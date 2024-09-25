旅行充電器100W夠幾多人用？ GaN充電器點揀好？

不知道大家去日本、台灣、歐洲、或北上內地旅行，是不是會帶上家裏所有的火牛去充電呢？iPhone一個、耳機、手錶又一個？
這樣做不單很容易帶漏，還佔了行李箱不少位置。為了大家輕鬆解決旅行充電器推薦那款的問題，本文會介紹3款好適合帶去旅行用的充電器。無論是哪一款的旅行充電器，很多時候包裝上都會寫著65W、100W，甚至300W。這個數字其實代表著火牛的總輸出，也就是充電器同一時間可以為多少設備充電。
日本旅遊Apps實測！訂枱、搭車應用教學？ 買藥妝／食品
可能大家會想一隻火牛能充多少電子產品，是看有多少個USB位置，但其實Watt數輸出不夠的話，就算讓你插上所有手頭上面的設備都只會平分每部裝置可以拿到的電，使它們充得很慢，甚至沒有怎樣充到電。
旅行充電器｜購買前留意Watt數輸出
所以買旅行充電器，先決一定是考慮Watt數。插口數量、類型以及額外的功能都是其次。至於多少Watt數（瓦數）才夠用呢？下圖就列出了不同的手機、耳機、電腦如iPhone 15 Pro Max、Samsung Galaxy S23 Ultra、Macbook Air 13、Switch、DJI Mini 4 Pro 航拍機、 AirPods Pro、Apple Watch Ultra、Go Pro Hero 13等最高支援的Watt數。大家可以看一下自己帶去旅行的電子產品總共要多少電，再推算出買充電器要買多大的Watt數。
中國旅行App｜微信、支付寶、美團等5類實用應用程式叫車
旅行充電器｜小型GaN充電器 一人之選
我們現在就來看旅行充電器有甚麼選擇，首先有小型GaN充電器（氮化鎵充電器），它的Watt數一般都不會超過65W，但對照剛才那個表格的話如果你只是帶一部iPhone、一對耳機同一隻手錶去旅行的話，其實65W已經很夠用了。
就算你有多一個流動充電器不夠位插，也可以善用手機的無線充電功能，借它來充其他設備，省下一個插口位出來。所以如果你是一個人用或者和朋友去旅行，自己顧自己就行的話，這種款式的就最適合了。小型GaN充電器缺點是很少有做可以轉換插頭的設計，所以要帶去旅行的話可能要自己多加一個轉插，沒那麼方便。
旅行撞正地震/海嘯點算好？ 防災逃生包+地震必備APP一覽
旅行充電器｜較大型GaN充電器 適合一家三口
下一個要介紹的就是較大型GaN充電器，這類款式Watt數通常都是100W起跳，最大甚至有300W。如果除了手機耳機之外，還要為筆記型電腦、相機、航拍機充電，這個款式就比較合適。如果不是很多東西要充電的話，一家三口去旅行，帶一個GaN充電器就夠。
最重要的是GaN充電器大部分都會有轉插頭，出發之前只要選擇對的插頭換上去就行。而部分型號跟機還會附送延長線可以整顆放在桌子或者床頭櫃上，不用怕USB線不夠長，用起上來方便許多。
日本旅遊必備Apps實測！零日文基礎都可以訂枱、搭車？ 一「嘟」即格價、買藥妝／食品／玩具模型必用！應用教學
旅行充電器｜旅行轉插不會轉電壓
最後如果你去旅行還要帶私家風筒、捲髮棒或者水煲的話，旅行轉插是你唯一選擇。這個樣子的產品好多廠商也有出過，但近年不少款式都會加上USB插口在上面，讓用家拿來充一下手機，所以跟剛剛介紹的充電器一樣，買之前要看清楚它的Watt數夠不夠用。
一般來說，這種旅行插頭最高都只會做到100W左右，比較適合1至2個人去用。另外要注意的是旅行插頭是不會轉電壓的，所以如果要帶電器旅行，就要記得看一下它們的電壓跟那邊的電壓相不相容。例如日本是100V，但你帶了一顆在香港買只支援220V的風筒過去，就很好大機會用不了。
文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730刊出，按此查看Price.com原始文章