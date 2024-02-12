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生活
2024-02-12 14:00:00

情人節2024｜精選6間異國菜餐酒館！煙花靚景/探戈表演/送特色調酒

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情人節2024｜精選6間異國菜餐酒館！煙花靚景/探戈表演/送特色調酒

情人節2024｜精選6間異國菜餐酒館！煙花靚景/探戈表演/送特色調酒

情人節2024｜情人節將至，大家有沒有訂好餐廳與另一半共渡浪漫的晚上呢？若果還未有計劃，不妨考慮以下的異國菜餐酒館。除了有情人節套餐外，不少都有推岀現場表演及贈送特色調酒。

情人節2024｜山頂意式餐廳FIAMMA 飽覽維港景色

山頂意大利餐廳FIAMMA菜單融入意大利星級廚師Enrico Bartolini、及經驗豐富的意籍主廚Paolo Olivieri共同創作，214日星期三推出情人節4道菜晚餐。最適合和另一半一邊享用星級意式美食，一邊俯瞰獨特的香港維港夜景，更有一番風味及難忘。

FIAMMA情人節4道菜晚餐內容：

  • 214日星期三晚上推出，套餐每兩位HK$1,298
  • 兩位加配HK$588享受美酒配搭
  • 需另加一服務費
  • 水牛芝士配番茄凍湯及開胃沙律、龍蝦意大利燴飯、澳洲草飼牛柳配優質黑松露薯蓉及蘆筍、檸檬肉桂吉士撻配新鮮士多啤梨

 
地址和訂座：

  • 地址：山頂山頂道118號山頂廣場地下G02號舖

  • 訂座：8522657 0800/按此連結

情人節2024｜阿根廷扒房TANGO 烤肉海鮮伴探戈表演 

阿根廷扒房TANGO Argentinian Steakhouse中環蘭桂坊新店，主打優質來自阿根廷肉類及多款海鮮，還有多款自家手製美食，讓探戈起舞旋轉進入南美洲精彩的美食國度。TANGO特別在情人節套餐上加添心思，務求讓愛侶們體驗不同滋味，當晚還會加插探戈精彩表演環節。

TANGO Argentinian Steakhouse情人節3道菜晚餐內容：

  • 214日星期三晚上推出，套餐每位HK$758
  • 每位加配HK$298享受美酒配搭
  • 當晚加插探戈表演環節
  • 需另加一服務費
  • 前菜：烤牛胸腺及牛小腸配經典阿根廷青醬/自家醃漬吞拿魚配青瓜牛油果慕斯
  • 主菜：自家製48 小時乾式熟成帶骨肉眼，配牛油及迷迭香蒜/味噌鱈魚配椰菜花古斯米及烤西蘭花苗
  • 配菜：香甜粟米葉糭、百里香薯條及雜菜沙律
  • 甜品：烤焦糖蜜桃配薰衣草忌廉及雲尼拿雪糕

地址和訂座：

  • 中環蘭桂坊15號協興大廈2樓全層

  • 8522525 5808/按此連結

情人節2024｜蘇豪法式餐館BOUCHON Bistro Français

中環蘇豪擁有室內及露天用餐區的精緻法式餐館BOUCHON Bistro Français，擺放雅緻傢俬配搭柔和光線，戶外庭園更以花卉佈置而成，打造輕鬆寫意的用餐氛圍，最適合和另一半沉醉法國花都浪漫國度，製造浪漫回憶。

首先享用法國芬迪加No.2生蠔配魚子醬來喚發味蕾；自選一款前菜有鴨肝醬凍配香烤法包及柑橘醬汁；生牛肉薄片配火箭菜、巴馬臣芝士刨片及松露蛋黃醬；或是煙燻三文魚凍配西洋菜蓉及鵪鶉蛋。
 
自選一款的主菜提供香煎鱸魚配薯蓉及海膽；細嫩安格斯牛柳配牛油菠菜、油封蔥及松露醬；或是羊架配慢煮羊肩、茄蓉及迷迭香醬汁。

甜品同樣任選一款，有朱古力心太軟配雲尼拿雪糕，散發香濃的朱古力味；雲尼拿焦糖燉蛋配士多啤梨，充滿誘惑但輕盈；或是法式芝士拼盤都是不錯選擇，芝士組合是奶香撲鼻Reblochon芝士、獨特風味Camembert芝士及別有個性Roquefort芝士。

