情人節2025|意大利餐廳Ask for Alonzo 5間分店 情人節4道菜晚餐 免費送氣泡酒

在港島區擁有五間分店的意大利餐廳Ask for Alonzo,在2月14日及2月15日一連兩日推出情人節4道菜晚餐,人均每位$344起就能享用意式前菜、意粉、主菜及甜品,每位客人更可獲贈一杯免費的氣泡酒,價錢經濟實惠,食物有水準,大家情人節未揀好餐廳嘅話不妨考慮下!

Ask for Alonzo情人節晚餐

意大利餐廳Ask for Alonzo今年情人節推出情人節4道菜晚餐,食物選擇豐富。共享前菜包括Buffalo Mozzarella Bruschetta香烤脆包配香蒜青醬、巴馬火腿及軟心水牛芝士;以及Seared Tuna香煎吞拿魚配上火箭菜、櫻桃番茄乾及清新檸檬醬汁享用。套餐亦有一款意粉:Mezzi Rigatoni慢煮牛頰肉肉醬配意大利粗管通粉,最後撒上巴馬臣芝士及迷迭香。 主菜則可三選一,分別有有肉富彈性鮮美的Broiled Sea Bass Fillet香烤海鱸魚柳配番茄、酸豆及和西蘭花苗,最後淋上惹味慢煮番茄橄欖醬汁;Seared Striploin香煎牛扒配小牛肉醬汁、小蘆筍及絲滑馬鈴薯蓉;或Mushroom Risotto香菇意大利燴飯配松露忌廉醬汁、新鮮火箭菜及巴馬臣芝士。甜品是方面,則是店舖招牌意大利芝士餅,濃郁咖啡香氣配上Mascarpone軟芝士的幼滑口感,質感輕盈細膩。