旅行充電器100W夠幾多人用？ GaN充電器點揀好？

可能大家會想一隻火牛能充多少電子產品，是看有多少個USB位置，但其實Watt數輸出不夠的話，就算讓你插上所有手頭上面的設備都只會平分每部裝置可以拿到的電，使它們充得很慢，甚至沒有怎樣充到電。 旅行充電器｜購買前留意Watt數輸出 所以買旅行充電器，先決一定是考慮Watt數。插口數量、類型以及額外的功能都是其次。至於多少Watt數（瓦數）才夠用呢？下圖就列出了不同的手機、耳機、電腦如iPhone 15 Pro Max、Samsung Galaxy S23 Ultra、Macbook Air 13、Switch、DJI Mini 4 Pro 航拍機、 AirPods Pro、Apple Watch Ultra、Go Pro Hero 13等最高支援的Watt數。大家可以看一下自己帶去旅行的電子產品總共要多少電，再推算出買充電器要買多大的Watt數。 中國旅行App｜微信、支付寶、美團等5類實用應用程式叫車

旅行充電器｜不同電子產品如iPhone、Samsung Galaxy S23 Ultra的最高支援的Watt數