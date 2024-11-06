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生活
2024-11-06 12:00:00

戲劇︱杜國威 毛俊輝 伍卓賢 開大師班講音樂劇

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演戲家族舉行3場大師班，講解音樂劇不同的創作部份。

演戲家族舉行3場大師班，講解音樂劇不同的創作部份。

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劇團演戲家族，與西九文化區合辦的「音樂劇精武門」，請來3位文化戲劇界泰斗，包括編劇的杜國威、作曲的伍卓賢，以及導演的毛俊輝，開辦3場大師班講座，跟業內人士及公眾，分享音樂劇的創作心得，以及美學藝術鑑賞的角度。

 

此系列共三講，特別邀請到3位大師杜國威、伍卓賢和毛俊輝主講，他們將分享各自的創作經驗和藝術理念，幫助參加者拓展視野、激發靈感，讓每位學員都能從中獲益良多。

首場講座杜國威會以自身的音樂劇作品為例，包括《夢傳說》、《城寨風情》、《天之驕子》、《人生唯願多知己》等，深入剖析自己的編劇過程和創作心得。他豐富的經驗將為參加者提供寶貴的指導，幫助他們理解編劇的細節和技巧。

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第二場講座則由伍卓賢主理，他的音樂創作風格跨越中西，涵蓋音樂劇、中西管弦樂、無伴奏合唱劇場，以及流行歌曲等多個領域。他將與大家分享自己的創作旅程，深入探討各種音樂形式的獨特之處，並提供實用的創作建議，讓學員們在音樂創作的道路上更進一步。

杜國威將主講有關劇場及音樂劇的編劇技巧。 毛俊輝會從導演及演出的角度分析音樂劇。 伍卓賢嘗試以作曲家的方向，來講述音樂與劇情的關聯。 演戲家族舉行3場大師班，講解音樂劇不同的創作部份。

最後負責第三場講座的毛俊輝，他將分享歷年的導演及改編心得。這位被譽為「戲劇教父」的文化人，在香港戲劇界享有崇高的地位，他將探討傳統與創新的關係，並解構香港戲劇的各種可能性，啟發參加者對劇場藝術的思考。

3場大師班，不僅是一次學習的好機會，也是藝術愛好者與專業人士交流的良機，切勿錯過一同感受音樂劇的魅力。

 

 

《精武門：大師班系列》詳情：

第一課：1117

講者：杜國威 主持：許晉邦(演戲家族駐團編劇)

第二課：1124

講者：伍卓賢 主持：黃旨穎(演戲家族駐團作曲家)

第三課：1215

講者：毛俊輝  主持：姚潤敏(演戲家族藝術監製)

地點：西九文化區戲曲中心 香港友好協進會演講廳

票價：$120(每課)

查詢：www.actorsfamily.hk

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