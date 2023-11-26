熱門搜尋:
金馬獎2023 卓亦謙 叱咤2023 朗然 尹光 柯文哲 MIRROR YOHO WEST 吳欣盈 床蝨 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-26 12:00:00

手機必裝app推介　培養習慣及理財　練成自律女生

分享：

平日用電話多過用電腦，但手機儲存容量有限，選擇合適的應用程式下載，才能把智能電話的功能發揮到最大。很多人下載應用程式，都是為了方便網購。原來市面上有很多應用程式，可以幫助訓練自律，培養良好的生活習慣，成為更好的自己。以下介紹的app都能免費使用，部分可以選擇付費取得更多功能。

 

1. 健康

先不用急著下載，其實蘋果手機內置的應用程式也很實用。在「健康」應用程式中，我們可以了解到一天的運動量、步數、睡眠質素等等，連女生最需要的經期追蹤功能也有，不用再額外下載其他應用程式。除了記錄來經日子，亦可記下月經量和來經時的身體狀態，例如下背疼痛、便秘。而且應用程式會根據過往記錄，馬上推算下次月經時間，非常準確和方便。

 

2. DayStamp - Habit Tracker

養成一個習慣只需要21日，但要堅持下去亦不容易。Day Stamp是一個記錄習慣的應用程式，介面簡單易用。可同時輸入多項習慣，設定不同顏色作區別。當完成了一項活動後，可輕按日子作簡單記錄。如果想打卡記下進度也沒問題，日曆下方設有筆記及相片位置。用家可以同時觀察多項習慣的進展，也可以單獨查看指定的習慣，了解走勢及數據，以便作出調整。

 

3. Money+記帳

理財第一步先要了解開支。但使用傳統的記帳本又不方便，欠缺了即時記下的便利性。使用手機App則可大大減低這問題，當完成購物後便隨即打開app記帳，十分方便。Money＋設計人性化，介面也簡單可愛，有多個圖標選擇。除了一般記帳功能，更會把資訊生成圖表分析每月支出分類及收支趨勢。app內已設有計算機，更加方便用家記帳。

 

Ad Block

4. Structured

都市人工作忙碌，卻有一堆生活鎖碎事情需要待辦。Structured把行事曆及待辦清單結合，是一個視覺化的每日計劃表，一次過解決都市人的苦惱。用家可以把Google日曆和蘋果to-do-list加到程式中。主頁便會以一條直向的時間軸顯示出一整日的行程，並同時羅列待辦事情。在加入待辦事情(即「建立任務」)同時設定所需完成時間，更有效幫助時間管理。

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受