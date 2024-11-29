惠康及Market Place印花換購意大利品牌SMEG廚具 免費或低至2折換購

惠康及Market Place即日起至2025年2月27日期間，分別聯乘意大利頂級廚具品牌SMEG，推出全新印花活動！凡於惠康、Market Place或3hreesixty門市購物每滿$60即可獲得印花一個，集齊指定數量的印花，即可免費換領或低至2折換購一系列頂級廚具精品！即睇換購詳請。

惠康顧客可換購６款優質刀具及超高顏值奶油白廚具系列，而Market Place或3hreesixty顧客則可換購時尚餐具及粉藍廚具系列，yuu會員更可以指定yuu積分免費換領指定產品。

惠康超高顏值奶油白「刀具及廚具系列」

惠康推出「時尚煮意大升級」笑印活動，共10款SMEG刀具及廚具產品可以笑印或yuu積分換購。當中包括６款以德國不銹鋼刀片製造的食物刀、奶油白6槽刀座、迷你燉鍋、琺瑯鑄鐵烤盤及琺瑯鑄鐵淺底鍋。