BOUCHON Bistro Français情人節4道菜晚餐內容：

  • 214日星期三晚上推出，套餐每兩位HK$1,298
  • 加配HK$650享用Veuve Clicquot香檳乙枝
  • 需另加一服務費

地址和訂座：

  • 中環蘇豪伊利近街49號地下

  • 8522525 9300/按此連結

 

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情人節2024｜BRAZA Churrascaria情人節任食之選

中環巴西任食燒烤BRAZA Churrascaria主打任選任食的高質巴西烤肉，場內播著熱情四射的音樂令氣氛充滿歡樂熱鬧感覺。BRAZA將於214日星期三晚上提供情人節任食晚餐，情侶們甫坐下將會贈送兩款限定雞尾酒，分別是巴西經典、以蒸餾酒Cachaca為基酒，加入芒果調成Caipirinha雞尾酒及優雅清新Mimosa鮮果氣泡調酒。

BRAZA Churrascaria情人節任食晚餐內容：

  • 214日星期三晚上推出，套餐每兩位HK$988
  • 自助餐內菜式及個別食品，會因應季節變化或貨源供應情況而輪流供應
  • 贈送節日限定雞尾酒，分別是芒果Caipirinha雞尾酒及Mimosa氣泡調酒
  • 需另加一服務費

自助餐菜式：

  • 任食款式有多款滋味前菜、新鮮沙律、限定肉類、手工芝士及新鮮海鮮
  • 主菜會無間斷提供數15款燒烤肉類：和牛板腱、安格斯三角尖牛肉、牛臀蓋扒及安格斯西冷；Dijon芥末香草醃羊腿及薄荷迷迭香醃羊架；秘醃豬肋骨、豬肉眼及豬肉香腸；辣椒醃雞翼、烤雞腿、檸檬大蒜醃雞腿、香橙醃鴨胸及烤蔬菜粟米菠蘿等。
  • 甜品可盡情享用充滿節日氣氛的特色甜品，如朱古力噴泉、桑莓檸檬撻及朱古力蛋糕等。

地址和訂座：

  • 中環蘭桂坊15-16號協興大廈3

  • 8522890 9268/按此連結

情人節2024｜中環印度餐廳Bombay Dreams皇室情人節套餐

中環Bombay Dreams2009年連續十多年獲得米芝蓮香港與澳門必比登推介，亦是香港首間印度餐廳得此殊榮，大大提升印度菜之美食地位，讓佳節添增貴氣。

Bombay Dreams情人節4道菜晚餐內容：

  • 214日星期三晚上推出，套餐每兩位HK$988
  • 每人贈送精選飲品乙杯
  • 需另加一服務費

情人節套餐：

前菜(自選一道)

  • 以芫茜、薄荷、咖喱葉、薑蒜及乳酪等醃製煮成醃大蝦；以乳酪、薑蒜醃製而成香醃雞肉，伴以黑胡椒調味
  • 三文魚柳配印度綜合香料、薑黃及辣椒粉；或是用馬鈴薯、紅菜頭及蕃薯製成惹味蔬菜餅

 
主菜(任選一款)

  • 番茄洋蔥汁及香料腰果醬煮雞
  • 胡蘆巴烹調的香料羊肉；或是茅屋芝士配波椒，伴上用芥末籽、咖喱葉、椰奶等煮成的肉汁
  • 自選黑孜然籽蔬菜、忌廉煮扁豆、孜然煮印度香米、或是特色烤餅

 
甜品(任選一款)

  • 炸煉奶球：經淡荳蔻糖漿浸泡，入口芳香而甜美迷人
  • 芝士餃子：混合荳蔻和玫瑰花瓣

地址和訂座：

  • 中環雲咸街46-48號雲明行1

  • 8522811 9888/按此連結

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情人節2024｜Dragonfly 現場樂隊派對

位於中環大館、由屢獲殊榮的澳洲著名室內設計師Ashley Sutton創作的人氣特色酒吧Dragonfly，選以19世紀末的歐陸風情作為設計藍本，使用超過500隻鑄鐵蜻蜓作裝飾，連同讓人充滿驚喜期間限定雞尾酒，給人一種神秘幻魅的甜蜜感覺。

Dragonfly情人節活動內容：

  • 214日星期三，晚上830分開始提供現場樂隊及DJ表演
  • 推出節日期間雞尾酒

期間限定雞尾酒

  • Cupid Arrow雞尾酒HK$250），混合粉紅番石榴、玫瑰、Cachaça蒸餾酒、青檸及Prosecco氣泡酒調製而成
  • Lost in love雞尾酒HK$158），混合Merlot紅酒、伏特加及雲尼拿雪糕，加上士多啤梨泡沫

地址和網站：

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