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生活
2024-11-29 12:00:00

惠康及Market Place印花換購意大利品牌SMEG廚具 免費或低至2折換購

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惠康及Market Place印花換購意大利品牌SMEG廚具 免費或低至2折換購

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惠康及Market Place即日起至2025227日期間，分別聯乘意大利頂級廚具品牌SMEG，推出全新印花活動！凡於惠康、Market Place3hreesixty門市購物每滿$60即可獲得印花一個，集齊指定數量的印花，即可免費換領或低至2折換購一系列頂級廚具精品！即睇換購詳請。

惠康顧客可換購６款優質刀具及超高顏值奶油白廚具系列，而Market Place3hreesixty顧客則可換購時尚餐具及粉藍廚具系列，yuu會員更可以指定yuu積分免費換領指定產品。

惠康超高顏值奶油白「刀具及廚具系列」

惠康推出「時尚煮意大升級」笑印活動，共10SMEG刀具及廚具產品可以笑印或yuu積分換購。當中包括６款以德國不銹鋼刀片製造的食物刀、奶油白6槽刀座、迷你燉鍋、琺瑯鑄鐵烤盤及琺瑯鑄鐵淺底鍋。

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Market Place粉藍「餐具及廚具系列」

Market Place3hreesixty同步推出「品味煮「意」昇華」印花活動，共7SMEG餐具、廚具及家電可以印花或yuu積分換購。當中有復古摩登流麗線條設計的餐具收納座、採用優質不銹鋼打造的餐具系列、琺瑯鑄鐵烤盤及琺瑯鑄鐵淺底鍋、以及期間限定換領的迷你攪拌機！

期間限定迷你攪拌機 限量1,000

SMEG迷你攪拌機設計時尚，尺寸輕巧，具有雙刀片和兩個速度等級，可輕鬆地製作沙冰和奶昔，隨時附送2個符合人體工學的 600 毫升隨身瓶，方便帶出戶外，最適合追求健康生活的你。yuu會員可率先用yuu積分於20241129日至1212日預購；印花換購則可於20241216日至2025313日到門市換購，限量1,000個，換完即止。

迷你攪拌機 HK$1,399(180,000 yuu積分免費換領或50個印花 + $729換購或5,000 yuu積分 + $759換購)

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