No.2生蠔配魚子醬來喚發味蕾；自選一款前菜有鴨肝醬凍配香烤法包及柑橘醬汁；生牛肉薄片配火箭菜、巴馬臣芝士刨片及松露蛋黃醬；或是煙燻三文魚凍配西洋菜蓉及鵪鶉蛋。



自選一款的主菜提供香煎鱸魚配薯蓉及海膽；細嫩安格斯牛柳配牛油菠菜、油封蔥及松露醬；或是羊架配慢煮羊肩、茄蓉及迷迭香醬汁。



甜品同樣任選一款，有朱古力心太軟配雲尼拿雪糕，散發香濃的朱古力味；雲尼拿焦糖燉蛋配士多啤梨，充滿誘惑但輕盈；或是法式芝士拼盤都是不錯選擇，芝士組合是奶香撲鼻Reblochon芝士、獨特風味Camembert芝士及別有個性Roquefort芝士。

BOUCHON Bistro Français 情人節 4 道菜晚餐內容：

2 月 14 日星期三晚上推出，套餐每兩位 HK$1,298

加配 HK$650 享用 Veuve Clicquot 香檳乙枝

需另加一服務費

地址和訂座：