戲劇︱杜國威 毛俊輝 伍卓賢 開大師班講音樂劇

劇團演戲家族，與西九文化區合辦的「音樂劇精武門」，請來3位文化戲劇界泰斗，包括編劇的杜國威、作曲的伍卓賢，以及導演的毛俊輝，開辦3場大師班講座，跟業內人士及公眾，分享音樂劇的創作心得，以及美學藝術鑑賞的角度。

此系列共三講，特別邀請到3位大師杜國威、伍卓賢和毛俊輝主講，他們將分享各自的創作經驗和藝術理念，幫助參加者拓展視野、激發靈感，讓每位學員都能從中獲益良多。

首場講座杜國威會以自身的音樂劇作品為例，包括《夢傳說》、《城寨風情》、《天之驕子》、《人生唯願多知己》等，深入剖析自己的編劇過程和創作心得。他豐富的經驗將為參加者提供寶貴的指導，幫助他們理解編劇的細節和技巧。