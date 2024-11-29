惠康及Market Place印花換購意大利品牌SMEG廚具 免費或低至2折換購

惠康及Market Place即日起至2025年2月27日期間，分別聯乘意大利頂級廚具品牌SMEG，推出全新印花活動！凡於惠康、Market Place或3hreesixty門市購物每滿$60即可獲得印花一個，集齊指定數量的印花，即可免費換領或低至2折換購一系列頂級廚具精品！即睇換購詳請。
惠康顧客可換購６款優質刀具及超高顏值奶油白廚具系列，而Market Place或3hreesixty顧客則可換購時尚餐具及粉藍廚具系列，yuu會員更可以指定yuu積分免費換領指定產品。
惠康超高顏值奶油白「刀具及廚具系列」
惠康推出「時尚煮意大升級」笑印活動，共10款SMEG刀具及廚具產品可以笑印或yuu積分換購。當中包括６款以德國不銹鋼刀片製造的食物刀、奶油白6槽刀座、迷你燉鍋、琺瑯鑄鐵烤盤及琺瑯鑄鐵淺底鍋。
Market Place粉藍「餐具及廚具系列」
Market Place及3hreesixty同步推出「品味煮「意」昇華」印花活動，共7款SMEG餐具、廚具及家電可以印花或yuu積分換購。當中有復古摩登流麗線條設計的餐具收納座、採用優質不銹鋼打造的餐具系列、琺瑯鑄鐵烤盤及琺瑯鑄鐵淺底鍋、以及期間限定換領的迷你攪拌機！
期間限定迷你攪拌機 限量1,000個
SMEG迷你攪拌機設計時尚，尺寸輕巧，具有雙刀片和兩個速度等級，可輕鬆地製作沙冰和奶昔，隨時附送2個符合人體工學的 600 毫升隨身瓶，方便帶出戶外，最適合追求健康生活的你。yuu會員可率先用yuu積分於2024年11月29日至12月12日預購；印花換購則可於2024年12月16日至2025年3月13日到門市換購，限量1,000個，換完即止。