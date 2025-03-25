手提行李限制｜液體是違禁品？酒精、腳架點計？尿袋不可寄艙!

旅行最緊要開心！萬一收拾行李時，放錯違禁品到手提行李內，上飛機前一旦被搜查到超過100毫升的液體、刀隨時被充公，大大影響旅行心情。除了外置充電器（又稱尿袋）要特別留意外，下文將例出如腳架等常見的手提行李違禁品，幫大家旅行前避雷。

手提行李違禁品｜尖銳物品 很多人去日本旅遊都會買陶瓷刀作紀念品，但尖銳物品有機會對其他乘客帶來危險。所以不同類型的刀、溜冰鞋、釘子、剃刀刀片和飛鏢等鋒利物品，均不可放進手提行李箱入。但不超過6厘米的指甲鉗、圓形鈍頭剪刀則獲豁免。 手提行李違禁品｜大型運動用品 很多大型運動用品都屬於鈍頭器械，例如壘球棒、棒球、桌球、球杆、球拍、雙節棍等，都不能手提上機，只能寄艙托運。 手提行李違禁品｜爆炸品及可燃物品 眾所皆知爆炸品不能帶上機，例如彈藥、地雷、手榴彈、軍用爆炸品。但有時候在外地有機會放煙火、派對紙花炮等等，即使用剩都不能帶上機，以上物品均屬爆炸品及可燃物品類別。雖然如此，但每名乘客仍可攜帶一個非噴氣式打火機或一小盒火柴手提上機。 ▼6個飲食習慣減搭飛機不適▼